第一次玩菲律賓就上手！ 菲國最棒的10個旅遊城市大整理

甚麼？！你還沒去過菲律賓！那可不行，身為FunTime菲律賓推廣大使的小編我呢，一定要好好帶你認識這個好地方，今天小編就整理了菲律賓最棒的10個旅遊城市，讓你第一次去菲律賓就知道玩甚麼、玩哪裡、怎麼玩！

菲律賓三大地區

菲律賓總共有三大行政區，而這些區域都有許多適合觀光旅遊的景點！

呂宋群島（初訪推薦指數★★★☆☆）

呂宋群島。 圖／FunTime

呂宋島是菲律賓最大的行政區域，也是菲律賓的經濟中心，馬尼拉、克拉克、巴拉望等知名城市都是在呂宋群島中，相較於宿霧以及長灘島，呂宋島上的景點華人較少，許多地方保有各自的原始風情，很適合已經多次來過菲律賓，想要體驗不同美景的朋友。

維薩亞斯群島（初訪推薦指數★★★★★）

維薩亞斯群島。 圖／FunTime

維薩亞斯群島上最著名的城市便是宿霧了，因為去菲律賓遊學的風氣盛行，讓宿霧這座城市在台灣擁有不小的名氣，也因為許多外國人前往，所以宿霧的治安相對於首都馬尼拉還要好上許多，非常適合第一次前往菲律賓旅遊的朋友們

民答那峨島（初訪推薦指數★☆☆☆☆）

民答那峨島。 圖／FunTime

民答那峨島是台灣人幾乎沒聽過，更不可能去過的菲律賓地區了，因為在民答那峨島的偏鄉，長期有武裝份子的騷擾，讓許多人避之唯恐不及，但其實菲律賓治安最好的城市－達沃市，也位在民答那峨島中，算是個非常矛盾的地區，而這裡許多觀光景點都鮮為人知，因此適合愛冒險的背包客。

菲律賓旅遊勝地—呂宋本島

馬尼拉（Manila）

馬尼拉（Manila）。 圖／Pixabay

馬尼拉是菲律賓的首都，也是小編我的家鄉，雖然菲律賓總給我們台灣人比較落後的印象，但因為菲律賓人的英文水平很高，因此許多歐美外商公司都會將馬尼拉作為亞洲的重要據點，所以馬尼拉的繁華程度其實並不輸台北呦！

觀光景點：馬尼拉灣、威尼斯購物中心、各大賭場

注意事項：夜晚郊區治安較差，盡量避免落單或進入暗巷

適合族群：轉機客、商務旅遊

克拉克（Clark）

克拉克（Clark）。 圖／Wikimedia

在1991年前，克拉克一直都是美軍的太平洋基地，隨著美軍撤離，當地政府利用了美軍留下來的設施，將這裡打造成自由貿易港區，讓這裡搖身一變成為了菲律賓的免稅購物天堂。

觀光景點：蘇比克灣、皮納土波火山、Aqua Planet

注意事項：因為克拉克為自經區所以是免簽的，但如果要前往其他地區還是記得要申請簽證呦

適合族群：購物狂、不想花錢辦簽證的人

碧瑤（Baguio）

碧瑤（Baguio）。 圖／Wikimedia

碧瑤是呂宋島山區中的一處秘境，也是台灣人前往菲律賓的遊學聖地，這裡因為海拔較高，所以與菲律賓其他地去的氣候不同，非常涼爽，來到這裡小編很推薦別墅型的度假山莊住宿，可以體驗與菲律賓其他地區不一樣的清幽。

觀光景點：Banaue 梯田、Mines view park 瞭望公園、碧瑤麥遜夏宮

注意事項：從馬尼拉前往碧瑤的路程較長，要做好心理準備

適合族群：學生（讀語言學校）、

菲律賓旅遊勝地—巴拉望

公主港（Puerto Princesa）

公主港（Puerto Princesa）。 圖／Wikimedia

公主港是巴拉望島的首都，也因為港口及機場都聚集在這裡，因此公主港是你前往巴拉望旅遊的必經之地。這裡除了有全島最繁華的商業區外，更有世界吧大奇景的地底河流可以前往，是非常難得的體驗。

觀光景點：地底河流、本田灣跳島

適合族群：所有人

愛妮島（El Nido）

接下來要介紹的愛妮島，絕對是近幾年網美們爭相前往的超夢幻景點，艾尼島位在巴拉望的最北方，因為特殊的石灰岩地形，讓這裡有著世界上絕無僅有的絕美海島景觀。但從公主港前往愛妮島需要拉車６小時左右，畢竟要造訪人間最後的天堂，還是需要付上點代價的嘛～

