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國際知名渡假勝地「印尼民丹島」交通、景點、行程 看這篇一次搞懂

2020-01-18 11:00FunTime旅遊比價

民丹島(Pulau Bintan)距離繁華的國際大城新加坡僅僅45分鐘的距離，這裡有著年均26度的宜人氣候，充沛的日照，豐富的海洋景觀，以及相對便宜的物價，讓這個地方成為了新加坡人度假的第一首選。自1990年開始，印尼政府便將民丹島租借給新加坡開發成為觀光旅遊區，讓這裡不再只是新加坡人的後花園，更讓他搖身一變成為了國際知名的渡假勝地，今天就跟著小編來看看，民丹島有甚麼有趣的吧，Gogo~~

民丹島在哪裡

民丹島海龜。 圖／Wikimedia
民丹島海龜。 圖／Wikimedia
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民丹島(Pulau Bintan)就位在印尼的最北方，緊鄰著新加坡，是印尼最大的島嶼之一。也因位處赤道附近，終年日照充足，是個擁有豐富生態的熱帶島嶼。

簽證：台灣前往新加坡及印尼皆免簽。

時差：新加坡無時差，民丹島快1小時。

電壓：220v、四方三腳插頭。

貨幣：新加坡幣、印尼盾。

氣候：年均溫26度，偶爾有午後雷陣雨，10月至三月為雨季。

民丹島交通方法

民丹島怎麼去

渡輪。 圖／Wikimedia
渡輪。 圖／Wikimedia
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如果要從台灣前往民丹島，最方便且最快速的方式就是先搭機前往新加坡樟宜機場，之後再從新加坡Tanah Merah Ferry Terminal (TMFT)轉搭乘渡輪，便可以抵達民丹島港口Bandar Bentan Telani Ferry Terminal (BBT)

島上交通

民丹島的大眾運輸並不發達，且景點也不多，因此小編這裡建議大家可以選擇包車一日遊的行程，就可以省去規劃的煩惱啦～

民丹島景點

黃金沙丘&藍湖Danau biru

黃金沙丘&藍湖Danau biru。 圖／IG, satoyaaann0907
黃金沙丘&藍湖Danau biru。 圖／IG, satoyaaann0907
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這裡原先是一大片的沙丘，政府為了要填海造地，將這裡改建成了採礦場，也因此留下了許多坑坑洞洞，而在經年累月之後，雨水江地勢較低的地區淹沒，形成了大家看到這宛如沙漠甘泉的美景。小編建議大家盡量選在有太陽的時候前往，因為陽光的折射，才能拍出照片上那絕美的景觀呦。

地址：Jl. Raya Busung, Busung, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan,

寶藏灣 Treasure Bay

寶藏灣 Treasure Bay。 圖／IG, trippingtroopers
寶藏灣 Treasure Bay。 圖／IG, trippingtroopers
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細緻的沙灘以及湛藍的海水，不說你絕對猜不到，這些可都是人造的呢！沒錯，這座寶藏灣Treasure Bay是民丹島最知名的海灣，不僅是因為他絕美的景色，更是因為他完全是由人工打造，如此巧奪天工的技術，真的是讓人驚嘆連連呢！這裡除了美景，所有的設施也都非常的完備，是來到民丹島的度假首選。

地址： Kawasan Pariwisata, Jl. Raja H. No.KM 01, Sebong Lagoi, Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan,

營業時間：09:00-18:00

白沙島 White sands island

白沙島 White sands island。 圖／ IG, synrinn
白沙島 White sands island。 圖／ IG, synrinn
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白沙島位在民丹島的東岸僅僅五分鐘的船程的一座秘境島嶼，島上僅有一間飯店營業，遊客登島時是不能攜帶任何食物的，不僅是為了維護環境，更因為這座白沙島是一個海龜的復育地點呢！島上的沙子呈現純淨的白色，也因為遊客不多，讓人有種在私人小島度假的感覺呢

民丹島大海螺taman tepi laut

民丹島大海螺taman tepi laut。 圖／ IG, falvi_lens
民丹島大海螺taman tepi laut。 圖／ IG, falvi_lens
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民丹島市區中有一個最能代表民丹島的地標，就是這顆大海螺拉！這顆大海螺就坐落在市區旁的Taman tepi laut濱海公園中，鄰近Bintan Indah Mall傳統市場，非常適合安排半天來這裡踩踩點順便體驗一下當地人的生活。

地址：Tanjungpinang, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang,

粉紅清真寺 Masjid Raya An-Nur Kawal

粉紅清真寺 Masjid Raya An-Nur Kawal。 圖／ IG, _...
粉紅清真寺 Masjid Raya An-Nur Kawal。 圖／ IG, ____tzu.0.4
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清真寺是回教國家的宗教象徵，也是回教徒的信仰中心，在伊斯蘭國家並不少見，但這如此夢幻的粉紅清真寺，就非常獨特啦！粉紅的圓頂清真寺搭配上許多玻璃圖騰的花窗，從裡到外不管怎麼拍都超美的～但要特別注意，進入清真寺可是有許多禮節的，入境隨俗才能玩得盡興呦！

地址：Kawal, Gunung Kijang, Kawal, Bintan, Kabupaten Bintan

民丹島行程推薦

day1： 前往民丹島→入住度假村

day2： Bintan Indah Mall傳統市場→民丹島大海螺taman tepi laut→白沙島半日遊

day3： 黃金沙丘&藍湖Danau biru→粉紅清真寺Masjid Raya An-Nur Kawal

day4： 寶藏灣Treasure Bay耍廢一整天

民丹島的景點並不多，許多人來到這裡主要以度假放鬆為主，而景點的部分則是為整個假期做一些點綴。因此小編建議來到這裡可以選擇入住設施較為豐富、景色較美的度假村，閒暇時間再前往景點觀光。

近幾年來民丹島的觀光資源越來越完善，許多渡假村也會提供套裝行程讓遊客們可以自由地參與，不需要煩惱交通的問題，趕快趁觀光客大舉入侵之前，前往這座新加坡的後花園，來趟海島放鬆之旅吧。

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