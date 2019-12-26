宿霧”菲”買不可「伴手禮」攻略　除了芒果乾還有這些必買～

菲律賓這個位於台灣南方的島嶼，是許多人心中的度假勝地，踩在長灘島細軟的白沙灘，欣賞著黎牙實比粉色的火山日落，感受過薄荷島眼鏡猴的乖巧可愛，這是到菲律賓會有的感想；本期小編要為大家介紹到菲律賓宿霧旅遊的時候，除了芒果乾還有哪些不可錯過的必買伴手禮，便宜又好買，絕對讓你沒買到手抽筋不能回家唷！

各式果乾

芒果乾和香蕉乾超推薦！

芒果乾。 圖／FunTime 分享 facebook

香蕉乾。 圖／FunTime 分享 facebook

菲律賓宿霧的芒果乾香當有名，味道和口感絲毫不遜色於新鮮芒果，在加工過程加入其他物質，讓菲律賓的芒果乾味道更加特別，讓人吃到停不下來啦！除此之外，木瓜乾、JOVY’S Banana chips 香蕉乾也都是很推薦的果乾，不僅適合當隨身零食，當伴手禮也很讚哦！

小編推推☛芒果乾品牌主要有Cebu、7D、Philippines，其中又以7D最為有名！建議到超市買就可以囉！還可以搭配各種促銷活動，如果在機場買，價格可是一般市面的2-3倍！

三大品牌菲律賓芒果乾大PK

三大品牌菲律賓芒果乾大PK。 圖／FunTime 分享 facebook

木瓜香皂

去角質又可美白的神奇肥皂

木瓜香皂。 圖／FunTime 分享 facebook

來到宿霧，不能錯過的還有木瓜香皂，除了SM Mall和其他購物中心，一般的小商店也可以買到，建議可以到Robinsons大超市購買，品牌超級多，超市櫃子裡總能看到琳琅滿目的選項，不過當地人最推薦的牌子是「silka」，不僅可以美白去斑，還可以去角質層、促進皮膚新陳代謝，連台灣美容綜藝類節目「女人我最大」也很推唷！

Nissan 泡麵

東南亞口味的日清泡麵

東南亞口味的日清泡麵。 圖／FunTime 分享 facebook

這系列東南亞口味的日清泡麵小編我相當推薦，尤其是奶油海鮮口味，調味偏甜，又有著濃濃的奶油香氣。這可是連當地人和店員都超推薦的一款泡麵，許多觀光客到超市可都是一籃一籃的帶走呢(而且一杯才10披索喔！)

牛仔褲

大廠牌牛仔褲超便宜！

大家知道美國電影《牛仔褲的春天》嗎？在菲律賓宿霧可以找到許多國際大牌的牛仔褲，如Levi’s、Lee，價格直接是台灣的七折！短褲短裙定價更便宜，又 25 % off 後才 1195 p，八百台幣左右而已，完全不到台幣一半的價位，超適合來挖寶，帶幾件回台灣送好姊妹！

購買地點☛各大購物中心，如：SM Mall、Ayala、J Mall

珍珠製品X手工藝品

海島風味的精緻手工藝品

來到菲律賓宿霧，一定要逛逛他們的珍珠製品和手工藝品，菲律賓主要的珍珠養殖基地在巴拉望省和達沃附近，這裡可以買到品質不錯的養殖珍珠。另外，木雕及貝殼製品也都很不錯唷，做工精細而且非常有海島風味。

購買地點☛巴拉望公主港價格比馬尼拉便宜很多，達沃工藝品市場價格比公主港略高，不過手工很好。

小編提醒你☛在這裡呼籲，攜帶超過一定尺寸的貝殼出境或從海里私自採取貝殼都是違法的，為了保護海洋生物，能不買就不買唷！

椰子油

護膚護髮多重功效

海島國家有最多的按摩油和護髮產品，菲律賓的椰子油可以作為按摩和護髮的功用，一瓶多效。等頭髮大概7分乾左右將椰子油塗在頭髮上，可以讓頭髮更有光澤；同時椰子油可以將日曬對皮膚造成的損失降至最低，避免皺紋和色斑的形成，並使得肌膚細膩有光彩，超棒的！

小編提醒你☛椰油天涼會自然凝固，而天暖回溫後為又恢復液態，冬天使用時將瓶子放於熱水中浸泡一會兒，凝固的椰油便會化為液態，代表純度很高唷！

宿霧跳島一日遊這樣玩！

帕米拉坎島→巴里卡薩島→處女島→蜜蜂農場餐廳→阿羅那海灘

來到宿霧一定要安排一日的跳島之旅啦！除了薄荷島之外，這些小島你絕對不能錯過！距離薄荷島約1.5小時船程的三個超美小島：海豚樂園帕米拉坎島、巴里卡薩島浮潛看海龜、珊瑚礁，擁有夢幻白沙灘的處女島，不僅好玩又好拍！跳島結束回到薄荷島上，必須到當地的美食名店朝聖！蜜蜂農場餐廳是薄荷島上人氣海景餐廳，以有機食材製作餐點，是美食饕客的最愛。飽餐一頓後不妨到附近的阿羅那海灘散散步，感受宿霧薄荷島獨有的夜晚風情吧！

以上多數必買伴手禮在菲律賓各大超市都可以買得到，牛仔褲也可以到Outlet或是大型購物商場購買，除了採購當地零食外，也別忘了多找找上述伴手禮，或許會有意想不到的收穫唷！

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