走跳世界 ／探索東土耳其帝國文明

2019-11-20 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／專題報導



伊沙克帕夏宮佇立在荒涼山谷中。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

告別繁華大城市伊斯坦堡，前往土耳其東部，體驗當地人樸實熱情，並深入世界文化遺產蘇美拉、阿尼古城，欣賞鄂圖曼土耳其帝國歷經近百年完工的伊沙克帕夏宮。美景之外，美食也值得一嘗。

建立於11世紀的喬治亞教堂，比起其他建築，相對保存完整。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

土耳其幅員廣闊，橫跨歐洲及亞洲大陸，土地面積是台灣的20倍左右，三面環海，北為黑海、南為地中海、西為愛情海，東北部與喬治亞相連。依據地形，大致上可分為愛琴海、黑海、地中海，以及安納托利亞、馬爾馬拉等地區。

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不過，即使土耳其那麼大，一般台灣旅客對土耳其最熟悉的區域，多半是土耳其最大城市伊斯坦堡，或是首都安卡拉，以及搭知名搭熱氣球城市卡帕多奇亞，最遠頂多到北部鄰近黑海地區的世界遺產番紅花城，又或是西南部的安塔利亞等，皆位於中西部地區，若往右邊延伸至土耳其東部，則認識甚少。

倘若有在關心國際局勢，也許會稍微認識土耳其東南部是庫德族根據地，又或是知道東部鄰近國家為伊朗、敘利亞等。但所接收的資訊皆是這些區域的政局較不穩定，而有不適合前往旅遊的刻板印象。實際走訪一趟，就會發現原來土耳其東部跟我們想的不一樣。

黑海地區相當多魚類美食。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

黑海里澤 紅茶最大產地

前往土耳其東部，我們首站抵達黑海地區特拉布宗（Trabzon）及里澤（Rize）一帶。只要是土耳其人，對黑海地區絕對都相當熟悉，尤其是里澤，因為土耳其人每天至少喝上6杯的土耳其紅茶，絕大多數茶葉都是產自於此。

土耳其籍導遊Cemal告訴我們，全土耳其只有兩個城市盛產紅茶，黑海地區因為一年365天中，有200天都在下雨，加上地形是相當適合種植茶葉的環境，而且一年可兩收，產量相當豐富。據了解，黑海地區茶葉產量，可排到世界前5名。

除了茶葉外，里澤鄰近黑海，這裡的人相當喜歡魚或海鮮料理，據說，只要海裡捕到的東西都吃，甚至因此有個笑話說，就算是捕到爸爸也會吃，以此顯示黑海地區的人有多愛吃海鮮或魚。

黑海地區魚種類相當多，大多數會以魚排方式呈現，但也有像是小鯷魚，會在魚身裹上玉米粉煮，吃起來口感倒有些類似沒有卵的喜相逢。

土耳其人愛喝土耳其紅茶，最多一天可喝上20杯。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

土耳其嗜茶如命 想喝有人快遞

對土耳其文化略有所知的人，一定聽過土耳其人「嗜茶如命」，用茶香開啟一天，用茶香結束一天。據說一天喝上6杯是土耳其人生活日常，最多一天喝上20杯都有。如此喝茶文化，甚至延伸出土耳其茶產業。

由於不是每個人隨時能自己煮茶來喝，因此便有了外送茶服務，只要購買「茶幣」，想喝杯茶休息時，打通電話，就有人把茶倒入鬱金香杯裡送到辦公室或店裡給你喝，形成土耳其人最日常生活風景，也成了觀光客前往土耳其必體驗的特色。此外，土耳其人認為，喝土耳其紅茶加牛奶破壞了茶的風味，也不會加糖。導遊說，如果當地人看到有人要紅茶加入牛奶，反而會困惑地問你「為什麼」。

蘇美拉修道院過去是交通要塞。 圖／土耳其旅遊dorak提供 分享 facebook

世界遺產 蘇美拉修道院

土耳其以伊斯蘭信仰為主，根據國家規定，有超過99.8%的人口宗教會被自動登記為伊斯蘭教。然而，土耳其過去在西元395年曾是東羅馬帝國，也就是拜占庭帝國的領地，當時以信仰基督教為主，因此，若在土耳其看到修道院，可別吃驚。

位於特拉布宗省南邊，有座世界文化遺產蘇美拉修道院，這座修道院歷史相當悠久，最早在西元4世紀時建立。相傳，有兩位住在希臘的修道士，不約而同夢到聖母瑪利亞要他們到一處峭壁上建立修道院，之後便從希臘出發，一路尋覓到了特拉布宗的馬奇卡，發現有處山洞，山洞內竟有聖母雕像，因而在此建造修道院。

而蘇美拉修道院名字由來也相當有趣，蘇美拉來自希臘文Stou Mela，有在山上的意思，念久了成為修道院的名字。過去這座修道院因處於要塞位置，收取過路費用，鼎盛時期甚至擁有自己的保衛隊。但也因為富裕而多次被搶匪盯上，建築多次被毀損。

修道院中有各種聖經故事的濕壁畫。 圖／土耳其旅遊dorak提供 分享 facebook

經歷長時間修復，如今所見建築架構，是在13世紀以後，所保存下來的樣貌。由於教堂以聖母崇拜為主，所以修道院的牆壁上留有壁畫，可見聖母瑪利亞生平事蹟、耶穌復活等故事。

