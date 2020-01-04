全球最美島嶼之一！ 科隆島自由行旅遊攻略

科隆島（Coron），這個被票選為全球最美島嶼之一你去過了嗎？科隆島就位於菲律賓北部巴拉望島的卡拉棉群島第三大島，擁有獨特的淨白沙灘、清澈藍綠海水與獨特的石灰岩地形，科隆島得天獨厚的特殊地理，不但曾被美國富比士旅遊指南（Forbes Travel Guide）刊登為全球十大潛水夢幻天堂，不管你是要登山、跳島、還是獨木舟也都可以。

K小編這次蒐集了科隆島的交通、景點和行程準備推薦給大家，如果你還沒去過這個最美島嶼快來一起看看吧！

科隆島交通

科隆島

科隆島。 圖／Pexels 分享 facebook

一般我們所稱的科隆島是指科隆島本島、部分布桑加島及其他20多個小島一起組成的楔形馬蹄形島嶼，因此想要前往科隆島，需先到菲律賓的馬尼拉機場轉機。從台灣直飛到菲律賓馬尼拉機場大概約2小時左右哦～

轉機

轉機。 圖／Wikimedia 分享 facebook

抵達馬尼拉機場後，大家可以從第三或第四航廈轉機到科隆島，飛行時間大約1H左右。

小編偷偷說：機場航廈間有提供接駁車哦～

搭船

馬尼拉出發

2 GO Travel 。 圖／Wikimedia 分享 facebook

在馬尼拉的朋友，如果有到市區遊玩也可以選擇在馬尼拉4號碼頭（MNL Pier 4）搭船前往科隆島，搭乘的船隻會是2 GO Travel 的高速渡輪，不僅設備超豪華，沿途還能欣賞無敵海景。

巴拉望公主島出發

如果是在巴拉望群島玩的朋友，可以直接在巴拉望中部的公主島搭船前往科隆島。搭乘的船隻一樣是2 GO Travel 的高速渡輪，蠻推薦沒有搭過渡輪的朋友們可以體驗一下！

小編小提醒1：不管是從馬尼拉還是巴拉望出發，根據淡旺季都需於開船前4或6小時抵達，航行時間約為11H左右。

小編小提醒2：搭船需要護照和紙本憑證，有搭船的朋友不要忘記囉～

船班更詳細時間點這裡>>>

科隆島景點

凱央根湖

凱央根湖。 圖／Flickr 分享 facebook

凱央根湖（Kayangan Lake），因為湖水清澈能讓景色清晰倒映在湖中，又被稱作鏡湖，有全菲律賓最乾淨湖泊之稱。在湖面上能夠看見青翠的湖水被高聳的石灰岩地形包圍，湖面下還能看到許多岩柱、溶洞跟優游的小魚哦。

盧松砲艦沉船

盧松砲艦沉船。 圖／ IG, katika__g 分享 facebook

盧松砲艦沉船（Lusong Gunboat Shipwreck）也有人稱為呂宋炮艦沉船，只要稍微浮潛就能看得到了！在這片海域你不僅可以看到第二次世界大戰遺留下來的24艘沈船遺跡，還可以看到豐富的生態魚群和珊瑚礁美景。如果對浮潛、遺跡歷史有興趣，這裡你一定要去！

小編偷偷說：世界各地靠浮潛就能看到得沈船遺跡真的不多，千萬不要錯過科隆島啦。

科隆島四天三夜這樣玩！

▶DAY 1｜ 科隆島最美的跳島體驗

▶DAY 2｜科隆島鎮上一日遊

▶DAY 3｜科隆島水上活動日

▶DAY 4｜卡拉威特野生動物園

海底珊瑚花園

海底珊瑚花園。 圖／IG, the.christian.cee 分享 facebook

海底珊瑚花園（Coral Garden）有兩處，一個是凱央根湖附近，另一個則是在沈船遺跡附近，海底珊瑚花園擁有一整片的珊瑚群，可以看到各種顏色及形狀的珊瑚，這裡也是科隆島不能錯過的景點！

七子礁岩

七子礁岩。 圖／Wikimedia 分享 facebook

七子礁岩（Siete Pecados）由7座大小不一的石灰岩島嶼所組成，每座島嶼間都暗藏許多潛水熱點，在這一樣有豐富的珊瑚礁，除此之外還有海膽、熱帶魚隨處可見，幸運的話還有海龜會從你身旁游過去哦～是不是聽起來就很酷！

卡拉威特島野生動物保護區

卡拉威特島野生動物保護區。 圖／Wikimedia 分享 facebook

卡拉威特島野生動物保護區（Calauit Safari）為半開式園區，所有動物幾乎都是野放在草原上，大家可以近距離看到長頸鹿、斑馬、菲律賓鹿還有巴拉望烏龜、眼鏡猴等其它可愛生物。不過要注意與動物合影時，千萬不要嚇到牠們，若是牠們誤以為你要進行攻擊很有可能會為了保護自己而飛踢你喔。

