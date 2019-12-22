讚嘆大自然！ 馬來西亞９個不為人知的美麗秘境

一望無際的天空和大海緊緊相連，人影投射在如同鏡面的海上，仿佛一個二次元空間，擁有時空的結界。這種仙境就是所謂的天空之境，也是眾多人夢想中的旅遊勝地。其實，並不用走遠，馬來西亞就有9個美麗的秘境，快與Skyscanner一起去享受這大自然的餽贈吧！

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沙沙蘭

位於馬來西亞瓜拉雪蘭莪州附近的沙沙蘭漁村外海上，逢每月農曆初一或十五前後十天時間，每當海水退潮，便會有一個神秘的淺灘由海中央浮現，當水退至50cm暨腳踝深度時，在豔陽的照射下淺灘將尤如一面鏡子，天空倒影將在海上得到清晰反射，分不出天地卻又一望無際。其它時間依然隱匿海中，當漁民發現這片無人這境時，驚歎得說不出話來，因位處大海中間，與天空相接，天連水，水映天，純淨唯美的處女之地。

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寶石島

寶石島位於登嘉樓以南約20公里，是全馬非常少有的私人島嶼之一。島上的開發較少，Gem Island Resort是該島上唯一的旅館，位於寶石島的西南海岸。島沿岸水底生態豐富，在珊瑚種類之中有紫色、紫藍色的腦狀珊瑚，特別稀罕。底部還有一中空的海底岩洞，岩洞附近生長著爲數衆多的尖嘴魚。這裡有陽光、沙灘、海浪，景色非常迷人。

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仙本那

仙本那位於馬來西亞沙巴州南部，Semporna在馬來語中是「完美」的意思。它曾經只是一個小小的漁村，甚至在地圖上都無法找尋到它。但仙本那小鎮被如綠松石般的海水包圍著，它和它的附屬海島就像是一個現實世界中的夢幻之島。白皙的沙灘、高聳的椰樹、五顔六色的珊瑚礁和海水中遊曳著的魚兒始終吸引著來自全球各地的遊人，仿佛人間仙境一般。

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蘭卡威

蘭卡威位於吉打的岸外，是個將歷史傳說與美麗風景相結合的海島。它被馬六甲海峽和安達曼海溫暖的海水所環繞，這裡有99個島嶼，蘭卡威島是這裡面積最大也是唯一有人定居的島，白皙的海灘和茂密的叢林，平靜而無風暴之擾的水域爲本已美麗的海灘增添了魅力。清澈碧綠的海水和綿長平緩的沙灘構成了天堂般的海濱度假聖地，而蔥鬱繁茂的森林與神秘而壯觀的岩洞又獨具魅力的探險地。

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環灘島

環灘島位於亞庇西北方向56公里處，是一個被白色沙灘和碧藍海水所環繞的熱帶島嶼。對於那些想要在安靜的環境中完全放鬆身心的人來說是不錯的選擇。因爲離陸地遠，水更清澈，珊瑚顔色也多，浮潛可以看到小魚和珊瑚，運氣好還能看到海星，人少景美。環灘島因其形狀酷似圓環而得名，因爲戒指的形狀也是圓環，所以很多情侶和新婚夫妻願意選擇到該島度假、旅行，寓意愛情完美圓滿、長長久久。

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吉坦島

吉坦島座落於巴生港以西10公里，是一個別具特色的漁村小島。由於島的四周魚群豐富，又有紅樹林沼澤地的生物，故吸引了許多濕地生活的禽鳥聚居於此。這裡還有物産招湖蟹（Fiddler Crab）和泥蟹（Mud Crab），更有一種水陸兩棲、還會爬樹的彈塗魚（Mudskipper）。吉坦島每天有四次漲潮與退潮，居民們多以捕魚爲生，遊客可到漁場觀看漁民捕捉水母和螃蟹，也可看本地人怎樣製造他們愛吃的蝦餅。

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七灣海灘

知道七灣海灘的旅客並不多，在這裡，可以跟附近的漁民租船出海垂釣，適合全家到此旅遊，爸爸媽媽可以在海灘上享受美景，放鬆心情，孩子們可以到海灘附近的海龜保育中心邊玩樂、邊學習。傍晚時分，一家人還可以到距離海灘約10分鍾車程的班台享受海鮮大餐。

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肯逸湖

肯逸湖位於馬來西亞西馬半島登嘉樓州境內，是一個非常適合生態旅行的景區。這裡渾然天成的水天風景、稀有的動植物和神秘的熱帶雨林，都會讓人瞬間放慢節奏，倏然融進這片濃濃的綠色之中。如詩如畫的肯逸湖，時刻散發著神秘誘人的生命魅力，吸引著無數人的眼光、你可以跟隨當地的漁民到湖中垂釣，也可以坐在船屋的陽台上喝茶賞景。想要在湖上待久一些的玩家，可以直接租下整間漂浮屋，和家人朋友過上一夜，共度美好時光。

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停泊島

停泊島位於馬來西亞東北部，被譽爲「來馬來西亞必去的地方」，由大島（Pulau Besar）和小島（Pulau Kecil）兩座島嶼組成，是馬來西亞最好的潛水點之一。這裡擁有大片的白色沙灘、藍綠色的海水和叢林茂密的內陸，海水純淨透明，五彩缤紛的熱帶魚好像漂浮在空氣中，仿佛人間天堂一般。

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想要欣賞天空之境，不用跑到玻利維亞鹽湖，馬來西亞一樣有很多的美麗秘境，旅程更短、花費更少、美景更多！

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