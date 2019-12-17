柬埔寨意想不到的九件事－揭開「暹粒」的秘密

暹粒不像柬埔寨首都那樣繁忙，但卻是所有遊客的旅遊重心。暹粒給人的印象是很鮮明的，城市成長快速同時又被傳統的村莊和稻田圍繞著，這裡有當地的市集及隱藏的小徑。不要太快給這個城市定論為「觀光景點」，給自己多兩天時間，跟著Skyscanner去走走看看，你將會發現這裡有很多人文事物等著你來發掘。

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1.遠離喧囂

第一件事你需要計畫的是抵達吳哥窟的時間，早上或者下午?騎腳踏車或者請人力車?一日遊還是三日遊?沒有一個正確的方法去探索這些寺廟群的珍貴寶藏，但卻有一個特別的共識就是要遠離人群。清晨五點開始迎接雄偉壯麗的景色，尋找吳哥窟內或外一個地點，可以是著名的倒影照片的湖泊附近，捕抓到使人入迷的天色。不要在一早就去吳哥窟，直接先到「塔普羅倫寺」，那邊有很多歷時已久的臉部浮雕，然後在午後返回吳哥窟。

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２.寺廟觀光

有些人想多參觀幾間寺廟卻沒有多餘的時間留下的旅客，建議可以直接到女皇宮(Banteay Srei)，那邊有錯綜複雜的雕刻品(在吳哥窟的範圍內)和被叢林圍繞的崩密列(Beng Mealea)，距離城鎮需要約一小時車程(門票五塊美金)。 那些較有冒險精神的人，可以騎六小時的腳踏車跟著當地的自行車導遊去遊覽村莊面貌，體驗鄉村風情和被欣賞被叢林圍繞的村莊。不須擔心回程還要花那麼多時間，導遊會安排人力車帶疲憊的客人回去。

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3.給馬戲團一個晚上的時間

柬埔寨馬戲團中最是著名的Phare劇團，它以非營利的創辦精神去幫助並提供工作機會給當地的藝術家。此園區的表演包括傳統音樂、最新的戲劇、雜技表演及舞蹈都是關於柬埔寨人的文化及社會故事。15塊美金門票不僅僅是入內參觀此藝術園區，同時這些錢還能貢獻表演場地並提供表演工作給更多才華洋溢的藝術家。

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4.水上人家

洞里湖(Tonle Sap Lake)是東南亞最大的淡水湖，很多人來此體驗水上人家生活。木造的長腳造型房屋，與結實的柱子在公眾水道上面直直豎起，這就是漁民的生活。大多數旅客會到Kampong Phluk參觀 (最靠近城市北方的村莊)，另有一個更少被遊客知道的迷人建築群叫空邦克亮(Kampong Khleang)。預定一些時間去遊覽更南邊的區域，那裡風景真的非常值得走這一趟 。

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5.探索隱藏的酒館之路

每一天暹粒市中心街上的咖啡廳與市場人滿為患。白天時，備受推薦的中央咖啡廳是適合喝咖啡聊是非的地方。到了晚上，街道上的燈光通明引領人們到熱鬧的高棉式與西式的複合餐廳-紅色的鋼琴佐以最好的高棉咖哩與熱鬧的酒館曲調。但你也可以更輕易的遠離人群，只要你往旁邊的街道及秘密的小道走。在坦普爾酒吧旁邊的街道有更高檔酒館，像以披頭四歌曲黃色潛艇為主題的酒館，是間有吊床和搖椅的木造房屋，走的是頹廢風的王小姐雞尾酒館。

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6.城區漫遊

大部分酒店和賓館提供自行車租賃服務，在沒有地圖與計畫的情況下，沒有比騎自行車更好的方式去探索暹粒。遊覽的最佳路線是沿著河流並穿過了城市的中心並探索沿岸的小道。偶然間你會發現當地寺廟建築群是柬埔寨國王的住所，隱身在村莊和不同的鄰舍間。你可以在簡短的對話與休息中與熱情的當地人成為好朋友。

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7.村莊的日落景色

暹粒四周被村莊景致圍繞，進而讓這繁忙的小城添了不尋常的知見力。最新的冒險趨勢是騎越野摩托車，你可以沿著橙色泥土路一路顛波，遠眺一望無際的平坦綠地，與日落沒於稻田水平線下。另外可選擇僱用人力嘟嘟車或摩托車司機 – 這是很好的機會與他們一起參觀他們所生活的村莊。

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8.夜市購物

在白天你可以看到菜市場交易，到了夜晚你會驚訝發現同樣小販又變成在暹粒夜市的攤販，從充滿霓虹燈的酒吧街走只要兩分鐘徒步路程。琳琅滿目的手工藝品和紀念品，到家居便服和獨一無二的設計師商品，絕對讓你不自覺這裡逛上好幾個小時。

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9.按摩２塊

沒錯! 當太陽下山時，按摩師在繁忙的街道上提供15分鐘坐式按摩只需要2塊美元。不同於正式的ｓｐａ館，快速按摩可使你在漫長一天疲勞中放鬆，或者是在晚飯後並喝點雞尾酒配合按摩放鬆享受。這一切都很容易，但可能會加長你在那張按摩椅上的時間。

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暹粒已成為國外旅遊的最佳目的之一，按照以上體驗趕快規劃旅程吧！

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