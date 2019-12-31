親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸．港澳
東南亞．西亞

青棒國手從警？ 警局承認發布假新聞：深感抱歉

火線大逃亡！澳洲除夕「野火圍城」 5千遊客被逼入海

演皇帝、吃皇族大餐！ 越南「順化」最後一個皇朝遺跡

2019-12-31 11:01行遍天下

【圖／文：行遍天下】

往中越的北部走一點，寂靜有古韻味的順化，為越南興盛了145年，於1945年滅亡的最後一個王朝，阮氏皇朝的京城。存有已被指定為世界遺產的皇宮和歷代皇帝陵寢等歷史古蹟。

探訪順化最後一個阮氏皇朝遺跡

大內皇城緬懷最後阮氏王朝的風華，感受小故宮的文化氣息。
大內皇城緬懷最後阮氏王朝的風華，感受小故宮的文化氣息。
分享

其中最為聞名的即是以北京紫禁城為藍本，打造的大內皇城，大小約四分之三個北京故宮，為越南現存規模最大的古建築群。一入城內，處處可見漢文與阮朝時期京城、大旗台、道城牆、護城河、午門、太和殿、世祖廟、顯仁門等等傳統皇族昔日優雅的古物滄桑樣貌。出城後，必然要跳上法式三輪車，迎著風，讓人力車伕馳騁於市街裡，巡禮充滿法屬殖民地又融合中國風的美好老時代面貌。

搭仿古龍舟畫舫遊香江怡人中越河川景色。
搭仿古龍舟畫舫遊香江怡人中越河川景色。
分享

接著就到香江渡船碼頭下車，搭上仿古龍舟畫舫遊覽香江，在兩岸樹木蔥籠挾道下，浸染清澈綠湖水裡的淡淡幽香，以古鐘聲為伴，一感佳境之靈氣畫意。

待船抵靈姥寺，即可上岸於山丘上，傳說是出於一位天女旨意而建的寺院，一遊位居龍脈之首、7層樓八角式的福緣塔，和碑石閣、六角閣以及塔後聖殿供奉的三寶佛，將整遍古樸視野收入眼簾。

曾被無數詩詞讚詠的靈姥寺。
曾被無數詩詞讚詠的靈姥寺。
分享

遊覽華麗陵寢，扮皇帝吃宮廷料理

為領略世界遺產之輝煌，在順化的數個皇陵裡，以啟定皇陵最具華麗的看頭；這座由越南阮朝第12位皇帝啟定皇花費11年、日日動用萬人以上人力，所為自己建造的陵墓，又名應陵。

啟定皇陵有著越法式華麗風格的萬分輝煌。
啟定皇陵有著越法式華麗風格的萬分輝煌。
分享

隱於周珠山山丘上，呈日字形、依山勢而建，占地雖比其他皇陵小，但精緻氣宇非凡，風格融合中國、法國特色，在127階上的正殿，外部為雕刻繁複的混凝土建築，內部則用了大量陶瓷及玻璃碎片鑲嵌，和馬賽克拼貼成的奢華壁畫，帶有一點歐式城堡感地展現皇室貴族氣息。

扮皇帝聽戲曲吃宮廷料理的上乘饗宴。
扮皇帝聽戲曲吃宮廷料理的上乘饗宴。
分享

最後，更要嘗試順化才有的宮廷料理，驅車至離皇城不遠的CUNG DINH ROYAL PARK餐廳，在復古的空間裡，穿著古代皇帝的戲服，邊聽著傳統戲曲演奏和歌唱，邊嚐將炸春捲、蓮葉飯、烤洛葉牛肉等等運用蔬果雕飾成鳳凰、祥龍的擺盤菜色，過過在越南當皇族的癮。

　

景點介紹

大內皇城

地址：Hoằng Thanh Huế, Thành Phố Hue,Thừa Thiên Huế, Vietnam

電話：+84(0)54-3501-143

營業時間：8:00～17:30

價格：150,000VND

　

靈姥寺

地址：Hương Hòa Thành phố Huế ThừaThiên Huế, Vietnam

電話：+84(0)972-751-556

營業時間：7:00～17:00

　