觀光景點：各大跳島行程、Ｎacpan海灘

注意事項：小編去愛妮島時發現有些商家會蓄意坑殺觀光客，因此如果要購買跳島行程或搭車時記得貨比三家。（小編當時在搭三輪車時短短三分鐘的車程被收了100披索，欲哭無淚～）

適合族群：背包客、學生畢旅、討厭太多觀光客的人

菲律賓旅遊勝地—宿霧

麥克坦（Mactan）

麥克坦（Mactan）。 圖／agoda

麥克坦島距離宿霧市區僅僅一橋之隔，是宿霧地區渡假村最多的一座島嶼，也是小編身邊小資族們的蜜月勝地，因為這裡你可以用菲律賓的價格，享受像馬爾地夫般的高檔度假體驗，非常適合像小編這種學生或是小資族來度假。

觀光景點：各大渡假村、NTJ Watersports Dock

注意事項：若要從宿霧市區前往，建議搭乘Grab會比較便宜呦

適合族群：情侶、夫妻

歐斯陸（Oslob）

歐斯陸（Oslob）。 圖／Flickr

來到宿霧絕對必訪的行程就是跟鯨鯊共游了，歐斯陸這裡可是全球唯一可以保證見到鯨鯊，還能夠跟他們徜徉在海中秘境了。歐斯陸原先只是個普通的小漁村，但在經過當地政府的策畫及推廣後，這裡儼然成為了宿霧最知名的觀光勝地，住宿跟交通也都相當方便，來到宿霧旅遊絕對非去不可。

觀光景點：鯨鯊共游

注意事項：與鯨鯊共游時是禁止觸碰牠們的，這點要特別注意！

適合族群：所有人

墨寶（Moalboal）

墨寶（Moalboal）。 圖／ Flickr

墨寶是許多人來到宿霧容易忽略的一個景點，但這裡景點的豐富程度可不輸宿霧其他地方呢！墨寶最知名的兩個觀光地第一個就是遠近馳名的沙丁魚風暴了，他位在墨寶附近的巴斯卡多島，這裡可以看見數以萬計的沙丁魚，壯觀的程度絕對讓你瞠目結舌，而且運氣好的話還能夠看見海龜呢。

觀光景點：沙丁魚風暴、卡哇山溯溪

注意事項：這裡的一日遊行程需要耗費大量體力，記得睡飽再來呦～

適合族群：學生、背包客

菲律賓旅遊勝地—長灘島

長灘島（Boracay）

長灘島（Boracay）。 圖／Flickr

長灘島應該就不用小編多說了吧，各位聽到長灘島的次數應該比菲律賓還多，甚至許多人不知道長灘島就在菲律賓呢XD。而長灘島在2018年封島後開放，現在長灘島的沙灘已經恢復了以往的白皙純淨，海面上也見不到人為的汙染了，這也讓長灘島再度成為菲律賓熱門的度假首選。

注意事項：當地政府為了維護島上環境，制定了環境住宿法規「DOT」，因此在尋找住宿的時候，記得要看看符不符合規定～

適合族群：所有人

菲律賓旅遊勝地—達沃

達沃（Davao）

達沃（Davao）。 圖／agoda

達沃是民答那峨島的首都，也是菲律賓治安最好的地區，因為這裡的前市長就是現在的菲律賓的總統－杜特蒂，所以其實不太需要擔心安全性上面的問題。而達沃也擁有非常豐富的觀光資源，除了市區的人民公園（People’s Park）以及羅薩夜市（Roxas Night Market），達沃內海還有薩瑪爾島（Samal Island）可以入住私人海灘渡假村，島上更是有獨特的熱帶叢林可以探險，非常適合專業旅人前往。

觀光景點：羅薩夜市、薩瑪爾島

注意事項：目前從台灣前往達沃都是需要在菲律賓轉機的，因此在行前記得多做功課。

適合族群：專業旅人

菲律賓大大小小的島嶼超過七千座，而每個地區，每座島嶼都各有不同的特色，因此小編真心覺得菲律賓真的是一個觀光資源豐富且多元的地方。而且菲律賓的低物價，更是為想要初次嘗試自助旅行朋友們降低了金錢上的門檻。如果想要看更多菲律賓詳細的旅遊文章，可以多多上FunTime趣旅行看看，會有不少的收穫呦。

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