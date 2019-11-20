親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸．港澳
東南亞．西亞

香港醫護岌岌可危 醫師市長柯文哲為何不聲援？

當祖母了！台東美魔女老師 撿到「空中飄來的錢」將全捐

走跳世界 ／探索東土耳其帝國文明

2019-11-20 09:31聯合報 記者魏妤庭／專題報導

伊沙克帕夏宮佇立在荒涼山谷中。 記者魏妤庭／攝影
伊沙克帕夏宮佇立在荒涼山谷中。 記者魏妤庭／攝影
分享

告別繁華大城市伊斯坦堡，前往土耳其東部，體驗當地人樸實熱情，並深入世界文化遺產蘇美拉、阿尼古城，欣賞鄂圖曼土耳其帝國歷經近百年完工的伊沙克帕夏宮。美景之外，美食也值得一嘗。

建立於11世紀的喬治亞教堂，比起其他建築，相對保存完整。 記者魏妤庭／攝影
建立於11世紀的喬治亞教堂，比起其他建築，相對保存完整。 記者魏妤庭／攝影
分享

土耳其幅員廣闊，橫跨歐洲及亞洲大陸，土地面積是台灣的20倍左右，三面環海，北為黑海、南為地中海、西為愛情海，東北部與喬治亞相連。依據地形，大致上可分為愛琴海、黑海、地中海，以及安納托利亞、馬爾馬拉等地區。

不過，即使土耳其那麼大，一般台灣旅客對土耳其最熟悉的區域，多半是土耳其最大城市伊斯坦堡，或是首都安卡拉，以及搭知名搭熱氣球城市卡帕多奇亞，最遠頂多到北部鄰近黑海地區的世界遺產番紅花城，又或是西南部的安塔利亞等，皆位於中西部地區，若往右邊延伸至土耳其東部，則認識甚少。

倘若有在關心國際局勢，也許會稍微認識土耳其東南部是庫德族根據地，又或是知道東部鄰近國家為伊朗、敘利亞等。但所接收的資訊皆是這些區域的政局較不穩定，而有不適合前往旅遊的刻板印象。實際走訪一趟，就會發現原來土耳其東部跟我們想的不一樣。

黑海地區相當多魚類美食。 記者魏妤庭／攝影
黑海地區相當多魚類美食。 記者魏妤庭／攝影
分享

黑海里澤 紅茶最大產地

前往土耳其東部，我們首站抵達黑海地區特拉布宗（Trabzon）及里澤（Rize）一帶。只要是土耳其人，對黑海地區絕對都相當熟悉，尤其是里澤，因為土耳其人每天至少喝上6杯的土耳其紅茶，絕大多數茶葉都是產自於此。

土耳其籍導遊Cemal告訴我們，全土耳其只有兩個城市盛產紅茶，黑海地區因為一年365天中，有200天都在下雨，加上地形是相當適合種植茶葉的環境，而且一年可兩收，產量相當豐富。據了解，黑海地區茶葉產量，可排到世界前5名。

除了茶葉外，里澤鄰近黑海，這裡的人相當喜歡魚或海鮮料理，據說，只要海裡捕到的東西都吃，甚至因此有個笑話說，就算是捕到爸爸也會吃，以此顯示黑海地區的人有多愛吃海鮮或魚。

黑海地區魚種類相當多，大多數會以魚排方式呈現，但也有像是小鯷魚，會在魚身裹上玉米粉煮，吃起來口感倒有些類似沒有卵的喜相逢。

土耳其人愛喝土耳其紅茶，最多一天可喝上20杯。 記者魏妤庭／攝影
土耳其人愛喝土耳其紅茶，最多一天可喝上20杯。 記者魏妤庭／攝影
分享

土耳其嗜茶如命 想喝有人快遞

對土耳其文化略有所知的人，一定聽過土耳其人「嗜茶如命」，用茶香開啟一天，用茶香結束一天。據說一天喝上6杯是土耳其人生活日常，最多一天喝上20杯都有。如此喝茶文化，甚至延伸出土耳其茶產業。

由於不是每個人隨時能自己煮茶來喝，因此便有了外送茶服務，只要購買「茶幣」，想喝杯茶休息時，打通電話，就有人把茶倒入鬱金香杯裡送到辦公室或店裡給你喝，形成土耳其人最日常生活風景，也成了觀光客前往土耳其必體驗的特色。此外，土耳其人認為，喝土耳其紅茶加牛奶破壞了茶的風味，也不會加糖。導遊說，如果當地人看到有人要紅茶加入牛奶，反而會困惑地問你「為什麼」。

