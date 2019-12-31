演皇帝、吃皇族大餐！ 越南「順化」最後一個皇朝遺跡

【圖／文：行遍天下】

往中越的北部走一點，寂靜有古韻味的順化，為越南興盛了145年，於1945年滅亡的最後一個王朝，阮氏皇朝的京城。存有已被指定為世界遺產的皇宮和歷代皇帝陵寢等歷史古蹟。

探訪順化最後一個阮氏皇朝遺跡

大內皇城緬懷最後阮氏王朝的風華，感受小故宮的文化氣息。 分享 facebook

其中最為聞名的即是以北京紫禁城為藍本，打造的大內皇城，大小約四分之三個北京故宮，為越南現存規模最大的古建築群。一入城內，處處可見漢文與阮朝時期京城、大旗台、道城牆、護城河、午門、太和殿、世祖廟、顯仁門等等傳統皇族昔日優雅的古物滄桑樣貌。出城後，必然要跳上法式三輪車，迎著風，讓人力車伕馳騁於市街裡，巡禮充滿法屬殖民地又融合中國風的美好老時代面貌。

搭仿古龍舟畫舫遊香江怡人中越河川景色。 分享 facebook

接著就到香江渡船碼頭下車，搭上仿古龍舟畫舫遊覽香江，在兩岸樹木蔥籠挾道下，浸染清澈綠湖水裡的淡淡幽香，以古鐘聲為伴，一感佳境之靈氣畫意。

待船抵靈姥寺，即可上岸於山丘上，傳說是出於一位天女旨意而建的寺院，一遊位居龍脈之首、7層樓八角式的福緣塔，和碑石閣、六角閣以及塔後聖殿供奉的三寶佛，將整遍古樸視野收入眼簾。

曾被無數詩詞讚詠的靈姥寺。 分享 facebook

遊覽華麗陵寢，扮皇帝吃宮廷料理

為領略世界遺產之輝煌，在順化的數個皇陵裡，以啟定皇陵最具華麗的看頭；這座由越南阮朝第12位皇帝啟定皇花費11年、日日動用萬人以上人力，所為自己建造的陵墓，又名應陵。

啟定皇陵有著越法式華麗風格的萬分輝煌。 分享 facebook

隱於周珠山山丘上，呈日字形、依山勢而建，占地雖比其他皇陵小，但精緻氣宇非凡，風格融合中國、法國特色，在127階上的正殿，外部為雕刻繁複的混凝土建築，內部則用了大量陶瓷及玻璃碎片鑲嵌，和馬賽克拼貼成的奢華壁畫，帶有一點歐式城堡感地展現皇室貴族氣息。

扮皇帝聽戲曲吃宮廷料理的上乘饗宴。 分享 facebook

最後，更要嘗試順化才有的宮廷料理，驅車至離皇城不遠的CUNG DINH ROYAL PARK餐廳，在復古的空間裡，穿著古代皇帝的戲服，邊聽著傳統戲曲演奏和歌唱，邊嚐將炸春捲、蓮葉飯、烤洛葉牛肉等等運用蔬果雕飾成鳳凰、祥龍的擺盤菜色，過過在越南當皇族的癮。





景點介紹

大內皇城

地址：Hoằng Thanh Huế, Thành Phố Hue,Thừa Thiên Huế, Vietnam

電話：+84(0)54-3501-143

營業時間：8:00～17:30

價格：150,000VND





靈姥寺

地址：Hương Hòa Thành phố Huế ThừaThiên Huế, Vietnam

電話：+84(0)972-751-556

營業時間：7:00～17:00





啟定皇陵

地址：Khải Định, Thủy Bằng, Hương Thủy,Thừa Thiên Huế, Vietnam

電話：+84(0)234-350-1143

營業時間：週一至三、週五至日7:00～17:30；週四8:00～22:00

價格：100,000VND





CUNG DINH ROYAL PARK皇帝宮廷宴料理

地址：03 Nguyễn Sinh Sắc Vĩ Dạ TP Huế,Vietnam

電話：+84(0)234-389-7202

營業時間：8:00～22:00

網址：cungdinh.com.vn





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