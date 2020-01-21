越南芽莊旅遊：芽莊10大必去打卡景點推薦

隨著泰銖上漲，許多人在東南亞旅行的選擇便轉向了越南。其中，芽莊也是非常受歡迎的目的地之一。這裡不僅有知名的海灘，還有火山、主題公園、寺廟、瀑布及其他大大小小的周邊島嶼可以探險。今天就隨著Skyscanner的腳步，讓我們一起探索這迅速在國際間崛起的新旅行目的地吧!

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打卡景點一：巴赫瀑布

想要離開城市喧囂，擺脫過快生活節奏嗎?來巴赫瀑布走走吧!你可以在這裡散步、野餐或釣魚。不想攜帶太多東西前往?沿途也有小攤販兜售小吃及飲料喔!也別忘了拍張美照打卡，告訴大家芽莊的瀑布有多美吧!

開放時間: 每天 8am – 4:30pm

門票費用: 5萬越南盾 (每年價格略有浮動，正確資訊請以現場公告為主)

網站資訊: 官網

Photo Credit : Trip.com 分享 facebook

打卡景點二：柏代海灘

距離芽莊市中心約30公里的柏代海灘，是個較為寧靜且具由當地特色的海灘。如果你喜歡衝浪，這邊也有衝浪板租借的服務。那如果不喜歡衝浪怎麼嗎?這邊的海邊吊床們也很適合你放鬆優閒一下午喔!

開放時間: 整天

門票費用: 不須門票

網站資訊: 無網站

Photo Credit : Trip.com 分享 facebook

打卡景點三：婆那加占婆塔

越南南部深受印度教文化影響，這座塔就是印度教建築代標之一。由正方形的紅磚結構，搭配屋頂特殊的錐形設計，塔內也種植許多綠色植物。來到這座塔除了與塔本身打卡拍美照外，也別忘了參觀塔頂的群山美景喔!

開放時間: 每天6:00-17:30

門票費用: 不須門票

網站資訊: 官網

Photo Credit : Lonely Planet 分享 facebook

打卡景點四：Hon Khoi 鹽田

這座鹽田可說是芽莊最獨特的旅遊景點之一，雖然不像一般的旅遊勝地，卻是能夠觀察當地人清晨工作的豐富文化體驗。目前也成為了熱門的攝影地點，你可以捕捉到鹽山的美景及當地人辛勤工作的畫面外，還可同時拍下附近山上的寶塔呢!

建議參觀時間: 每天4:00 am-9:00 am (當地人工作時間)

建議參觀時間: 一月-六月

門票費用: 不須門票

Photo Credit : Go Mad Nomad 分享 facebook

打卡景點五：Hòn Mun 島

距離Cau Da港搭船約45分鐘的Hòn Mun島，是目前鄰近芽莊大小島嶼中最受歡迎的島嶼之一。在這裡有許多讓人讚嘆不已的美景，包括；懸崖、海灘、熱帶海洋生物及多元的珊瑚生態，都是值得你前來一遊的理由!

交通方式: Cau Da港搭船或划獨木舟前往

Photo Credit : Medium 分享 facebook

打卡景點六： 基督君王主教座堂

這座美麗的教堂是芽莊最大的教堂，雖然是簡單的建築，但更突顯出它的優雅。最特別的地方是，它同時結合了傳統基督教堂與獨特的越南在地元素，同時，它也是少數的法國建築遺址之一。

參觀時間: 每天8:00-11:00 am & 2:00-4:00 pm

門票費用: 不須門票

網站資訊: 官網

Photo Credit : Alo Trip 分享 facebook

打卡景點七：I-Resort 溫泉水世界泥漿浴

跑了那麼多景點，難免也會累，來一場舒舒服服的溫泉體驗吧!在群山與綠色植物的幫助下，讓你恢復滿滿活力。除了有趣的泥漿浴外，這裡也提供藥草浴、私人浴池及桑拿等各種不同選擇喔!

參觀時間: 每天8:00 am – 6:00 pm

網站資訊: 官網

Photo Credit : I-Resort 官網 分享 facebook

打卡景點八：夢幻珍珠渡假村

在找適合全家大小一同出門的親子景點嗎?芽莊海灘對面的一座小島上，你可以乘坐連接的纜車來到這座樂園。這裡有許多遊樂設施跟滑水道，還有大型的水族館可以參觀各種魚類，也可以輕鬆漫步在沙灘上欣賞日落。最後，用這裡的夜景，讓這一天的旅程劃下一個美麗的句點吧!

參觀時間: 星期一到四: 8:00 am – 9:00 pm, 星期五到日: 08:00 am – 10:00 pm

票價費用: 成人 50萬越南盾 / 小孩 40萬越南盾 (每年價格略有浮動，正確資訊請以現場公告為主)

網站資訊: 無網站

Photo Credit : TripAdvisor 分享 facebook

打卡景點九：隆山寺

這座佛教寺廟被視為芽莊周遭最獨特也是最重要景點之一，周圍有著許多的雕塑可欣賞。記得走向佛台，在這裡，你可以同時享受城鎮與大海的美景。

參觀時間: 8:00 am – 6:00 pm

Photo Credit : Vietnam Guide 分享 facebook

打卡景點十：大壩市場享用美食

最後，是不是還沒跟越南美食打到卡呀?記得來趟芽莊最受歡迎的市場之一-大霸市場。這是棟特殊的建築物，可以發現許多當地人的商品。從服飾、配件、電子用品到家居產品，逛街參觀的同時，也別忘了享用一下當地美食吧!

參觀時間: 5:00 am – 6:30 pm

Photo Credit : Alo Trip 分享 facebook

等不及要前往芽莊了嗎?立刻著手安排專屬於你的芽莊打卡之旅吧!

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