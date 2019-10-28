動作片最愛！ 土耳其世界級五大絕美景點
土耳其的風景融合了東西的美感，成為動作片取景的絕佳地點， 《007天降危機》、《即刻救援2》、《亞果出任務》，快來跟著Skyscanner看看出現在這些動作片中的五大土耳其美景吧！
藍色清真寺Blue Mosque
藍色清真寺一直為土耳其的觀光象徵，原名蘇丹艾哈邁德清真寺，因為寺內磚塊為藍色，故大家都習叫他為藍色清真寺。此清真寺有個美麗的插曲是外觀擁有六座尖塔，據說只有伊斯蘭教聖城麥加才可以蓋六座塔，但因為建築師誤聽蓋了六座，還讓當時的蘇丹多蓋一座送給麥加，保持他的最高神聖性。
藍色清真寺融合奧斯曼建築與拜占庭教堂的精神，學習附近教堂與清真寺的優點，一致被認為是絕美的清真寺之一，陽光透過彩色的玻璃散發瑰麗的色彩，有著伊斯蘭教的肅靜與神聖，是你來到土耳其絕對要拜訪的宗教建築。
費特西耶Fethiye
費特西耶位於土耳其南部的海邊，有著豐厚的歷史，原名為泰爾梅索斯，後因紀念此地最早的飛行員—費特西耶，正式以他命名。此地為英國衛報與泰晤士報票選為世界最佳的旅遊景點之一，當地人的熱情與宜人的氣候是英國人最愛的特點。
《007空降危機》中龐德在一開始打鬥落水後，渡過一陣低潮期便是在這個海邊，當時劇組與上613家業者協商找到了一個完美的海濱區完成拍攝，也可見英國人對此地的熱愛。這裡的夏天特別受歡迎，來了別忘了嘗試降落傘與吃海鮮，美麗的風景與美食，讓你的五感一次享足！
阿達那Adana
還記得《007空降危機》在火車頭上打鬥的精彩畫面嗎？這就是在阿達那的發打橋（Varda railway bridge）上，此座橋長570英寸，高300英寸，看到龐德掉下橋墜入水裡，真的是很心驚膽跳啊！
阿達那為土耳其的現代化大城，由於位置在東方，一直也是軍事的重要位置，在西元六千年前帝國在這不斷更迭，留下的便是豐厚的文化與歷史，除了博物館、清真寺、教堂與土耳其澡堂等人文風景外，大自然的景色更是美不勝收，位於高原可以一覽綿延的山川與七大湖，更有少見的鳥類，是想感受傳統土耳其風味的你，一定要來的景點之一！
塞爾蘇斯圖書館
在《即刻救援2》出現的塞爾蘇斯圖書館位於艾菲索斯（也叫以弗所），是土耳其保留最完整的希臘羅馬古城，過去因外觀斑駁，已有重新修復，但仍可看出古羅馬的建築、舊街樣貌。現有仿照的八座塑像上下排列，上層也因時間的痕跡早已不復見，下層仍保有原四座女神，各自意涵為善良、思想、智慧與知識，此圖書館曾在拜占庭時期名列前三名，古藏書曾超過一萬兩千冊，一直都是希臘羅馬的文化保存的重點圖書館。想了解或體驗更多希臘羅馬的文化，來這裡就對囉！
棉花堡Pamukkale
Pamuk在土耳其文中亦即是棉花的意思，Kale就是城堡之意，取名就如它的外觀，雪白的梯田如棉花狀，如此美麗的景色是因為溫泉地形下，溫泉水累積形成的石灰岩，全世界僅有美國黃石公園的猛瑪溫泉與中國四川的溫泉與其相似。棉花堡的頂端有個希拉波利斯古城（Hierapolis）仍保有羅馬時期的古浴場和神廟，更加深此地的稀有性，於1988年列為世界遺產。想感受世界級的絕美景色，棉花堡是你來土耳其不可漏掉的景點喲！
2019年即將結束，還沒休完的假期該怎麼辦？不如去土耳其浪漫一下吧！
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