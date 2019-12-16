12處「新加坡好好買」 精彩購物聖地攻略＋小撇步！

新加坡地小人稠，但這裡的人們熱情友好，臉上總是帶著燦爛的笑容。新加坡有數量眾多的購物中心，加上低稅率、低關稅，進口商品的數量非常大，這使得新加坡的商品價格非常有競爭力。儘管新加坡鮮少有在地手工製的廉價商品市集，但因為嚴格的消費者保護法律，價和合理，欺詐的情況很少見。本期小編要為大家介紹新加坡好逛好買的購物聖地，大家一起來看看吧！

新加坡購物中心

ION Orchard 購物中心

ION Orchard 購物中心。 圖／Wikimedia 分享 facebook

ION Orchard 購物中心占地超過66000平方米，外觀設計前衛，不論白天或晚上都時尚又活力，許多年輕人喜歡到這裡來約會。這裡聚集了300多家零售、餐飲和娛樂店，還有許多世界知名的品牌旗艦店概念店和生活館，也有豐富多樣的美食廣場，從當地美食到國際菜餚，應有盡有。

小編推薦必去：位於55 和 56 層的雲中漫步觀景台擁有360 度的絕佳視野，還有現代風格的 Salt grill 景觀餐廳呢！

營業時間：10:00-22:00

交通：坐MRT到NS22 Orchard站

烏節中央城（Orchard Central）

烏節中央城（Orchard Central）。 圖／Wikimedia 分享 facebook

烏節中央城（Orchard Central）是新加坡最高的垂直型商場，整棟建築以玻璃為主，相當特別！且內部有新加坡第一個地中海風格的市場，劃分成各種獨立的區域，從休閒、時尚、到生活和食品等，應有盡有！

小編推薦必去：七樓和八樓設有露天餐廳唷！

營業時間：11:00-22:00

交通：坐MRT到NS23 Somerset站

義安城 (Ngee Ann City)

義安城。 圖／Flickr 分享 facebook

義安城 (Ngee Ann City)是新加坡最老牌的購物中心，有世界知名的品牌和專賣店，紀伊國屋書店 (Kinokuniya) 和 Best Denki 電器等日本品牌也有進駐。除此之外，內部還設有酒吧和健身房，逛街之餘想要運動或是小酌都非常方便！

營業時間：10:00-21:30

交通：坐MRT到Orchard站後沿烏節路(Orchard Road)步行前往

怡豐城（VivoCity）

怡豐城（VivoCity）。 圖／Wikimedia 分享 facebook

怡豐城（VivoCity）是新加坡最受歡迎的購物中心之一，不僅觀光客喜愛，也獲得本地人的青睞，這裡進駐了不少特色店鋪，如美國國家地理(National Geographic)專賣店，相當特別，二樓有Golden Village電影院，頂樓還有空中花園和餐廳。

營業時間：10:00-22:00

交通：坐MRT到Harbourfront站

獅城大廈(Plaza Singapura)

獅城大廈(Plaza Singapura)。 圖／Wikimedia 分享 facebook

獅城大廈(Plaza Singapura)的外觀相當獨特，共有九樓，主要適合小朋友和年輕人，整體風格青春有活力，頂樓也有大型電影院Golden Village，地下室則有大型超市家樂福。

營業時間：10:00-22:00

交通：坐MRT到NS24/NE6/CC1 Dhoby Ghaut，出站向北走約5分鍾。

百麗宮（Paragon）

百麗宮（Paragon）。 圖／Flickr 分享 facebook

百麗宮（Paragon）擁有 200 家店鋪和6層樓，有許多奢侈品及零售商進駐，如Miu Miu, Gucci, Alfred Dunhill 和 Salvatore Ferragamo等，也有一些設計師品牌和大眾體育品牌，像是小朋友最愛的Paragon Junior 和 Toys "R" Us 等玩具專賣店，且每一層樓都有咖啡廳和餐廳，非常方便！

小編推薦必去：購物中心內的廁所也相當高級，一定要去看看唷！

營業時間：10:00-22:00

交通：坐MRT到NS22 Orchard站，出站後向東走約5分鍾

萊佛士城購物中心 (Raffles City Shopping Centre)

