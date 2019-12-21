轉機、候機超級方便！ 土耳其「伊斯坦堡新機場」攻略

歐洲是許多人畢生旅行要拜訪的打卡聖地，不過長時間的飛行和轉機免不了又是一次精神上的舟車勞頓，不過大家快放心吧！小編這次就要來介紹土耳其伊斯坦堡新機場！在這邊轉機，不只有免費小旅行招待你，還有免費過境旅館可以住～相信土耳其伊斯坦堡機場會是朋友們遊歐洲轉機的好選擇，趕快跟小編一起來了解吧！

伊斯坦堡機場

伊斯坦堡機場。 圖／Flickr 分享 facebook

土耳其伊斯坦堡機場（Instanbul Airport）機場代碼為IST，號稱是目前世界最大的機場。這邊常常遊歐的朋友們要注意啦～原本土耳其最繁忙的阿塔圖克機場的國際、國內航班也都轉移到伊斯坦堡機場啦！因此許多網友或部落客在介紹的時候，也會用伊斯坦堡新機場來稱呼作為區分。

機場設計

機場設計。 圖／Wikimedia 分享 facebook

伊斯坦堡新機場有別以往的的阿塔圖克機場，機場整體空間非常大，也非常明亮。小編聽說機場設計是以清真寺、浴場等許多古代建築做為參考而成呢！伊斯坦堡新機場的塔臺更是以土耳其國花─鬱金香作為象徵，十分別緻。

航廈介紹

航廈介紹。 圖／Wikimedia 分享 facebook

伊斯坦堡新機場目前僅開放2個航廈，預計等到全面啟用會有4個航廈，國內線入口為1～2，國際線入口則為3～7，目前國際線與國內線都在同一個航廈哦，轉機超級方便。

機場酒店

機場酒店。 圖／agoda 分享 facebook

需要轉機的旅客可以選擇伊斯坦堡機場酒店─YOTEL，距離護照檢驗站只要5分鐘，YOTEL酒店內還設有健身中心跟24H的服務台。

機場設備

機場設備。 圖／Wikimedia 分享 facebook

伊斯坦堡機場不僅有國外三大電信進駐，其他不管你是想要租車、銀行換匯甚至是想要做美髮，伊斯坦堡機場也都通通有！免稅商店更是應有盡有，機場商品售價通常以歐元為主哦。

機場交通

機場交通。 圖／Wikimedia 分享 facebook

目前伊斯坦堡新機場離最近的地鐵站距離有35km不是很近，不過機場有24H計程車，若是想要省一點交通費也可以選擇搭乘HAVAIST或ETT巴士。

小編偷偷說：地鐵M11路線已經在建造中啦，有到土耳其的朋友可以隨時注意官網哦。

伊斯坦堡機場APP─Istanbul Airport

不管你是第一次遊歐還是歐洲自助旅行小達人，如果會在土耳其伊斯坦堡機場進行轉機，小編很推薦這個APP。舉凡交通、美食、航班，只要跟伊斯坦堡機場有相關的資訊，用這個APP都找得到。搜尋記得要用英文輸入─Istanbul Airport才找得到哦。

伊斯坦堡機場超好康

旅遊好康

旅遊好康。 圖／Wikimedia 分享 facebook

若是搭乘土耳其航空轉機，並於伊斯坦堡機場轉機需要6～24H，皆可以申請伊斯坦堡一日遊─Touristanbul，包括往返巴士、景點門票和飲食通通機場都包了！幸運的話，還有英語解說導覽員哦。

小編提醒你：未滿18歲者，需要有大人陪同。

小編提醒你：兩段航班都要購買土耳其航空才能享有此優惠哦。

住宿好康

住宿好康。 圖／agoda 分享 facebook

若是搭乘土耳其航空商務艙9H以上或經濟艙12H以上，還可以申請免費住宿至過境旅館休息、洗去一身疲勞，讓你長途轉機也爽爽DER～

小編提醒你：旅遊好康和住宿好康只能二選一，且需先辦理土耳其電子簽證哦。

過境旅館

過境旅館。 圖／圖／agoda 分享 facebook

相信不常搭乘長途航班的朋友們，對這個詞一定相當陌生，不過沒關係！小編這就來介紹過境旅館，並解答你可能對過境旅館可能會有的疑問。

到底什麼是過境旅館？

到底什麼是過境旅館？ 圖／agoda 分享 facebook

過境旅館（Stopover Paid by Carrier）也有人會稱過境酒店，一般縮寫為STPC，其實過境旅館就是給長時間候機、轉機的旅客住宿的飯店。不過不是每一間航空公司都有過境旅館的服務，主要服務對象也是需要轉機超過6小時以上的旅客，且當天航空公司班機已無法讓客人抵達目的地才會提供。

我只是轉機住宿，需要簽證嗎？

我只是轉機住宿，需要簽證嗎？ 圖／Pixabay 分享 facebook

通常過境旅館會位於機場附近，若因轉機入住過境旅館，許多國家是聲明可以不需要簽證的，像是泰國航空的過境旅館有些甚至在曼谷機場內，但一般住宿過境旅館還是需要簽證，因此申請過境旅館還是得看該轉機國家的規定。

只要超過6小時就能申請免費過境旅館嗎？

過境旅館的詳細申請辦法及細項規定各家航空公司的標準都不相同，不同的飛行航線、訂位艙、和淡旺季皆會有影響，因此有長途轉機又想要申請過境旅館的朋友們，建議可以詳細詢問自己訂機票的公司。

小編偷偷說：過境旅館的房間數是固定的！有想法就要趁早哦～

過境旅館免費的，那品質會不會很糟糕？

其實過境旅館不是免費的，過境旅館是由航空公司幫你出錢，負責轉機的吃住費用，有鑑於品牌形象，因此一般航空公司都會有固定合作的旅館，能讓你住得有保障。

為什麼小編會選擇介紹土耳其伊斯坦堡新機場給大家呢？不只是因為土耳其伊斯坦堡新機場有這麼多好康的福利，更是因為有名的聖索菲亞大教堂、清真寺都在這還有土耳其絕美熱氣球打卡聖地─卡帕多奇亞，無論是想要到土耳其遊玩，還是想要到周邊城市來個小旅行，轉機、候機都超級方便！花一次機票錢就可以玩好多個國家真的超級優惠～

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