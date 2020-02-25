當心被罰款！到新加坡旅行不能不知的10大禁忌

充滿陽光與熱情，且素有「花園城市」的美譽，四季如夏、交通便利，城市乾淨整潔、距離台灣只需要4小時的飛行，3-4天就可以玩透透，是眾多人心目中旅行度假的首選勝地。但是，新加坡作為世界上處罰最嚴重的國家之一，一些被明令禁止的行為，一旦觸碰到，就會受到處罰。例如，嚼口香糖、投餵鴿子、在地鐵上喝水吃東西等行為，分分鐘就能罰的你分文不剩。初次或者即將到新加坡旅行的朋友，趕快看看Skyscanner為大家準備的新加坡旅行必知10大禁忌，讓你輕鬆旅遊免被罰！

👉 禁止嚼口香糖

到新加坡旅遊，你會發現所有的便利店都沒有販售口香糖，也沒有人嚼食口香糖，外國人更不能攜帶口香糖入境。1992年1月，時任總理吳作棟遂而公布禁令：全國禁止販售口香糖，也不得進出口口香糖。如果違法販售口香糖，根據《食品販售法》（SALE OF FOOD ACT）第283章第56-1節，處以2000元新幣以下的罰款；若違法進出口，則可能被判二或三年以下的牢獄，或是罰款10萬 – 20萬以下的罰款。

👉 禁止亂丟垃圾

新加坡人不會一遍走路一遍吃喝，除了餐飲區，其他地方不會産生垃圾。在新加坡路邊、紅綠燈旁、公交車站和機場都有垃圾桶，地鐵站裡、車廂和公交車上都沒有垃圾桶。在新加坡，首次亂丟垃圾者，最高將罰2000元新幣；第二次被控亂丟垃圾者的最高罰款則從2000元新幣增加至4000元新幣；而第三次或以上被控者的最高罰款將罰1萬元新幣。除了罰款，還可能被強制要求參加垃圾收集志願者活動以及接受勸告。

👉 禁止餵食街頭鴿子

在新加坡隨處可見的鴿子，如果你隨意餵養，將會面臨面臨最高500元新幣的罰款。因爲一旦有人喂養，鴿子食物來源穩定後，就會加快它們的繁殖速度，糞便過多，可能會傳染病菌，如隱球菌病、鹦鹉熱和腸胃炎，同時，也影響市容市貌。

👉 禁止在公共場所吸煙

在新加坡公共場所，如地鐵、公共汽車、劇院、電影院、餐館，或者裝有空調的商店、政府機關等區域，通常是全面禁煙，如果違反，將會受到最高1000元新幣的處罰。Skyscanner 建議最好在吸煙前確認所在區域是否允許後再吸 。

👉 使用完廁所要沖水

據世界衛生組織一項報告顯示，由於缺乏公共衛生設施導致的傳染病每年要奪去200萬條生命。所以新加坡一向對公廁的建築、設計和管理都很重視。新加坡法律規定，使用廁所後應主動抽水沖洗，否則就是違法。初次違犯者處罰150元新台幣；再次違犯罰款500元新台幣；犯過兩次後，將每犯一次則加罰1000元新台幣。

👉 家裡有蚊子

在新加坡家裡有蚊子也是會被處罰的，它可能傳染骨痛熱和茲卡病毒。爲了防止攜帶傳染病毒的伊蚊滋生，政府對於家有伊蚊的住戶進行200元新幣的罰款。如果有工地發現伊蚊滋生，就要停工，工地負責人可能還要還要上庭受審。

👉 在地鐵或者國家博物館內吃/喝東西

新加坡以環境整潔、幹淨而聞名，這裡的地鐵被稱為「 世界最乾淨的地鐵」。 進入地鐵或國家博物館，其實有很多規定要遵守，其中不能飲食是最基本的要務。如果在地鐵站或博物館內吃喝食物要受到500元新幣的處罰。

👉 禁止亂穿馬路

新加坡的社會規範嚴謹，當然隨意橫越馬路，也是要受處罰的。 例如在人行道50公尺以內穿越馬路的行人，將被罰款50元新幣；在巴士轉換站、終點站停車處亂穿馬路，可處500元新幣罰金。嚴重者將被控上法庭，並處1000元新幣罰金或3個月監禁。再犯者罰2000元新幣或6個月監禁。

👉禁止街頭塗鴉

塗鴉文化逐漸風靡全球，可是你知道嗎？在新加坡，塗鴉屬於破壞公物的行為，故意破壞公私財産則面臨最高3年監禁和最高2000元新幣的罰款，同時還可能接受3至8下鞭刑。

👉攜帶過量香煙入境未申報

根據新加坡海關規定：攜帶香煙入境新加坡，要走紅色通道。並且超過0.4千克的煙草或煙草製品，必須取得新加坡海關許可證。如果個人攜帶香煙入境新加坡沒有如實申報、或者沒有申報的就要受到200元新幣以上的處罰。

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