然而，曾經擁有重要地位的蘇美拉修道院，也荒廢過一段時間。一次世界大戰之後，土耳其國父凱末爾建立土耳其共和國，並在1923年與希臘政府簽訂移民條款，將土耳其境內信仰東正教信徒，與希臘信仰伊斯蘭教徒進行交換，蘇美拉修道院因此沒了信徒逐漸沒落。後來，土耳其政府將蘇美拉修道院重新整修後，改成博物館供遊客參觀，不僅吸引基督教信徒前去，即使是信仰伊斯蘭教的教徒，也會到此朝聖。

蘇美拉修道院於山壁內建造，看起來像是佇立在峭壁上。 圖／土耳其旅遊dorak提供 分享 facebook

由於蘇美拉修道院自2015年開始進行內部整修，目前已經對外開放，只能站在山壁上方看修道院，無法進去到裡面參觀，但仍可看到建築樣貌，遙想當年在此修行的修道士生活。

開放時間：4到9月9：00～19：00，10月到3月8：00～16：00

入場費：每人10里拉（約台幣60元）

交通方式：特拉布宗市中心客運公司詢問，早上10點有專車接送到蘇美拉。或是從阿塔圖克廣場搭乘dolmus到馬奇卡，再搭計程車到蘇美拉。

伊沙克帕夏宮使用岩石建造，當時來說是相當豪華的建築。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

夢幻夏宮 歷經百年完工

離開了里澤及特拉布宗，我們經過數小時車程，來到了烏巴亞澤特（Doğubayazit），在這裡一處山坡上，有座鄂圖曼土耳其帝國所建造的最後一座大型建築「伊沙克帕夏宮（Ishak Pasha Palace）」，自遠方看過去，彷彿是座屹立於荒涼山谷中的宮殿，美得相當夢幻。

伊沙克帕夏宮可說鄂圖曼土耳其帝國最典型代表建築，使用圓屋頂構造，自1686年開始建造這座宮殿，並於1784年建造完成。之所以建立於山谷斜坡上，主要是當時塞爾柱土耳其人認為抵禦外敵，居高臨下最適合，加上這裡地理位置為鄂圖曼土耳其帝國東部邊界要塞，因此將宮殿建造於此處。

伊沙克帕夏宮結合了鄂圖曼、亞美尼亞、波斯、塞爾柱建築風格，使用岩石建造而成，並且使用精美的浮雕方式呈現圖案及裝飾，不僅是相當具有代表性的建築，因是少數土耳其至今存在的古代宮殿，歷史上占有重要地位。

伊沙克帕夏宮花了近百年時間才完工，可說是當時相當豪華的宮殿。到底有多豪華呢？伊沙克帕夏宮周圍圍繞建築物，包含入口右手邊的男賓接待室，以及後面的後宮。除了清真寺外，還設有舉辦典禮或娛樂的禮堂、庭院、浴室等設施。

而伊沙克帕夏宮內總共分為兩層，房間高達366間，最令人嘖嘖稱奇的是，每個房間不是靠壁爐生火取暖，而是設有集中供暖系統，有些類似現代的中央空調概念，在石牆內設置排熱孔，利用蒸氣及管線傳達暖氣到房間內，如此作法，在當時來說，簡直是「高科技」代表。

營業時間：周一到日9:00～17:30

入場費：每人7里拉（約台幣42元）

地址：04400 Yukarıtavla/Doğubeyazıt/Ağrı

阿尼古城中僅少數建築至今屹立不搖。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

阿尼古城 遙望亞美尼亞

位於歐亞大陸交界點的阿尼古城，是現在土耳其與亞美尼亞的邊境，隸屬於土耳其領地。然而，在西元961年，這裡是亞美尼亞王國的首都，11世紀全盛時期，曾有高達10萬人居住在此，富裕且軍事能力強，在當時有「1001座教堂、40座城門的城」的別名，由此可見當時阿尼古城有多麼繁榮。

阿尼古城經歷過不同朝代或國家統治，加上數次大地震襲擊，許多建築已崩塌毀壞，但仍可從殘留的建築找尋到過往歷史的蛛絲馬跡，像是8世紀第一個朝拜教堂，之後改成女子修道院，又或是塞爾柱土耳其人到此後，在高原上所建立的第一個清真寺。此外，阿尼古城是絲路的第一站，還可以在這裡見到當時的絲路驛站。

土耳其阿尼古城旁的阿帕查溪，是土耳其與亞美尼亞邊界。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

阿尼古城旁的阿帕查溪，是現在土耳其與亞美尼亞的分界，遙望對岸可看到亞美尼亞的軍事哨站，往下方看可看到曾做為連結兩地、10世紀所建造的橋梁，如今已經毀損，也可由這裡窺探兩國過往歷史糾葛。

門票：12里拉（約台幣72元）

開放時間：周一到日8:00~17:30

阿尼古城內有塞爾柱土耳其人到此高原建造的第一個清真寺。 記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

如果你想去

交通方式：可以搭乘土耳其航空從台北飛往伊斯坦堡航班，冬季時刻表每周有6班往返，從台北飛往伊斯坦堡是晚上10點5分航班，第二天早上6點到；自伊斯坦堡出發為凌晨2點航班，台灣時間下午5點45分抵達桃園機場。再從伊斯坦堡搭乘國內線轉機到特拉布宗機場或凡城，前往土耳其東部旅遊。

如果想跟團：行健、金展、東南、巨大、晴天、雄獅等旅行社，目前皆有規畫前往土耳其東部的行程，以11天到13天左右的行程為多，費用平均落在7萬到10萬元左右，依照餐食、住宿、機票等有不同。

簽證辦理方式：前往土耳其需辦理簽證，但自2016年起，台灣旅客前往就已經免去24美元的簽證費，只要上網辦理填寫護照資料送出後，電子簽證就會立即發放，屆時只要出示電子簽證，或將簽證印出即可。