「東土耳其文明古城遊」賞夢幻凡湖 餵異瞳色凡貓 登人頭山探奇

土耳其旅行時不時會在路上看到牧羊人及羊群。 記者魏妤庭／攝影

告別了物產富庶的黑海地區，我們一路從土耳其東北走到東南，從黃土飛揚的公路一路到聖經上的先知之城，親眼看到書本上的兩河流域及繁華城鎮，探訪土耳其最大鹹水湖，見證難以解釋的祕密神殿、古老驛站及第二大長城，從中感受人類過往生活的足跡。

夢幻土耳其藍 凡湖一日多變

土耳其地幅遼闊，東部邊界與亞美尼亞、伊朗等國家相鄰，其中，最靠近伊朗的城市便是凡城（Van）。

當我們搭乘的遊覽車一進到凡城，所見到的景色，很難不發出驚嘆聲。當時正好適逢黃昏，橘紅色彩霞散在湖面上，讓凡湖看起來有些粉嫩，捨不得眨眼，也想將這美景盡收心底。

凡湖是土耳其最大的鹹水湖，也是世界數一數二大的內陸湖，寬達119公里，平均深度有171公尺，最深處可達451公尺。僅是數字恐難以想像凡湖究竟有多大，據說，繞行湖岸一圈長達430公里，相當於台北到恆春的距離，由此便可知凡湖有多大。

凡湖從早到晚樣貌多變各有韻味，除了傍晚黃昏時節外，早晨的凡湖波光瀲灩，遠看像大海般的藍色，近看又有著如綠寶石閃耀，接近中午最是令人印象深刻，湖面藍中帶綠。見到才真正明白，原來所謂的「土耳其藍」就是這麼一回事，這也是凡湖最迷人之處。

凡湖樣貌一日多變，湖面平靜，適合搭船遊湖。 記者魏妤庭／攝影

千年淒美傳說 凡湖避暑勝地

凡湖的湖面平靜，搭著船遊湖是一大享受，風不熱不冷，徐徐吹來，陽光溫暖又有些刺眼，讓人不禁瞇著眼睛，享受片刻的優閒感。

凡湖湖中央有座小島阿克塔瑪島（Akdamar），島上有亞美尼亞人留下的聖十字教堂（Church of the Holy Cross），距今有千年歷史，是到此旅遊必朝聖景點。每年到了夏天，成了土耳其人的避暑勝地。

凡湖中有座小島名為阿克塔瑪島。 記者魏妤庭／攝影

阿克塔瑪島有個相當淒美的傳說，據傳島上的亞美尼亞公主，愛上住在岸上的貧窮男孩，男孩為了跟公主私會，每天游泳到島上見公主，他透過公主窗邊的燈台辨識上岸方向及位置。然而，他們的戀情被公主的父親發現，他將燈台打破，導致男孩找不到上岸的方向，最後溺死湖中。村民在岸邊看到他的屍體，並發現嘴型似乎呈現呼叫公主名字「Akh,Tamar（oh,Tamar）」，於是便以此稱呼這座島嶼，而後成為名字。

阿克塔瑪島上的聖十字教堂。 記者魏妤庭／攝影

阿克塔瑪島上的聖十字教堂為亞美尼亞國王在10世紀建立，距離今日已經有1200年，歷史相當悠久。由於亞美尼亞人的教堂大多數用當地的石頭堆砌而成，外牆上有著浮雕，雕刻著各種聖經故事，相當精緻。該教堂雖在歸為土耳其領土後，就已不再被做為教堂使用，教堂內的壁畫也因此遭部分信奉伊斯蘭教土耳其人毀損，加上時間久遠，有些壁畫雖看不清楚，但大致上仍可辨識。

數量少靠復育 近距離看凡貓

凡湖除了是凡城當地人生活中心外，也曾經是土耳其國貓凡貓（又譯梵貓）的生活區域。凡貓是中東相當古老的貓品種，做為寵物歷史悠久，全身雪白，常見雙眼異瞳色，一眼藍色、一眼琥珀色，也有雙眼瞳色皆為藍色或琥珀色，幼貓兩耳中間毛色有黑點。牠們因生活在湖附近，為了下水抓魚，發展出高超泳技，也一改貓總怕水的印象。

遊客可在凡貓研究中心與凡貓近距離接觸。 記者魏妤庭／攝影

而凡貓如此特殊技能，加上凡城距離亞拉拉特山，也就是諾亞方舟停靠的位置不算太遠，讓很多當地人認為，凡貓就是其中一種待在諾亞方舟的動物。甚至還傳說，有些凡貓身上有斑點，是因為阿拉在動物離開諾亞方舟後，碰到牠們而留下的痕跡。

這也是為何凡貓在土耳其人心中地位如此崇高，因此，常用來做為動物外交使用，就像是中國大陸送他國熊貓、日本送秋田犬一樣的道理。但可不是在土耳其四處可見，若想要看到血統純正的凡貓，除了安卡拉動物園外，得到位於土耳其東部凡城（Van）的凡城大學內的凡貓研究中心才看得到。原來凡貓數量曾少到不到百隻，政府為復育成立研究中心，以增加凡貓數量。所以想要看到血統純正的凡貓，只有在安卡拉動物園及凡城世界大學的凡貓研究中心才能看到。

