泰國不只有曼谷！華欣自由行懶人包 交通美食美景大集合

泰國天氣好、物價便宜，除了好吃好玩的多以外，也是個具有文化深度的國家，因此成為國人自由行的最佳地點之一。大多數人來到泰國都會選擇首都曼谷作為目的地，但是在距離曼谷不到200公里的華欣，其實也很適合來一趟自由行，因為這裡是個充滿度假風情的濱海小鎮，同時也是泰國皇室避暑的聖地！

小編蒐集了華欣的交通、美食和景點要推薦給大家，不管是沒去過想去的、去過想再訪的，都一起來看看吧！

曼谷到華欣交通

華欣。 圖／Pixabay 分享 facebook

曼谷到華欣交通。 圖／FunTime 分享 facebook

從曼谷市區

➢Minivan小巴

Minivan算是往返曼谷華欣的大眾運輸中最為人所知的了，目前曼谷市區的北、東、南巴士站都能搭乘這輛小巴，可以在現場的購票窗口買票。小巴因為空間的關係，大行李箱可能會占用座位，會不會另外收費就要視當天工作人員的認定為準囉！

花費時間：約3.5小時。

車資：180泰銖。

小編小提醒：車票上有20泰銖的折價券，回程可以使用，不要弄丟啦！

➢Sombat Tour

攜帶較多行李的朋友，搭乘小巴顧行李可能會手忙腳亂，這時候就可以選擇搭乘Sombat Tour的豪華大巴，車上有免費瓶裝水和充電座！不過這輛巴士的搭車處在BTS Mo Chit站北邊兩、三公里處，需要從BTS站搭Uber或是計程車，大約花費60～80泰銖。

花費時間：約4小時。

車資：263泰銖。

➢包車

包車前往華欣絕對是最舒適又快速的移動方式了！點對點的接送旅客不需要擔心發生趕不上車或坐過頭之類的囧事，只要安穩等待著到達目的地就好啦！這樣的享受自然是要多一些花費的，不過都出來度假了，有多幾個旅伴能分攤的話CP值還是很高的啦～

花費時間：約2.5小時。

車資：約1800～4000泰銖，依車型、人數不同。

從素萬那普機場（BKK）

➢Roong Reuang Coach （RRC） 巴士

這輛從BKK機場直達華欣的巴士，從上午6點半開始每隔一小時發車，可以直接在機場一樓靠近8號門的購票處買票，也可以事先在官網訂票。車上有免費瓶裝水，車票包含一件手提行李及一件20公斤內的行李，如果行李超重或是有多件行李的話，則會需要再另外付費。

花費時間：約5小時。

車資：294泰銖。

小編小提醒：排隊購票分成兩排，一邊是往芭達雅，一邊往華欣，排隊前記得先看一下，不要到櫃檯前才發現要重排啊啊。

華欣當地交通

嘟嘟車

嘟嘟車就是簡易的計程車囉，可以在路邊直接攔車，也可以請住宿的旅館幫忙叫車。

車資：100～150泰銖起跳

摩托計程車

顧名思義用摩托車來當計程車，適合獨行背包客，穿梭小路非常方便，費用也較便宜，一樣可以在路上直接攔車。

車資：10～20泰銖起跳

雙條車

雙條車其實就是小公車，觀光客會去的地方大多搭乘綠色、紅白色、白色可以到達，不過車上沒有跑馬燈，建議乘車時多利用google maps以免搭過頭啊！

車資：15～40泰銖，依路線而定。

華欣景點

華欣火車站

華欣火車站。 圖／Flickr 分享 facebook

這幢金紅色調的建築是遊客來到華欣必訪的景點，華欣火車站融合了泰式風格和維多利亞式建築的設計，被稱作是泰國最美的火車站。沒有買火車票的朋友也可以直接進入月台散步拍照喔！

地址：Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand

愛與希望之宮（美麗閣夏宮）

愛與希望之宮（美麗閣夏宮）。 圖／IG, mickey_0821 分享 facebook

這座1923年開始起造、於次年完工的宮殿是泰皇拉瑪六世專為第三位王妃興建的，當時的王妃懷有身孕，泰皇聽從醫生的建議，在涼爽的七岩地區建造夏宮供王妃休養，希望在優美環境中，王妃能平安誕下王子，然而泰皇在孩子出生前就病倒了，小公主誕生沒多久也去世了，這座宮殿於是成了永遠的懷念，也成為遊客來到華欣，見證皇室愛情的必訪景點。