啟定皇陵

地址：Khải Định, Thủy Bằng, Hương Thủy,Thừa Thiên Huế, Vietnam

電話：+84(0)234-350-1143

營業時間：週一至三、週五至日7:00～17:30；週四8:00～22:00

價格：100,000VND

　

CUNG DINH ROYAL PARK皇帝宮廷宴料理

地址：03 Nguyễn Sinh Sắc Vĩ Dạ TP Huế,Vietnam

電話：+84(0)234-389-7202

營業時間：8:00～22:00

網址：cungdinh.com.vn

　

更多好吃好玩：【影音】到土湯與若旦那約會去，泡湯賞楓採集最鮮美食材

按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

越南北京世界遺產

延伸閱讀

慶帝兒子原來是朱瞻基！慶餘年、大明風華竟成跨...

故宮南院聖誕節推皇帝多寶格展 619件作品...

拿破崙自封皇帝證書正本 寄存國家圖書館

和平島西班牙教堂遺跡考古 挖出15具遺骸有的...

行遍天下

行遍天下以「拓展視野」為出發點，精選期刊、叢書、新聞內容，提供讀者最新海內外旅遊資訊、消費情報、生活好康。集結會玩又愛品嚐美食的資深編輯、採訪記者，站在趨勢前線，掌握閱聽需求，呈現最完整豐富的圖文報導。
WEB：行遍天下官網 ｜ FB：行遍天下旅遊文創粉絲團

