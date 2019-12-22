一萬元大玩「宿霧」不是夢！ 五天四夜機票+行程攻略

「好好喔～真有錢！可以一直出國」這句話是小編每次出國回來，同學們最愛調侃小編的一句話。會說這種話的只能說他們真的都不做功課了，因為出國玩根本不用「花大錢」，今天小編就要來跟大家分享，小編是如何窮窮的出國玩！這次就以小編在2019年的9月前往宿霧的行程為例，介紹給大家一些省錢的方案！

機票錢一定省

airasia。 圖／Wikimedia 分享 facebook

沒錯，機票絕對是出國旅遊最好省錢的地方，而且小編非常推薦去菲律賓時搭乘廉價航空，雖然廉航的托運行李需要額外加價，但菲律賓是個熱帶國家又沒什麼好購物的，其實根本不需要托運行李呀！小編這次搭乘的就是私心最喜歡的廉價航空-airasia亞洲航空。亞洲航空是從台灣飛往東南亞平均價格最低的廉價航空，像這次小編去菲律賓的機票只花了台幣3070元呢，真的是比搭高鐵還便宜呀。

便宜也有好住宿

宿霧東橫INN

宿霧東橫INN 圖／agoda 分享 facebook

不要懷疑！這就是位在日本常常看到的連鎖日式商務飯店東橫INN拉，這間是東橫INN集團在東南亞唯二的飯店，在宿霧當地可說是知名地標，飯店六樓以下是一間大型的百活公司J-center Mall，生活機能非常的方便。（推薦給你：來宿霧想住度假村？小編也有推薦的）而且東橫INN還有提供機場接送服務，每天早上也有自助早餐吃到飽，這樣一個晚上一個人只需要1000披索(約台幣600)，真的是太便宜了，小編如果再去宿霧，東橫INN還是我的首選。

小編偷偷說：每週五晚上，飯店頂樓的水上樂園還會舉辦超嗨的泳池電音派對，一定要去看看呦~~~

換匯小撇步

在這邊小編要教大家一個換匯的小技巧，因為菲律賓披索在台灣是一個相對冷門的貨幣，因此如果在台灣直接用台幣去換匯的話，匯率是比較差的，小編在這裡以1000元新台幣來舉例一下：

如果在台灣直接還披索：

新台幣1000元以台銀2019.11.20披索匯率0.6587，大約可以換到披索1518.1元。

如果在台灣換成美金後再去菲律賓換披索

新台幣1000元以台銀2019.11.20美金匯率30.77，大約可以換到美金32.5元。

>再拿美金32.5元以菲律賓2019.11.20即匯站匯率52.10，大約可以換到披索1693.3元

這樣一來一往可就差了將近200元披索，相當於台幣120元呢，所以如果想省錢，一定要先在台灣換好美金再帶到菲律賓來換匯摟。

交通方式

Grab

Grab。 圖／Flickr 分享 facebook

吉普尼、三輪車、公車這些都是在宿霧可以使用的大眾交通工具（推薦給你：宿霧超詳細懶人包），雖然很便宜，但是對觀光客而言，這些交通工具的路線資訊取得相對不易，所以小編這裡推薦大家可以搭乘有東南亞版Uber之稱的Grab。Grab是深耕東南亞的即時共乘平台，使用的方式就跟使用Uber差不多，只要選定上車即下車地點，平台方就會安排司機來接送，如果是在宿霧市區移動，車資一趟大概都150披索左右，非常便宜。

必玩景點

奧斯陸

奧斯陸。 圖／Flickr 分享 facebook

奧斯陸可說是讓宿霧可以享譽全球的最大功臣了，因為奧斯陸這裡是世界上少數一年四季都能夠看到鯨鯊的地方了！奧斯陸距離宿霧約要4個小時的車程，所以出發當天大概凌晨3點就要起床，4點出發，雖然要非常早起，但為了一睹世界上最大的魚類絕對是非常值得的阿。

小編在這裡推薦大家，前往奧斯陸的交通不是那麼方便，因此，可以直接在台灣的票券平台買好行程，就不用煩惱那麼多拉。

墨寶

墨寶。 圖／Flickr 分享 facebook

你能想像有成千上萬的魚群在你身旁環繞嗎，想要經歷這壯觀又獨一無二的體驗，墨寶絕對就是你非來不可的景點。墨寶位在宿霧的南方，是一個不太起眼的小鎮，但這裡的海洋景觀資源非常豐富（推薦給你：帛琉與魚共游也是不能錯過），是個非常適合潛水的好去處。