蘇美拉修道院過去是交通要塞。 圖／土耳其旅遊dorak提供
蘇美拉修道院過去是交通要塞。 圖／土耳其旅遊dorak提供
分享

世界遺產 蘇美拉修道院

土耳其以伊斯蘭信仰為主，根據國家規定，有超過99.8%的人口宗教會被自動登記為伊斯蘭教。然而，土耳其過去在西元395年曾是東羅馬帝國，也就是拜占庭帝國的領地，當時以信仰基督教為主，因此，若在土耳其看到修道院，可別吃驚。

位於特拉布宗省南邊，有座世界文化遺產蘇美拉修道院，這座修道院歷史相當悠久，最早在西元4世紀時建立。相傳，有兩位住在希臘的修道士，不約而同夢到聖母瑪利亞要他們到一處峭壁上建立修道院，之後便從希臘出發，一路尋覓到了特拉布宗的馬奇卡，發現有處山洞，山洞內竟有聖母雕像，因而在此建造修道院。

而蘇美拉修道院名字由來也相當有趣，蘇美拉來自希臘文Stou Mela，有在山上的意思，念久了成為修道院的名字。過去這座修道院因處於要塞位置，收取過路費用，鼎盛時期甚至擁有自己的保衛隊。但也因為富裕而多次被搶匪盯上，建築多次被毀損。

修道院中有各種聖經故事的濕壁畫。 圖／土耳其旅遊dorak提供
修道院中有各種聖經故事的濕壁畫。 圖／土耳其旅遊dorak提供
分享

經歷長時間修復，如今所見建築架構，是在13世紀以後，所保存下來的樣貌。由於教堂以聖母崇拜為主，所以修道院的牆壁上留有壁畫，可見聖母瑪利亞生平事蹟、耶穌復活等故事。

然而，曾經擁有重要地位的蘇美拉修道院，也荒廢過一段時間。一次世界大戰之後，土耳其國父凱末爾建立土耳其共和國，並在1923年與希臘政府簽訂移民條款，將土耳其境內信仰東正教信徒，與希臘信仰伊斯蘭教徒進行交換，蘇美拉修道院因此沒了信徒逐漸沒落。後來，土耳其政府將蘇美拉修道院重新整修後，改成博物館供遊客參觀，不僅吸引基督教信徒前去，即使是信仰伊斯蘭教的教徒，也會到此朝聖。

蘇美拉修道院於山壁內建造，看起來像是佇立在峭壁上。 圖／土耳其旅遊dorak提供
蘇美拉修道院於山壁內建造，看起來像是佇立在峭壁上。 圖／土耳其旅遊dorak提供
分享

由於蘇美拉修道院自2015年開始進行內部整修，目前已經對外開放，只能站在山壁上方看修道院，無法進去到裡面參觀，但仍可看到建築樣貌，遙想當年在此修行的修道士生活。

開放時間：4到9月9：00～19：00，10月到3月8：00～16：00

入場費：每人10里拉（約台幣60元）

交通方式：特拉布宗市中心客運公司詢問，早上10點有專車接送到蘇美拉。或是從阿塔圖克廣場搭乘dolmus到馬奇卡，再搭計程車到蘇美拉。

伊沙克帕夏宮使用岩石建造，當時來說是相當豪華的建築。 記者魏妤庭／攝影
伊沙克帕夏宮使用岩石建造，當時來說是相當豪華的建築。 記者魏妤庭／攝影
分享

夢幻夏宮 歷經百年完工

離開了里澤及特拉布宗，我們經過數小時車程，來到了烏巴亞澤特（Doğubayazit），在這裡一處山坡上，有座鄂圖曼土耳其帝國所建造的最後一座大型建築「伊沙克帕夏宮（Ishak Pasha Palace）」，自遠方看過去，彷彿是座屹立於荒涼山谷中的宮殿，美得相當夢幻。

伊沙克帕夏宮可說鄂圖曼土耳其帝國最典型代表建築，使用圓屋頂構造，自1686年開始建造這座宮殿，並於1784年建造完成。之所以建立於山谷斜坡上，主要是當時塞爾柱土耳其人認為抵禦外敵，居高臨下最適合，加上這裡地理位置為鄂圖曼土耳其帝國東部邊界要塞，因此將宮殿建造於此處。

伊沙克帕夏宮結合了鄂圖曼、亞美尼亞、波斯、塞爾柱建築風格，使用岩石建造而成，並且使用精美的浮雕方式呈現圖案及裝飾，不僅是相當具有代表性的建築，因是少數土耳其至今存在的古代宮殿，歷史上占有重要地位。

伊沙克帕夏宮花了近百年時間才完工，可說是當時相當豪華的宮殿。到底有多豪華呢？伊沙克帕夏宮周圍圍繞建築物，包含入口右手邊的男賓接待室，以及後面的後宮。除了清真寺外，還設有舉辦典禮或娛樂的禮堂、庭院、浴室等設施。