地址：Petchkasem Beach Road Hua Hin Prachuap Khiri Khan Thailand

營業時間：08:30-16:00（週三公休）

門票：30泰銖

華欣海灘

華欣海灘。 圖／IG, likaken 分享 facebook

來到泰國怎麼能錯過海灘呢！！華欣海灘距離火車站不遠，離華欣夜市也很近，踏完浪就可以過去覓食。海灘是細白的沙，每到旅遊旺季總是人山人海，不過並不至於像芭達雅海灘擁擠，還是可以好好享受碧海藍天下的日光浴啦～

地址：Naret Damri Alley, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

SeenSpace海灘商場

SeenSpace海灘商場。 圖／IG, stars.lifestyle 分享 facebook

SeenSpace是一個鄰近海灘的中小型商場，整棟建築物採用清水模建造，貫徹極簡主義。一樓是許多具有設計感的小店舖和餐廳，商品從服飾、文具到居家配件都有；二樓則是一間旅館，雖然樓層不高，但因為無遮蔽物，所以視野還是極好的！過去SeenSpace只能看海不能走下海灘，現在這裡多了無邊際泳池造景，景觀再升級！

地址：13/14 Hua Hin 35, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

營業時間：

週一～週五 12:00～21:00

週六、週日 11:00～22:00

Cicada蟬鳴創意周末市集

Cicada蟬鳴創意周末市集。 圖／Flickr 分享 facebook

蟬鳴創意市集同時擁有文創的特色攤位和美食區，整體的規劃非常乾淨整齊，如果來到華欣剛好有遇到周末，可以在市集覓食兼挖挖寶，說不定能買到很特別的服飾、用品和伴手禮！

地址：The Venue at Suan Sri, Hua Hin

營業時間：

週五、週六 16:00～23:00

週日16:00～22:00

聖托里尼樂園（Santorini Park）

聖托里尼樂園（Santorini Park）。 圖／ IG, sienna_0409 分享 facebook

聖托里尼樂園顧名思義就是一個以藍白建築打造的地中海風格園區，除了好拍的建築和可愛的布置以外，也有大小朋友都會喜歡的摩天輪、旋轉木馬等遊樂設施。喜歡南歐風情的朋友們，不必遠赴希臘，只要來到華欣就能夠體驗！園區內還有一間名為「Santorini Park Stay」的旅館，一樣是走藍白地中海風，大家到了華欣也可以考慮入住喔！

地址：Phet Kasem Rd, Khao Yai, Cha-am District, Phetchaburi

營業時間：

週一～週五10:00～20:00

週六、週日10:00～22:00

門票：150泰銖

華欣小威尼斯（Venezia Hua Hin）

華欣小威尼斯（Venezia Hua Hin） 圖／Flickr 分享 facebook

華欣除了有小希臘之外，還有一個小威尼斯！園區內除了有仿羅馬建築和噴泉超殺底片外，當然還有不可缺少的威尼斯的靈魂—運河，遊客可以付費搭乘運河小船，另外還有動物園、3D畫展館可以前往參觀。

地址：1899 Phet Kasem Rd, Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi

營業時間：10:00～20:00

入場門票：50泰銖，各設施或體驗需另外購票，也有套票可選擇

巴拉吳瀑布（Pa La-U Waterfall）

巴拉吳瀑布（Pa La-U Waterfall）。 圖／IG, silyehhh 分享 facebook

逛街拍照膩了，就來點踏青行程吧～巴拉吳瀑布位在康卡沾國家公園南端，瀑布本身並不大，但是環境清幽、有很多野生動物棲息在此，是個很有原始風貌的郊區景點。許多遊客會在瀑布的水池游泳，喜歡健行的朋友也可以在這邊登山喔！

