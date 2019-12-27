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越南峴港最強玩法！ 搭世界最長纜車、進入黃金佛手中看奇景

2019-12-27 09:02行遍天下

【圖／文：行遍天下】

峴港，人稱此生必遊的東方夏威夷，為越南第四大城市，也是當地人心中最適合居住的地區。擁有綿延30多公里之長的海岸線，不僅造就出世界六大美麗海灘之一的美溪沙灘，更林立一間間高級渡假飯店，與眾多獨特的景點和海鮮美食，繽紛有趣地成為旅人爭相造訪之地。

搭世界最長纜車，置身黃金佛手裡的巴拿山

在峴港市以西20多公里郊區的巴拿山，原為法國殖民時期的避暑勝地，現在則為太陽世界巴拿山(SUN WORLDBA NA HILLS)。搭建有世界海拔落差最大1,487公尺的登山纜車，共有5條路線能自在穿梭於巴拿山3大區域。

佛手天空步道全長150公尺，將巴拿山高空美景收入眼底。
佛手天空步道全長150公尺，將巴拿山高空美景收入眼底。
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沿途隨著世界最長5,800公尺的單纜吊車，欣賞19世紀的法式山城風情，而抵達1,414公尺高、由巨大佛手於懸崖處托住的黃金天橋，震撼十足於蓬萊仙境裡。穿過搶著拍照打卡的人潮後，一路上還有佔地廣大的Le Jardin d'Amour

花園、Debay百年酒窖、靈應寺的大佛可深入遊覽，再搭登山小火車到最上層，到訪有迷你版巴黎聖母院、紅磨坊的法國村，及能盡興暢玩各式遊樂設施的古堡室內樂園Fantasy Park，和有現場live band演唱的Beer Plaza自助式吃到飽餐廳，來度過美妙的一天。

如環球影城般的Fantasy Park日夜有不同的歐式風情。
如環球影城般的Fantasy Park日夜有不同的歐式風情。
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翻山越嶺登高一覽佛光普照的五行山

位在峴港市區南方，介於美溪沙灘和青藍沙灘交界的五行山，是由5座大理石山所組成的佛教聖地，分別以中國五行金、木、水、火、土來命名。

當中只有最高的水山有開放，可搭乘直達電梯，輕鬆到山腰健行處；並在悠閒步行山路間，觀看佛塔與各種玉石雕刻，及數間有中文題字或對聯的寺廟、眺望市區秀麗的高空景色之外；最為特別的是登山進入石灰岩洞裡，穿爬過奇特的地質景觀、鑽進石頭洞穴後，到達最大的玄空洞，一瞧洞頂射入的光束，照耀在藏身於鐘乳石上、約4公尺高的大佛之奇幻景象，神聖又壯觀。

水山裡的玄空洞有聖光照耀的奇景。
水山裡的玄空洞有聖光照耀的奇景。
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峴港市區粉紅粉藍的夢幻天堂

來到峴港市區，更有不少絕不可錯過的網美景點，像是建於1923年，峴港最大最古老的哥德式粉紅教堂，及知名漢江上的龍橋和愛情鎖橋，皆為代表性地標，日夜皆有不同風采。

粉紅天主大教堂，因頂部風向標形狀，又稱為雄雞教堂。
粉紅天主大教堂，因頂部風向標形狀，又稱為雄雞教堂。
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除此，更別忘了實際走訪有唯美白沙的美溪沙灘，或是選擇登上A La Carte Da Nang Beach 飯店屋頂，一邊吃下午茶，一邊在絕美的無敵海景裡放空。到了夜晚，可先去SUSU GARDEN體驗一下道地舒適的越式洗髮，並享受越式按摩的手勁紓壓，再到與美溪沙灘僅一條馬路之隔的一整排海鮮大排檔，大啖在地龍蝦、螃蟹等豪華大餐的鮮滋味。