相關新聞

2020 愛你．愛妳～讓感情升溫！情侶必去亞洲雙城

2019-12-29 10:26

越南峴港最強玩法！ 搭世界最長纜車、進入黃金佛手中看奇景

2019-12-27 09:02

宿霧”菲”買不可「伴手禮」攻略　除了芒果乾還有這些必買～

2019-12-26 09:59

一萬元大玩「宿霧」不是夢！ 五天四夜機票+行程攻略

2019-12-22 12:02

讚嘆大自然！ 馬來西亞９個不為人知的美麗秘境

2019-12-22 11:00

轉機、候機超級方便！ 土耳其「伊斯坦堡新機場」攻略

2019-12-21 10:04

柬埔寨意想不到的九件事－揭開「暹粒」的秘密

2019-12-17 11:55

12處「新加坡好好買」 精彩購物聖地攻略＋小撇步！

2019-12-16 09:03

不再把動物當賺錢工具！吳哥窟宣布永久禁止騎象

2019-12-05 18:02

泰國血拚直接秀護照！2020年1月底前住房購物折扣7折起

2019-11-24 14:49

走跳世界 ／探索東土耳其帝國文明

2019-11-20 09:31

到新加坡過聖誕、瘋跨年！ 這四大主題活動不能錯過

2019-11-18 12:43

隱祕天堂 動靜皆宜！　上山．下海「峇里島」這樣玩

2019-11-12 12:03

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 11:58

古文明與戰火的碰撞 穿越時空走進暹粒

2019-11-02 21:00

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 10:40

走跳世界／馬來西亞 錫都怡保的今昔風情

2019-10-29 09:41

來迺市集囉！亞洲４個「特色市集」精選

2019-10-29 09:00

動作片最愛！ 土耳其世界級五大絕美景點

2019-10-28 10:02

賞絕美海景！住軍事基地放鬆度假，熱帶風情滿滿

2019-10-27 12:30

斯里蘭卡找茶去 遇見星級工廠酒店

2019-10-26 17:00

東方夏威夷！越南「峴港自由行」旅遊景點、美食攻略

2019-10-20 10:00

絕美島嶼風情！ 越南「富國島」自由行必讀秘笈

2019-10-16 10:06

亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-14 21:06

泰好買啦！泰國旅行失心瘋必買清單

2019-10-13 09:00

水上玩家心中最棒！ 馬爾地夫行程5大景點、5大體驗介紹

2019-10-08 11:03

跳島，最熱門！ 「蘭卡威」機票、行程、美食懶人包

2019-10-01 11:58

亞洲 東方快車一場華麗的流動盛宴

2019-09-27 11:31

走跳世界／十個必須搭乘亞洲東方快車的理由

2019-09-25 09:29

熱氣球體驗！到「卡帕多奇亞」享受絕美的天色與地形

2019-09-22 09:00

乘著鋼索飛越叢林！泰國清邁「Jungle Flight」時速50公里的超快感！

2019-09-22 08:00

玩「南越」兩萬有找！ 東方小巴黎超完整行程攻略

2019-09-21 10:01

玩菲律賓別錯過！ 東方小美國「克拉克」自由行全攻略

2019-09-16 11:03

馬來西亞沙沙蘭天空之鏡！帶你去馬來西亞的Salar de Uyuni

2019-09-06 08:00

泰國清萊必訪精緻白廟！前地獄後天堂，下面還有許多猙獰的手

2019-08-31 22:00

直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:40

人生重洗一遍！ 一頭撞進了「柬埔寨」的世界裡

2019-08-30 22:00

冬日絕美！土耳其雪白到底的卡帕多奇亞

2019-08-28 22:00

遠離塵囂 到馬來西亞享受天然溫泉

2019-08-20 15:22
看更多

熱門文章

香港迪士尼淪鬼城！別怪反送中 其實是這裡更好玩...

2019-12-06 22:00

一萬元大玩「宿霧」不是夢！ 五天四夜機票+行程攻略

2019-12-22 12:02

越南峴港最強玩法！ 搭世界最長纜車、進入黃金佛手中看奇景

2019-12-27 09:02

「2020維港跨年煙火秀」取消！改版「音樂激光匯演」

2019-12-18 11:15

2020 愛你．愛妳～讓感情升溫！情侶必去亞洲雙城

2019-12-29 10:26

讚嘆大自然！ 馬來西亞９個不為人知的美麗秘境

2019-12-22 11:00

宿霧”菲”買不可「伴手禮」攻略　除了芒果乾還有這些必買～

2019-12-26 09:59

轉機、候機超級方便！ 土耳其「伊斯坦堡新機場」攻略

2019-12-21 10:04

貴州出現紫禁城 「山寨建築」令人驚嘆！ 大陸人好愛 無視習近平這樣說…

2019-12-11 21:00

香港跨年煙火「加強版」！送40張機票 獎項超過1600萬

2019-12-24 11:58

演皇帝、吃皇族大餐！ 越南「順化」最後一個皇朝遺跡

2019-12-31 11:01

柬埔寨意想不到的九件事－揭開「暹粒」的秘密

2019-12-17 11:55

12處「新加坡好好買」 精彩購物聖地攻略＋小撇步！

2019-12-16 09:03

聯合國教科文組織指定曼谷、素可泰為新創意城市

2019-12-26 12:05

台越往來旅客超過百萬 長榮航空「台北峴港」班機今首航

2019-12-21 12:17

泰國簽證新制上路 「自辦」遊客影響大

2019-12-01 16:02

大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

2019-12-12 15:30

泰姬瑪哈陵危機！缺乏技藝傳承 未來修繕恐堪憂

2019-12-26 11:55

不再把動物當賺錢工具！吳哥窟宣布永久禁止騎象

2019-12-05 18:02

冰雪奇緣艾莎、安娜陪搭機 新加坡機場冬季限定3大景點

2019-12-12 11:44

跟兔子女警、狐狸尼克一起玩～全球首座「動物方城市」園區登陸上海迪士尼　正式動工

2019-12-09 12:19

源於曼谷臥佛寺 泰式按摩有望列入世界文化遺產

2019-12-10 07:34

「一芳水果茶」插旗泰國！董事長柯梓凱：樂觀看待人生低潮再出發

2019-12-04 11:56

試過「泰式按摩」嗎？它被列入世界文化遺產

2019-12-15 16:21

泰簽不改了！ 傳泰政府急轉彎　無限期暫停取消財力證明

2019-12-04 15:02

影／員工太粗心！「瘋狂波浪」保險桿鬆開甩飛6遊客

2019-12-03 21:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top