小編小提醒：想看到壯觀的瀑布，建議選在雨季來訪喔。

地址：Huai Sat Yai, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

葡萄酒莊（Monsoon Valley Vineyard）

葡萄酒莊（Monsoon Valley Vineyard）。 圖／IG, patkangwan 分享 facebook

你知道泰國也有自產葡萄酒的酒莊嗎？Monsoon Valley在華欣、清邁等地都設有葡萄酒莊園，其中華欣酒莊佔地達110公頃，放眼望去廣袤的葡萄園盡收眼底。園區內規畫了許多活動，包括採葡萄＋「踩」葡萄、自製葡萄酒、以及吉普車導覽等，可以先預訂唷；週末傍晚還有Live Band現場演出，坐在田邊聽音樂喝酒配點心，超級愜意的啦～

地址：1 Moo 9 Baankhok Chang Patana, Nong Plup, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan

營業時間：9:00～20:00

華欣美食

差財夜市

差財夜市。 圖／IG, mummylin79 分享 facebook

差財夜市就是一般大家所稱的華欣夜市，也是華欣晚上最熱鬧的地方了。華欣是靠海的城市，所以海鮮一定是相當新鮮，差財夜市最多的也就是海鮮了，想吃龍蝦、中卷、大尾明蝦、泰國蝦，通通可以在這裡找到，愛吃海鮮的朋友一定超過癮的！

地址：Hua Hin 72, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

營業時間：17:00～隔日01:00

Koti Restaurant

Koti Restaurant。 圖／IG, christensenjan 分享 facebook

Koti Restaurant是一間道地的熱炒餐廳，擁有傳統的門面和色香味俱全的美食。這間餐廳開業已經超過60年，每天都有絡繹不絕的人潮，而且地點就在華欣夜市旁邊超方便，絕對要列入華欣必吃清單的啦！

地址：61/1 Soi Hua Hin 57, Dechanuchit Alley Road, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan

營業時間：11:00～23:00

Krua Kannikar炸雞

Krua Kannikar炸雞。 圖／IG, ppipithsuksunt 分享 facebook

Krua Kannikar炸雞店非常受在地人的歡迎，是下午茶聚會的熱門場所。店內的招牌是炸雞和綠咖哩，也有其他的小吃，都相當平價，不過因為生意實在太好，往往賣完就會提早打烊了，想光顧的朋友們可要早點去啊～～

地址：Prapokklao Rd, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

營業時間：10:30～15:30

正盛食堂

正盛食堂。 圖／IG, vicky_2.0.2.0 分享 facebook

去過華欣的朋友，就算沒吃過正盛食堂，應該也看過長長的隊伍吧～來到正盛食堂，一定要點的就是它的小陶鍋和沙嗲雞肉串，小陶鍋的湯頭真的超級讚，配上鮮嫩的雞肉串真的是享受，重點是價格超級便宜！

地址：36/1 Phet Kasem Rd, Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

營業時間：6:30～12:30、17:30～19:30

Aroy@Huahin

Aroy@Huahin。 圖／IG, carman_foodholic) 分享 facebook

Aroy@Huahin是一間道地泰式餐廳，有別於大眾對一般泰式餐廳比較「接地氣」的印象，這間餐廳從門面到內部的裝潢都非常現代，挑高的半開放式座位乾淨整齊，菜單品項豐富，最推薦涼拌酸辣豬肉片和不用自己剝殼的超大塊咖哩螃蟹，完全讓人一口接一口停不下來啊！餐廳還有兒童遊戲角，是間親子友善的餐廳！

地址：Village 129 18 Soi Mooban Hua Na Village Nong Kae, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

營業時間：11:00～22:00

哲阿姨芒果糯米飯

哲阿姨芒果糯米飯。 圖／IG, c_c_y_film 分享 facebook

哲阿姨芒果糯米飯也是一家必須提早去排隊以免向隅的小吃，到攤上可以看到阿姨忙著現削大芒果，可見是非常新鮮的，配上Q彈糯米飯、淋上特製椰漿，再撒一些綠豆仁，對糯米飯無感的小編看著也流口水了啦！

地址：Naresdamri Road Hua Hin, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan

營業時間：9:30～14:00

看完華欣這麼多好吃好逛好拍的地方，想渡假的心是不是蠢蠢欲動了呢？華欣離曼谷也不遠，很適合自由行的新手衝一波，趕快機票訂起來吧！！

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