前往墨寶的交通也不是很方便，因此，小編也是比較推薦直接在台灣的票券平台買好行程，就不用煩惱那麼多拉。

麥克坦

麥克坦島是宿霧外海的一個歷史悠久的島嶼，許多人來到宿霧都會忽略了這個地方，但這裡除了有豐富的文化歷史外，也有許多好吃好玩的，小編在這個地方就安排了一個輕鬆悠閒的一日遊。

拉普拉普紀念雕像

麥克坦。 圖／FunTime 分享 facebook

早上小編去看宿霧的英雄-lapu lapu的雕像，傳說當西班牙人登陸菲律賓準備佔領這裡時，這位英雄可是誓死抵抗，因此他在宿霧人心中有著非常崇高的地位。

宿霧水上活動

宿霧水上活動。 圖／FunTime 分享 facebook

宿霧水上活動。 圖／FunTime 分享 facebook

來到海島國家，刺激的水上活動絕對是不可少的拉，這次小編買的行程就是這個麥克坦島水上活動三合一的方案，可以一次暢玩水上摩托車、香蕉船跟拖曳傘呢，這個價錢跟在墾丁玩比起來便宜太多啦!!!（推薦給你：更多玩宿霧景點攻略）

海景下午茶

海景下午茶。 圖／FunTime 分享 facebook

玩累了之後，麥克坦島附近還有許多非常美的海景餐廳，這些餐廳大都是韓國人所經營，口味上也比較不會有不適應的問題。

宿霧市區－Ayala

宿霧市區－Ayala。 圖／FunTime 分享 facebook

宿霧的市區可以玩的景點就相對較少了，但這間ayala mall可說是宿霧市區最值得一去的地方，也是當地人休閒活動的中心。ayala mall是宿霧最大的百貨商場，電影院、超市應有盡有（推薦給你：宿霧要買啥，就讓小編報你知），而且這裡有著許多台灣已經撤櫃的歐美快速時尚品牌，如果想要悠閒地逛逛街，這裡非常適合。

美食餐廳

Jollibee

Jollibee。 圖／Wikimedia 分享 facebook

這間應該就不用我多說了吧，來到菲律賓沒有吃過Jollibee那等於就白來了，小編這裡推薦除了招牌的炸雞外，義大利麵跟鳳梨汁也是一定是品嘗看看的。

Mang NASAL

Mang NASAL。 圖／FunTime 分享 facebook

小編接下來要推薦的這間，也是菲律賓相當知名的連鎖餐廳，叫做Mang NASAL，這間餐廳主打的就是菲律賓風味BBQ。

菲律賓風味BBQ。 圖／FunTime 分享 facebook

其實每一份餐點的價格都不貴，換算台幣大概80元上下就能吃得非常飽了。

BBQ。 圖／FunTime 分享 facebook

小編點的就是招牌的烤雞腿飯！可別被他那單調陽春的外表可騙了，這個經過特殊醃漬過的雞腿肉，加上金桔的提味，三兩下小編就吃得一乾二淨，到現在對那美好的滋味還是深深懷念阿~

CABANA海景餐廳

CABANA海景餐廳。 圖／FunTime 分享 facebook

這間CABANA海景餐廳是小編這次誤打誤撞找到的私房美食，它就位在麥克坦島上最高機的度假村movenpick的旁邊！（推薦給你：峇里島也超美超放鬆）擁有非常棒的地理位置。

CABANA。 圖／FunTime 分享 facebook

餐廳採用半開方式的設計，配上純白色系的地中海風格裝潢，讓人瞬間放鬆下來。

烤肉拼盤。 圖／FunTime 分享 facebook

小編點了烤肉拼盤以及整顆鳳梨做成的鳳梨汁，超級好吃的拉，而且這樣子只要台幣200多，超級划算。

五天四夜推薦行程安排+費用 *表格內價格皆為披索

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五天四夜玩宿霧。 圖／FunTime 分享 facebook

行程總花費：12370披索；折合台幣約7,422元

機票+行程：台幣10,492 元。

p.s.上面的花費都是兩個人花費平分下來的且不含購物呦！

這就是小編這次去宿霧回來整理的攻略拉！小編非常推薦大家可以去宿霧玩（推薦給你：雖然宿霧真的很讚，但小編私心最愛愛妮島），只要是想要在海島國家享受的，宿霧都能滿足你，重點是宿霧旅行的旅費真的太便宜了，趕緊訂好機票，來去宿霧好好的享受度假時光吧。

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