度假天堂 vs. 危險傳說 「菲律賓」自由行常見Q&A合輯

離台灣最近的度假天堂是哪裡？當然就是菲律賓拉！而菲律賓的優點，小編也介紹了許多，今天小編就要用在地人的角度，來告訴大家在菲律賓旅遊可能會碰到的問題，像是菲律賓網路狀況、安全問題還有離境稅怎麼付？讓小編一次幫你解答，一起來看看吧！

菲律賓在哪兒？基本資訊大公開

菲律賓國旗。 圖／Pixabay 分享 facebook

✓位置：台灣的南方，海岸線全長一萬八千公里，境內有超過七千個島嶼

✓時區：與台灣相同

✓電壓：跟台灣一樣屬於兩孔插頭，但電壓為220V，要記得帶變壓器

✓貨幣：主要貨幣是披索，建議先在台灣換好美金後到當地購物中心的換錢所換匯，通常會比直接在台灣換還便宜，出發前還是要算一下匯率唷

✓小費參考：20至50披索就可以了，如果服務很好可以給到100披索，他們會開心一整天的

✓氣候：菲律賓是熱帶海洋型氣候，陽光就跟電視上的名嘴一樣毒辣，又超容易下雨。因此小編推薦在12月到4月的乾季時前往，太陽不像夏天那麼強，也較不會被下雨及颱風影響。

菲律賓網路慘況

菲律賓網路。 圖／freesvg 分享 facebook

對身在隨處都有43 Mbps網速的我們來說，菲律賓的網路絕對可以用慘不忍睹來形容，市區稍微好一點，想要po一篇15秒的限時大概3分鐘能搞定。但當你到郊區後，別說網速了，連訊號都會像變了心的女朋友一樣，回不來了。這樣的慘況是不爭的事實，但還是得給大家一些建議，如果來菲律賓想要用網卡的話，小編建議使用Globe的網卡，這間是菲律賓相對來說最穩定的電信公司。

菲律賓簽證、各種額外花費

菲律賓簽證。 圖／FunTime 分享 facebook

台灣人要去菲律賓前，第一筆要花的錢就是菲律賓簽證了，為了那一張紙就要先花上千元台幣真的是讓人心痛啊。但這只是個開始呢，到了菲律賓後你才會發現，不論去哪裡都還要被收各種莫名其妙的稅，出境要付離境稅、搭船有搭船稅，去海邊有海洋保護稅，跳島玩還要付登島稅QQ

辦簽證這邊請☞馬尼拉經濟文化辦事處

紙本簽證：1,200元、電子簽證：1,100元

菲律賓各大機場離境稅

下面小編列出台灣人前往菲律賓較常前往的各大機場機場離境稅的價格，如要前往其他的機場，也別忘了先上各機場官網查詢機場離境稅的規則呦。

菲律賓各大機場離境稅。 圖／FunTime 分享 facebook

菲律賓各地注意事項

宿霧

宿霧。 圖／Wikimedia 分享 facebook

宿霧是菲律賓的第二大城，也是台灣人最常造訪的菲律賓景點，這裡不僅有可愛的鯨鯊、壯觀的沙丁魚風暴、更有媲美台北上班時間的超級塞車景觀！平常只要30分鐘的車程，如果在尖峰時段可能都需要花上兩到三倍的時間，所以如果要在市區移動的話，盡量要選擇離峰時段。

巴拉望

巴拉望。 圖／Wikimedia 分享 facebook

巴拉望是小編私心最愛的菲律賓景點，尤其是北方的愛妮島，真的是小編看過最美的島嶼，但要前往愛妮島最要注意的就是事前的規劃，尤其是跳島行程，有許多絕美的島嶼都需要事先跟旅行社申請，這點要特別注意瞜！

長灘島

長灘島 圖／Flickr 分享 facebook

說到菲律賓，台灣人第一個想到的地方絕對就是長灘島了，應該也算是菲律賓最為知名的島嶼，在2018年長灘島因為人造污染的關係封島半年後，長灘島的環境又恢復到了以往的純淨，為了維持這樣的美景，長灘島制定了新的環境法規及住宿規範「DOT」，因此訂房前要先確認住宿的旅館是否合法呦。

2020年長灘島DOT名單

菲律賓必帶裝備

毒辣辣の太陽。 圖／publicdomainpictures 分享 facebook

去菲律賓要帶的裝備就跟去其他海島國家的差不多，太陽眼鏡、防曬乳、遮陽帽這些絕對不可少，還有拖鞋、雨傘、雨衣等雨具也絕對是必備的，最後只要把錢帶夠就可玩得盡興拉。

菲律賓的可怕傳說

菲律賓超危險，真的是這樣嗎？

來到菲律賓常常可以看到荷槍實彈的保全，這樣的景象讓我們以為菲律賓總是處在槍林彈雨中，但菲律賓真的有新聞中看到的那麼危險嗎？其實並沒有那麼嚴重，菲律賓主要的旅遊地區（宿霧、長灘島、巴拉望）都有相對較好的治安，而電視上常看到的恐怖事件，都是集中在菲律賓南部的民答那峨島偏鄉（那裡因為政治及宗教因素，某些地區長期被恐怖分子掌控）。只要避開這些地區，菲律賓絕對沒有你想的那麼可怕。

小編親身經歷

那你問我有沒有遇到甚麼危險的事情，小編的媽媽是菲律賓人，因此小編也常常回到菲律賓探親，從小到大遇到唯一的一次大概就是路邊的小孩想跟我要錢要不到時，對我大吼大叫，雖然當下有嚇了一跳，但僅此一次而已，身邊去菲律賓旅遊的朋友也沒有遇到甚麼危險的事情，多注意一下周遭，盡量不要去人少的地方，就不用太擔心啦～

總結來說，菲律賓撇開這些交通或是網路小缺點，絕對是一個超超超棒的渡假勝地，不僅旅遊的成本相對其他海島國家便宜，更有許多獨一無二的美景是你在其他地方看不到的！有機會一定要來菲律賓，好好享受這熱情的海島天堂呦。

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