凡城的凡貓研究中心。 記者魏妤庭／攝影

凡城世界大學的凡貓研究中心大致上分成室內區及室外區，室內區有貓洞連結到室外區，方便凡貓兩處移動，也可符合凡貓活潑好動的個性。凡貓研究中心將公貓及母貓分開飼養，並且建立資料檔案控制繁育，篩選出純種凡貓。如果想要更靠近凡貓，撫摸他們的美麗毛髮，可以花6里拉（台幣約40元）向研究中心購買貓罐頭，穿上防塵鞋套，就可以到室內區餵養凡貓，近距離欣賞凡貓的美。

迪亞巴克爾因過去是文明古城，有著世界第二大長城的古城牆遺跡。 記者魏妤庭／攝影

訪第二大長城 古驛站嘗美食

離開凡城，我們前往土耳其境內最大庫德族聚集地迪亞巴克爾（Diyarbakir）。迪亞巴克爾曾是羅馬帝國美索不達米亞省省會，屬於兩河流域上游，自古就是文明古城，位置重要性可想而知。但因邊境鄰近伊拉克、敘利亞，過去戰事不斷，加上庫德族人傳出想獨立聲浪，使得該地有政局不穩印象。

土耳其地幅遼闊，東部可循至兩河流域上游。 記者魏妤庭／攝影

實際走訪會發現，迪亞巴克爾猶如小伊斯坦堡般熱鬧，但相比之下更為純樸。由於當地過去受到戰事影響，觀光也因此遭受衝擊，除了當地人外，鮮少外來觀光客，特別是有著亞洲臉孔的觀光客。因此，當我們出現在當地，總吸引路人對我們行「注目禮」。

迪亞巴克爾因過去是文明古城，有著世界第二大長城的古城牆遺跡，於2015年被聯合國教科文組織將城牆與周圍的底格里斯河沿岸700公頃列為世界文化遺產。

距離古城牆步行5到10分鐘，有另一座歷史遺跡大清真寺。 記者魏妤庭／攝影

距離城牆步行5到10分鐘，有另一座歷史遺跡大清真寺，原是亞美尼亞聖多瑪教堂，後改為清真寺。清真寺內的浮雕相當講究，值得細細欣賞。此外，若想進到清真寺內參觀，女性須戴上頭巾才可入內參觀。不過未帶頭巾也不用擔心，外面放頭巾提供遊客免費使用。倘若在意衛生問題，建議自己攜帶頭巾為佳。

古時驛站如今已經成了店鋪、餐廳集結而成的市集。 記者魏妤庭／攝影

驛站內賣不少美食，像是土耳其軟糖便是必吃小吃。 記者魏妤庭／攝影

大清真寺斜對面有個古時驛站，一走進去市集，就像是踏入時光機器般，回到了古代，成了遠道而來的旅人，風塵僕僕到此休息一宿。不過，原本提供住所的區域如今都成了餐廳或店鋪，建議可在此享用土耳其式豐盛早餐，喝上一杯土耳其紅茶，休息片刻。若是對土耳其銅器感興趣的旅客，也相當建議在此入手，像是一整套土耳其紅茶茶具，換算下來約台幣600多元，價格相對大城市友善許多。

人頭山上的雕像是西元前60多年的立科馬吉尼王國第二代國王安提奧克一世所建立。 記者魏妤庭／攝影

人頭山藏神殿 推薦晨昏美景

若到土耳其東南部旅遊，號稱世界八大奇景的內姆魯特山（Mt.Nemrut National Park）是必去景點。內姆魯特山於1987年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，內姆魯特山又被稱為人頭山，之所以以人頭命名，是因為在海達高達2,134公尺的內姆魯特山上，矗立著石造人頭雕像，名稱由此而來。

內姆魯特山上的人頭雕像，最早由德國工程師在1881年發現，但直到1953年才開始進行考古。原來，這些人頭雕像，是西元前60多年的立科馬吉尼王國(Commagene)第二代國王安提奧克一世所建立，他自認與希臘神話眾神有關，於是在山上建立雄偉神殿、神像及土堆墓丘，並將自己的雕像與神像如宙斯等並列。

當地理課本上的文字，成了眼前美景，那帶來的震撼更是難以言喻。 記者魏妤庭／攝影

除了雕像外，內姆魯特山最值得一看的，便是在這裡的日出及夕陽，清晨摸黑冒著寒風上山，陽光露臉那刻，光芒四散山頂頭像及山巒，美得令人驚嘆，而夕陽也同樣相當推薦。

不過，能不能順利看到，還是得看天氣是否賞臉。

銅器也相當值得在這裡買。 記者魏妤庭／攝影

如果你想去

1.交通方式：可以搭乘土耳其航空從台北飛往伊斯坦堡航班，冬季時刻表每周有6班往返，從台北飛往伊斯坦堡是晚上10點5分航班，第二天早上6點到；自伊斯坦堡出發為凌晨2點航班，台灣時間下午5點45分抵達桃園機場。再從伊斯坦堡搭乘國內線轉機到特拉布宗機場或凡城，前往土耳其東部旅遊。

2.如果想跟團：行健、金展、東南、巨大、晴天、雄獅等旅行社，目前皆有規畫前往土耳其東部的行程，以11天到13天左右的行程為多，費用平均落在7萬到10萬元左右，依照餐食、住宿、機票等有不同。

3.簽證辦理方式：前往土耳其需辦理簽證，但自2016年起，台灣旅客前往就已經免去24美元的簽證費，只要上網辦理填寫護照資料送出後，電子簽證就會立即發放，屆時只要出示電子簽證，或將簽證印出即可。