小編偷偷說：園區內其實都有工作人員，需要拍照的時候也可以請求工作人員幫忙協助怎麼拍出好照片哦。

小編小建議：如果行程多是跳島的朋友，安排一天在卡拉威特島野生動物保護區愜意的一日遊也很不錯哦！

雙子潟湖

雙子潟湖。 圖／Flickr 分享 facebook

雙子潟湖（twin Lagoon）為兩個相互連接的小潟湖，不過漲潮時中間的通道洞口可能就會被湖水淹沒，只能從上面的人造梯子爬過去，潟湖周圍也都被高聳的石灰岩環繞，看起來就像是與世隔絕的仙境，所以常常也有人稱這為隱密潟湖（Hidden Lagoon）。

科隆島推薦路線：

凱央根湖（鏡湖）→ 珊瑚花園 → 雙子潟湖（隱密湖）→ 七子礁岩 → 盧松炮艦沉船潛水

CYC海灘

CYC海灘。 圖／ IG, nicko.stark 分享 facebook

CYC海灘位於 CYC Island，沒錯！CYC是一座小島，而且是海中小島，在這裡你可以看到整片奶白色的白沙灘，悠閒的在沙灘上玩耍或曬日光浴都非常適合，當陽光打在湖水上波光粼粼的時後，還能拍出絕美網美照！

科隆島推薦路線：

七子礁岩→ 雙子潟湖（隱密湖）→ 珊瑚花園 →凱央根湖（鏡湖）→ CYC沙灘

布隆格沙灘

布隆格沙灘。 圖／ IG, imccp 分享 facebook

如果錯過了CYC沙灘，那你就絕對不能錯過布隆格沙灘（Bulungan Beach），布隆格沙灘擁有綿延的沙洲，向外看出去，天空、海洋、沙灘連成一片，是用必須親眼看到才能體會到的壯觀與浩瀚。

小編偷偷說：在布隆格沙灘附近，還有一座香蕉島（Banana Beach），如果喜歡跳島的朋友們一定要記得來這裡！

馬爾庫亞島

馬爾庫亞島。 圖／Pixabay 分享 facebook

馬爾庫亞島（Malcapuya Island）擁有小馬爾地夫之稱，擁有白色的細軟沙灘和浩瀚海景，卻同時也充滿各種礁石，非常特別！想要拍出不同的網美照或體驗一下獨特的自然景觀，那馬爾庫亞島會是你的首選。

科隆島推薦路線：

布隆格沙灘 → 香蕉島 → 海底珊瑚花園 → 馬爾庫亞島

科隆島這些體驗推薦給你

跳島

跳島。 圖／Pixabay 分享 facebook

跳島指得是在島嶼之間旅行，例如你從A島玩到B島，就叫做跳島！在科隆島有許許多多的小島嶼，如果你喜歡看不一樣的島嶼、喜歡海，那你就絕對不能錯過跳島旅行。快把一個個小島嶼收進你的地圖中吧！

登山與潛水

登山與潛水。 圖／Wikimedia 分享 facebook

科隆島因為石灰岩地形造就許多天然奇景，使得有些潛水景點可能需要稍微跋山涉水才能到得了，但潛至海中、湖中後看到的美景，一定會讓你覺得這一趟很值得！

水上摩托車與獨木舟

水上摩托車與獨木舟。 圖／Flickr 分享 facebook

如果你沒玩過水上摩托車或獨木舟，那麼來到科隆島你一定要嘗試！受過訓練的水上摩托車騎士會載著你繞著船隻，噗～噗～噗～的穿越一波又一波的浪潮。如果跟家人、朋友一起旅行，那麼不免可以一起滑滑獨木舟，一定會留下許多有趣的回憶。

科隆鎮參觀

Lualhati Park 。 圖／Flickr 分享 facebook

跳島旅行需要有很強大的體力，所以小編建議大家如果累了就千萬不要勉強，可以安排一天的行程到市區走走，甚至可以買些在地票劵，讓車子直接載你到處遊，節省體力。科隆鎮的著名景點有St. Augustine教堂、城市廣場、盧阿哈提公園，其它還有各式各樣的工廠參觀行程，大家可以依照自己的興趣安排行程。

小編偷偷說：在科隆島的塔普亞斯山有座觀景台，可以俯瞰整個科隆鎮哦。

科隆島路線推薦行程

小編稍微整理出了五天的行程給大家參考，不過每個人的體力和需求不一樣，大家可以視自己的情況再安排調整要去的景點和想要玩得活動哦。

第一天：七子礁岩→ 雙子潟湖（隱密湖）→ 海底珊瑚花園 → 凱央根湖（鏡湖）→ CYC沙灘

第二天：布隆格沙灘 → 香蕉島 → 海底珊瑚花園 → 馬爾庫亞島

第三天：卡拉威特島野生動物保護區一日遊

的四天：盧松炮艦沈船（呂宋炮艦沉船）→ 珊瑚花園

第五天：科隆鎮一日遊

科隆島真的有很多超級漂亮別致的小島嶼，如果你還在想要去哪座小島度假，那麼快看看科隆島吧！在2014年的《Conde Nast Traveler》票選中還打敗歐美澳成為全球最美島嶼，這麼厲害的全球最美，不僅可以玩水、跟野生動物近距離拍照，當地還有獨特的手工製品可以買回來當紀念品，一趟旅程讓你收穫滿滿滿，還不趕快訂機票嗎，小編都已經準備好迎接假期最美旅行了！

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