A La Carte Da Nang Beach 飯店屋頂游池畔午茶亦是高空打卡...
A La Carte Da Nang Beach 飯店屋頂游池畔午茶亦是高空打卡熱點。
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SUSU GARDEN越式洗髮是很舒服的在地享受。
SUSU GARDEN越式洗髮是很舒服的在地享受。
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入住峴港無邊際海景渡假飯店

曾經被法國人形容是最美麗漁村的峴港，如今搖身一變成為新興繁榮的觀光盛地，而開始有為數眾多的渡假飯店進駐，坐擁整片天水一色的珍稀海灣絕景。因此，選擇入住能悠然眺望海景放鬆，或是能一下就擁抱沙灘艷陽、被大海包圍的旅宿空間，已是當下越南旅行的新潮流。

在GRANDVRIO Ocean Resort DANANG私人海灘享有靜謐渡假...
在GRANDVRIO Ocean Resort DANANG私人海灘享有靜謐渡假好時光。
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位在鬧中取靜的漢江流經東海之獨特位置，於順福大橋旁的DANANG GOLDEN BAY，以金碧輝煌的佈置，於頂樓設有24K鍍金的無邊際游泳池，270度讓人一覽無遺峴港市景風光，有詩意的享受日夜天際線變化的魔幻氛圍。有創意的還在一旁公園打造有美國紐約自由女神、巴黎鐵塔和凱旋門、埃及金字塔與人面獅身、荷蘭風車、日本神社等景觀設置都搬進園區內，可愛迷你版的收錄全世界。

DANANGGOLDEN BAY高空游池可見峴港市區雄偉橋墩的山河景色。
DANANGGOLDEN BAY高空游池可見峴港市區雄偉橋墩的山河景色。
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同樣也深得人心，住過就會愛上的GRANDVRIO OceanResort DANANG，處於峴港五行山以南的和海區域，靠近會安古城。從早到晚皆可在私人沙灘盡情悠游追浪，別出心裁地還設有各式活動體驗，並有日式大浴場和水療SPA能療癒身心，且更規劃有隱密性極高的別墅房及兒童俱樂部、托嬰心中和小孩泳池，適合全家大小身著渡假村提供的奧黛服飾來享樂，也是前往會安一遊的絕佳入宿地點。

　

景點介紹

太陽世界巴拿山SUN WORLD BA NA HILLS

地址：Thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, huyệnHòa Vang, TP Đà Nẵng, Việt Nam

電話：+84(0)905-766-777

網址：banahills.sunworld.vn

營業時間：8:30～18:30

價格：大人728,000VND、兒童(100～140公分)528,000VND

　

五行山

地址：81 Huyền Trân Công Chúa, Hoà Hải,Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

電話：+84(0)236-396-1114

營業時間：7:00～17:00

價格：入山門票40,000VND、上山電梯一趟15,000VND

　

峴港大教堂

地址：156 Trân Phú, Đà Nẵng, Việt Nam

電話：+84(0)511-382-5285

營業時間：4:00～21:00。彌撒/週一至週六5:00、17:00；週日5:15、7:30、15:00、17:00

　

龍橋

地址：Nguyễn Văn Linh | Phước Ninh,Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

　

美溪沙灘

地址：Bãi biển Mỹ Khê, Phước Mỹ,Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

　

A La Carte Da Nang Beach Hotel

地址：200 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ,Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

電話：+84(0)023-639-59555

網址：alacartedanangbeach.com

　

SUSU GARDEN

地址：34 Mỹ Đa Đông 12, Ngũ Hành Sơn,TP. Đà Nẵng, Việt Nam

電話：+84(0)905-884-482

網址：susugarden.com

營業時間：9:00～22:00

　

DANANG GOLDEN BAY

地址：Lê Văn Duyệt, Nại Hiên Đông,Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

電話：+ 84(0)236-387-8999

網址：dananggoldenbay.com

　

GRANDVRIO Ocean Resort DANANG

地址：01-03 Đống Đa, Quận Hải Châu,Đà Nẵng, Việt Nam

電話：+ 84(0)236-383-3300

網址：www.grandvriocitydanang.com

　

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