而伊沙克帕夏宮內總共分為兩層，房間高達366間，最令人嘖嘖稱奇的是，每個房間不是靠壁爐生火取暖，而是設有集中供暖系統，有些類似現代的中央空調概念，在石牆內設置排熱孔，利用蒸氣及管線傳達暖氣到房間內，如此作法，在當時來說，簡直是「高科技」代表。

營業時間：周一到日9:00～17:30

入場費：每人7里拉（約台幣42元）

地址：04400 Yukarıtavla/Doğubeyazıt/Ağrı

阿尼古城中僅少數建築至今屹立不搖。 記者魏妤庭／攝影
阿尼古城中僅少數建築至今屹立不搖。 記者魏妤庭／攝影
分享

阿尼古城 遙望亞美尼亞

位於歐亞大陸交界點的阿尼古城，是現在土耳其與亞美尼亞的邊境，隸屬於土耳其領地。然而，在西元961年，這裡是亞美尼亞王國的首都，11世紀全盛時期，曾有高達10萬人居住在此，富裕且軍事能力強，在當時有「1001座教堂、40座城門的城」的別名，由此可見當時阿尼古城有多麼繁榮。

阿尼古城經歷過不同朝代或國家統治，加上數次大地震襲擊，許多建築已崩塌毀壞，但仍可從殘留的建築找尋到過往歷史的蛛絲馬跡，像是8世紀第一個朝拜教堂，之後改成女子修道院，又或是塞爾柱土耳其人到此後，在高原上所建立的第一個清真寺。此外，阿尼古城是絲路的第一站，還可以在這裡見到當時的絲路驛站。

土耳其阿尼古城旁的阿帕查溪，是土耳其與亞美尼亞邊界。 記者魏妤庭／攝影
土耳其阿尼古城旁的阿帕查溪，是土耳其與亞美尼亞邊界。 記者魏妤庭／攝影
分享

阿尼古城旁的阿帕查溪，是現在土耳其與亞美尼亞的分界，遙望對岸可看到亞美尼亞的軍事哨站，往下方看可看到曾做為連結兩地、10世紀所建造的橋梁，如今已經毀損，也可由這裡窺探兩國過往歷史糾葛。

門票：12里拉（約台幣72元）

開放時間：周一到日8:00~17:30

阿尼古城內有塞爾柱土耳其人到此高原建造的第一個清真寺。 記者魏妤庭／攝影
阿尼古城內有塞爾柱土耳其人到此高原建造的第一個清真寺。 記者魏妤庭／攝影
分享

如果你想去

交通方式：可以搭乘土耳其航空從台北飛往伊斯坦堡航班，冬季時刻表每周有6班往返，從台北飛往伊斯坦堡是晚上10點5分航班，第二天早上6點到；自伊斯坦堡出發為凌晨2點航班，台灣時間下午5點45分抵達桃園機場。再從伊斯坦堡搭乘國內線轉機到特拉布宗機場或凡城，前往土耳其東部旅遊。

如果想跟團：行健金展東南巨大晴天雄獅等旅行社，目前皆有規畫前往土耳其東部的行程，以11天到13天左右的行程為多，費用平均落在7萬到10萬元左右，依照餐食、住宿、機票等有不同。

簽證辦理方式：前往土耳其需辦理簽證，但自2016年起，台灣旅客前往就已經免去24美元的簽證費，只要上網辦理填寫護照資料送出後，電子簽證就會立即發放，屆時只要出示電子簽證，或將簽證印出即可。