萊佛士城購物中心 (Raffles City Shopping Centre)。 圖／Wikimedia 分享 facebook

萊佛士城購物中心(Raffles City Shopping Centre)位於新加坡市中心，不僅有許多品牌專賣店，如Thomas Sabo, Cortefiel 和 Tommy Hilfiger，還有許多百貨如Marks & Spencers 和 Robinsons，以及頂級餐廳，如Equinox 餐館和 New Asia 酒吧。

營業時間：10:00-22:00

交通：坐MRT到EW13/NS25 City Hall站

PARKWAY PARADE（Parkway 購物中心）

PARKWAY PARADE（Parkway 購物中心）。 圖／Wikimedia 分享 facebook

PARKWAY PARADE（Parkway 購物中心）位於新加坡東海岸，這裡有兩家超市Giant和Cold Storage，各種商品都買得到，也有超大的美食廣場和餐廳唷！

營業時間：週日～週四 09:30-21:30、週五～週六 10:00-22:00

交通：坐15, 31, 36, 43, 48, 76, 135, 196, 197, 966路公交車均可前往

新加坡特色市場及購物街

武吉士街（BUGIS STREET）

武吉士街（BUGIS STREET）。 圖／Wikimedia 分享 facebook

武吉士街（BUGIS STREET）於20世紀50年代曾經是著名的風化場所，現在已經成為一條獨具特色的購物街，有多達800家店舖，從時尚潮流服飾到精美紀念品都有。

營業時間：10:00-22:00

交通：地鐵綠線到EW12 Bugis站

牛車水購物區

牛車水購物區。 圖／Flickr 分享 facebook

牛車水購物區是新加坡的唐人街，街區內有販售華人特色商品外，還有新加坡紀念品可以買，農曆新年期間籠罩濃濃的過節氣氛，人潮擠得水洩不通，從舞獅、華族戲曲表演，到各類文化慶祝活動通通有！

小編推薦必去：唐城坊（Chinatown Point）、珍珠坊（People’s Park Complex）和牛車水大廈（Chinatown Complex）、安祥路（Ann Siang Road）、客納街（Club Street）。

交通：地鐵紫線，牛車水站(Chinatown)A出口

新加坡小印度（LITTLE INDIA）

新加坡小印度（LITTLE INDIA）。 圖／Flickr 分享 facebook

新加坡小印度（LITTLE INDIA）聚集了許多來自印度的人，因此稱為小印度。這裡充滿濃濃的印度風建築，可以看到許多古老商店和攤販，想要挑選特色的印度商品，來這裡準沒錯！

小編推薦必去：Mustafa Centre是新加坡最實惠的購物中心，販賣家庭擺飾、食品材料、香料、布匹、電子產品等，需要補貨的朋友可以來這裡採購唷！

交通：坐MRT到NE7 Little India站 或者64，65，111路公交車到實龍崗路(Serangoon Road)下車。

聖淘沙 Candylicious（CANDYLICIOUS SENTOSA）

聖淘沙 Candylicious（CANDYLICIOUS SENTOSA）。 圖／Flickr 分享 facebook

聖淘沙 Candylicious號稱全亞洲最大的糖果屋，就在聖淘沙世界！就算不愛吃糖果也應該來這裡參觀一下，這裡囊括了所有糖果的類型，許多世界知名的糖果在這裡都找得到！

營業時間：10:00-22:00

交通：坐MRT到NE1/CC29 Harbour Front，出站後有多種方式可到達聖淘沙島

✿新加坡購物小撇步：

✔新加坡旅遊局頒發「品質、價格、服務皆有信用」的紅底金色的魚尾獅標誌，代表這家商店的商品價格和質量，都值得信賴。

✔百貨公司均使用收銀機收據，但如果在小型商店購物，記得自行向店主索取購物收據。

✔商店對貨品通常提供有效期一年的國際保證書，但是要自行索取，有時也須負擔額外費用。切記檢查保證書上所需資料均已填妥並加蓋商店印章。請勿接受影印副本或資料不全的保證書。

✔新加坡每年有兩次大的折扣季節，第一次是1～2月的農曆春節前（每年日期不固定），這期間舉辦新年大銷售；第二次則是在6月下旬～7月下旬，這是新加坡旅遊局主辦的大折扣活動。

在新加坡，小規模的商店晚上7點就歇業，而大型商場一周營業七天，約到晚上十點，大家下次前往新加坡時，可以特地注意通常在六七月舉行的the Great Singapore Sale，大型商場通常會在這個時間用大量的促銷手段吸引顧客唷！

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