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絕美島嶼風情！ 越南「富國島」自由行必讀秘笈

2019-10-16 10:06FunTime旅遊比價

富國島(Phú Quốc)相信許多人都沒有聽過這座小島，但其實富國島位於越南的西南邊，又名玉島，是一個有很多好玩、好吃、好景的小島！非常適合安排2～3天的出國小旅行，或是先飛到胡志明市玩幾天再飛往富國島享受不一樣的風情，對富國島還不熟悉的你，快跟小編一起來認識富國島吧！

富國島怎麼去

富國島屬於海島型小島，因此不管你是想要搭飛機還是搭船都可以～目前富國島為台灣免簽地，不過若是有要到越南胡志明市或河內的朋友就一定要申請越南的簽證哦！

搭飛機

富國島雖然為台灣免簽地，但是台灣目前並沒有能夠直飛富國島的班機，因此都需要先飛到胡志明市或河內轉機才能抵達富國島！

富國島怎麼去。 圖／FunTime
富國島怎麼去。 圖／FunTime
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搭船

若是剛好在越南市的朋友還可以選擇搭船，在越南的迪石市、河仙鎮搭乘，這兩個地方都有可以往返富國島的船班。

搭船。 圖／FunTime
搭船。 圖／FunTime
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越南富國島必去8大景點

全球最長的跨海纜車

全球最長的跨海纜車。 圖／Pixabay
全球最長的跨海纜車。 圖／Pixabay
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富國島擁有全世界最長的跨海纜車，全長約為8公里，為三索纜車系統。若從富國島的安提鎮出發，一路會經過瑞島、椰子島直到鳳梨島，搭乘纜車一次的單程時間約為25分鐘，在纜車上不但可以看見雨林還可以看見遼闊的海景！若是在傍晚時分搭乘更是可以看到夕陽西沉的美景，真的非常迷人！

富國島INK360高空酒吧

富國島INK360高空酒吧。 圖／IG, fangwenkuooo
富國島INK360高空酒吧。 圖／IG, fangwenkuooo
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富國島INK360高空酒吧。 圖／IG, wanderwonderwonton
富國島INK360高空酒吧。 圖／IG, wanderwonderwonton
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富國島洲際飯店於2018年6月開幕，不但擁有私人沙灘和泳池，還有富國島最高的高空酒吧，飯店的環境設備都十分新穎。整個酒吧以八爪章魚主題為造型，非常吸引人的目光！不僅如此，在酒吧內還有一大片的落地窗，可以看見夕陽緩緩落入海平面！真的超愜意DER～

富國島夜市

富國島夜市。 圖／IG, sanni_chung
富國島夜市。 圖／IG, sanni_chung
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富國島夜市。 圖／IG, yaya07010701
富國島夜市。 圖／IG, yaya07010701
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富國島夜市包羅萬象，有賣珍珠、手工紀念品，也有海鮮餐廳和路邊攤販。包餡鬆餅、烤雞腳、米紙披薩都是當地有名的特色小吃，但小編覺得最特別的夜市美食是炒冰，在鐵板上將水果慢慢剁碎後，讓它變成泥後再快速結冰，淋上一層醬，感覺超特別的！範圍不大但包羅萬象，好吃又好逛！非常適合在富國島旅行中安排一天晚上來走走！

小編偷偷說：要在夜市買珍珠的時候可以詢問店家有沒有保證書哦～通常有保證書的店家比較沒有問題！小心不要變成商家的肥羊了～

小龍王廟與白色燈塔

小龍王廟與白色燈塔。 圖／IG, giant_footsteps
小龍王廟與白色燈塔。 圖／IG, giant_footsteps
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小龍王廟與白色燈塔。 圖／IG, lephat.610
小龍王廟與白色燈塔。 圖／IG, lephat.610
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小龍王廟(Dinh Cậu Shrine)又稱舅舅廟，是富國島當地非常有名的寺廟，主要為漁民出海祈求平安祭祀海神的廟宇，在當地香火十分鼎盛！在小龍王廟旁邊的白色燈塔則是作為出海人水路上的指引，當地人相信小龍王廟和白色燈塔會護佑著他們每次出海平安歸來。在傍晚的時候，登上小龍王廟最高處還能看見天空、夕陽與海三景連成一片的美景哦～