土耳其希臘桃園機場

相關新聞

到新加坡過聖誕、瘋跨年！ 這四大主題活動不能錯過

2019-11-18 12:43

隱祕天堂 動靜皆宜！　上山．下海「峇里島」這樣玩

2019-11-12 12:03

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 11:58

古文明與戰火的碰撞 穿越時空走進暹粒

2019-11-02 21:00

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 10:40

走跳世界／馬來西亞 錫都怡保的今昔風情

2019-10-29 09:41

來迺市集囉！亞洲４個「特色市集」精選

2019-10-29 09:00

動作片最愛！ 土耳其世界級五大絕美景點

2019-10-28 10:02

賞絕美海景！住軍事基地放鬆度假，熱帶風情滿滿

2019-10-27 12:30

斯里蘭卡找茶去 遇見星級工廠酒店

2019-10-26 17:00

東方夏威夷！越南「峴港自由行」旅遊景點、美食攻略

2019-10-20 10:00

絕美島嶼風情！ 越南「富國島」自由行必讀秘笈

2019-10-16 10:06

亞洲最古色古香的美麗城鎮 泰國普吉島入列

2019-10-14 21:06

泰好買啦！泰國旅行失心瘋必買清單

2019-10-13 09:00

水上玩家心中最棒！ 馬爾地夫行程5大景點、5大體驗介紹

2019-10-08 11:03

跳島，最熱門！ 「蘭卡威」機票、行程、美食懶人包

2019-10-01 11:58

亞洲 東方快車一場華麗的流動盛宴

2019-09-27 11:31

走跳世界／十個必須搭乘亞洲東方快車的理由

2019-09-25 09:29

熱氣球體驗！到「卡帕多奇亞」享受絕美的天色與地形

2019-09-22 09:00

乘著鋼索飛越叢林！泰國清邁「Jungle Flight」時速50公里的超快感！

2019-09-22 08:00

玩「南越」兩萬有找！ 東方小巴黎超完整行程攻略

2019-09-21 10:01

玩菲律賓別錯過！ 東方小美國「克拉克」自由行全攻略

2019-09-16 11:03

馬來西亞沙沙蘭天空之鏡！帶你去馬來西亞的Salar de Uyuni

2019-09-06 08:00

泰國清萊必訪精緻白廟！前地獄後天堂，下面還有許多猙獰的手

2019-08-31 22:00

直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:40

人生重洗一遍！ 一頭撞進了「柬埔寨」的世界裡

2019-08-30 22:00

冬日絕美！土耳其雪白到底的卡帕多奇亞

2019-08-28 22:00

遠離塵囂 到馬來西亞享受天然溫泉

2019-08-20 15:22

越南「下龍灣」這樣玩－交通、行程、景點懶人包

2019-08-19 11:21

美景不斷幻化！在水中佛寺旁欣賞緬甸超美日出

2019-08-18 09:00

「亞洲版天空之鏡」秘境曝光！白天美到像是Ｐ圖上去　入夜帶你置身浩瀚星空

2019-07-19 15:30

超市、賣場不再提供塑膠袋 泰國「減塑」政策明年啟動

2019-11-19 15:51

是天堂不是地獄！IG瘋傳絕美「血紅色泳池」打卡點在這

2019-11-01 11:38

微熱山丘「全球果實計劃」海外首站落腳新加坡

2019-10-30 10:32

寮國龍坡邦 千年古都品味慢生活

2019-10-15 10:01

不能騎、不給洗澡、不給摸！泰國清萊的大象救援園區

2019-09-17 15:35

別當肥羊到處走！去越南旅遊要注意的事　寫給即將出發的你

2019-09-13 15:30

巧遇年度盛大節慶「Holi色彩節」一個女生獨遊尼泊爾安全嗎？

2019-09-13 08:00

越南版馬爾地夫！9天8夜親子自助富國島，免簽、小資花費入住五星級飯店

2019-09-12 13:53
看更多

熱門文章

護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任

2019-11-12 13:10

到新加坡過聖誕、瘋跨年！ 這四大主題活動不能錯過

2019-11-18 12:43

隱祕天堂 動靜皆宜！　上山．下海「峇里島」這樣玩

2019-11-12 12:03

超市、賣場不再提供塑膠袋 泰國「減塑」政策明年啟動

2019-11-19 15:51

走跳世界 ／探索東土耳其帝國文明

2019-11-20 09:31

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 10:40

「台灣人可在陸外館申請旅行證件」 中共發布對台26條

2019-11-04 10:03

「土耳其藍」凡湖好美 登湖中小島朝聖千年教堂

2019-11-04 11:58

走進浦西 新舊交錯一瞬間上海四季酒店串聯弄堂美學

2019-11-04 21:09

古文明與戰火的碰撞 穿越時空走進暹粒

2019-11-02 21:00

泰國文化創造觀光財 素可泰水燈節吸20萬人次遊客

2019-11-11 22:46

斯里蘭卡找茶去 遇見星級工廠酒店

2019-10-26 17:00

走跳世界／馬來西亞 錫都怡保的今昔風情

2019-10-29 09:41

動作片最愛！ 土耳其世界級五大絕美景點

2019-10-28 10:02

來迺市集囉！亞洲４個「特色市集」精選

2019-10-29 09:00

限時遛狗、不得擾民、積分扣點…在陸養狗比養車還難

2019-11-04 21:30

東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系

2019-10-22 17:34

走跳世界／澳門瘋玩科技樂園＆美食嘗鮮

2019-10-23 10:05

微熱山丘「全球果實計劃」海外首站落腳新加坡

2019-10-30 10:32

老北京新風格 「巢」先鋒在三里屯

2019-10-27 23:40

賞絕美海景！住軍事基地放鬆度假，熱帶風情滿滿

2019-10-27 12:30

是天堂不是地獄！IG瘋傳絕美「血紅色泳池」打卡點在這

2019-11-01 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top