螃蟹吃到飽、特技竹桶船　世界遺產城市越南「會安」特色漫遊

【圖／文：行遍天下】

會安，約16世紀即是中國、日本、印度和歐洲等國的海上貿易要地，而讓多艘船隻往來的秋盆河繁盛一時，因而現在舊市區的古城裡，仍保有許多中式、日式和法式等18世紀的古老建築和街景，並於1999年被登錄為世界遺產。

會安古城保有過往日越法式風格面貌。 分享 facebook

漫遊會安古城舊時光的人文遺跡

購買好觀光券後，就從日本人於1953年所興建的日本橋，又稱「來遠橋」逛起，沿路可再拜訪越中日式的馮興古宅、均勝古宅，及涵蓋有廣肇會館、福建會館等的陳富街，在滿是懷舊情懷的生活故事裡，還能逛逛越式竹編雜貨及民族風的手工藝品，或是一嚐越式咖啡和甜點的美味。

待華燈初上後，更能沉浸於色彩綺麗的燈籠點綴下，所營造的浪漫街道氣氛，不論是嘗試手作燈籠的樂趣，或是搭上竹船遊秋盆河、放水燈祈願，都愜意十足。

接著更可從會安古城附近的河岸碼頭，轉乘接駁船造訪2018年年中才全新開幕的會安印象主題公園，整個園區猶如會安古鎮的縮影，在惟妙惟肖的建築街景裡，可感受古意綻放地歷史特色外，還有多場越南在地故事的戲劇和傳統舞蹈表演可欣賞。

會安記憶舞台華麗演出皇室歷史經典劇情。 分享 facebook

聲光影音和演員絕妙搭配出動人的會安回憶。 分享 facebook

穿上越式傳統服飾奧黛在秋盆河邊拍寫真，是各國旅人最愛的體驗。 分享 facebook

而最為精彩的莫過於在25,000平方公尺、長達1公里的戶外實景舞台，出動500名演員所演出的會安記憶舞台劇，聲勢浩大的像是把整個會安古城搬至現場，藉由生命、婚禮、燈與海、奧黛等主題一幕幕搭配壯觀的佈景、音樂震撼表演下，加深了解會安400百多年來的興衰演進和絲綢之路的故事，逼真傳神得撼動人心。

迦南島螃蟹吃到飽，竹桶船旋轉特技體驗

位於會安對岸的迦南島，從會安碼頭乘船約30分鐘即可到達隸屬於秋盆河流域的這處明珠島，擁有水椰林、檳榔樹的原始生態河岸水鄉景色。

人力竹桶船的飆速旋轉極其刺激有趣。 分享 facebook

在午間時分，先來到島上隱身於民宅巷弄內的農家樂Xứ Dừa，在綠意盎然的庭院和竹橋水塘畔的竹屋內品嚐新鮮的越式吃到飽螃蟹火鍋特產，飽足後，再順著河水，搭乘傳統竹桶船(即在地人所說的簸箕船)，伴著船夫放的中文歌曲音樂，興奮地邊唱邊搖著槳的船夫，帶著遊客穿行在水椰林圍成的河道中，時而釣一下小螃蟹，時而又旋轉前行，有趣的是還可以欣賞竹桶船的雜技旋轉表演，別樹一幟的地方風情，歡樂無窮。

海產聞名的中越，現撈螃蟹吃到飽，新鮮美味。 分享 facebook





景點介紹

會安古城 遊客中心

地址：Số 01, đường CaoHồng Lãnh, tp Hội An

電話：+84(0)235-386-1327

網址：www.hoianworldheritage.org.vn

營業時間：7:00～20:00

價格：觀光套票120,000VND





會安印象主題公園

地址：200 Nguyễn Tri Phương, Cẩm Châu,Hội An, Quảng Nam

電話：+84(0)1900-636-600

網址：www.hoianimpression.vn

營業時間：17:00～21:30，(週二休)。會安記憶表演時間19:30～20:45，遇雨天取消。

價格：園區門票10,000VND。會安記憶門票：600,000VND、700,000VND、900,000VND。園區＋表演聯票：630,000VND、730,000VND、930,000VND





Xứ Dừa

地址：Tổ 2 Thôn Cồn Nhàn Xã Cẩm ThanhHoi An, Quang Nam-Da Nang, Vietnam

電話：+84(0)93-530-3952

粉專：Khu du lịch sinh thái Xứ Dừa





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