富國島珍珠農場

富國島珍珠農場。 圖／IG, machuchin.a
富國島珍珠農場。 圖／IG, machuchin.a
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珍珠為富國島非常知名的產物，因此來到富國島就不得不提珍珠農場啦～在珍珠農場入口處通常都會安排專人解說珍珠的養殖、製作過程，甚至還會實際進行開殼將珍珠取出來！但要去農場的路上有點偏遠，建議有想要去的朋友先做好功課哦～同時，珍珠農場內也有販售許多珍珠飾品和銀器，有想要帶紀念品或伴手禮的朋友也很適合來這裡參觀！

Ben Ham Ninh碼頭水上餐廳吃海鮮

Ben Ham Ninh碼頭水上餐廳吃海鮮。 圖／IG, fpyap
Ben Ham Ninh碼頭水上餐廳吃海鮮。 圖／IG, fpyap
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Ben Ham Ninh碼頭水上餐廳吃海鮮。 圖／IG, food_travel...
Ben Ham Ninh碼頭水上餐廳吃海鮮。 圖／IG, food_travel_life_karen
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Ben Ham Ninh為富國島的一個碼頭，在進到水上餐廳前會先走一條長長的走道，在走道兩旁會有許多海鮮餐廳，注意到了嗎？整個餐廳都是漂浮在水上的！餐廳裡頭會供應蝦、海蛤、螃蟹等許多豐富的海鮮，烹調方式也是任君挑選，更重要的是這邊的海鮮便宜又好吃，性價比超高！喜歡吃海產的朋友絕對不能錯過這裡了！

富國島泥漿溫泉

富國島泥漿溫泉。 圖／IG, ruijinchong
富國島泥漿溫泉。 圖／IG, ruijinchong
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富國島泥漿溫泉。 圖／IG, yuan.yuan.y
富國島泥漿溫泉。 圖／IG, yuan.yuan.y
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說到越南泥漿溫泉大家可能第一個想到的是芽莊，但其實在富國島的Galina Phu Quoc Mudbath & Spa就有泥漿溫泉囉～泥漿溫泉裡富含礦物質，不但可以養顏美容，還可以清潔皮膚與除菌呢！通常泥漿溫泉的溫度會較高，但Phu Quoc Mudbath & Spa是採半露天的設計，周邊也有游泳池，一點都不用擔心悶熱的問題。

奶油沙灘海上鞦韆Bai Sao Beach

奶油沙灘海上鞦韆Bai Sao Beach。 圖／IG, xing_0723
奶油沙灘海上鞦韆Bai Sao Beach。 圖／IG, xing_0723
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奶油沙灘(Bai Sao Beach)為富國島最有名的沙灘，這邊的海水十分清澈，再加上沙質呈現乳白色而得名，不僅如此，奶油沙灘上還有提供盪鞦韆，許多遊客來到富國島都一定會抽出一天來奶油沙灘玩水、拍拍照，也是許多情侶經常會來的夢幻沙灘～

富國島必玩3大體驗

富國島出航浮潛

富國島出航浮潛。 圖／IG, powpow2525
富國島出航浮潛。 圖／IG, powpow2525
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富國島出航浮潛。 圖／IG, pixsoulhk
富國島出航浮潛。 圖／IG, pixsoulhk
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富國島除了本島外，還包含了許多小小的離島，又加上海島環境，所以四面環海的情況下水域是非常好的～建議大家在出發前往富國島前可以先在網上預約富國島浮潛行程！選對地點還能釣小管、魷魚，並把自己釣上來的海鮮做成燒烤大餐，是不是聽起來很讚哇～另外，富國島內還擁有許多珊瑚礁，其中在Kim Quy（金龜島）還能親手捕捉海膽呢！

富國島野生動物園

富國島野生動物園。 圖／IG, grumpyoldman_who
富國島野生動物園。 圖／IG, grumpyoldman_who
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富國島野生動物園。 圖／IG, yaya07010701
富國島野生動物園。 圖／IG, yaya07010701
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Vinpear Safari為富國島最大的野生保護動物園，在園中入口處會有不特定的主題表演給入園的朋友欣賞～園中不僅有提供免費遊園車，還有專門給小朋友與動物近距離互動的友善區！當然大朋友也不用擔心，和園裡的動物也都可以直接互動親密接觸，在Vinpear Safari還有巨大蟒蛇，如果夠膽的話，也可以跟圍繞在自己的脖子上的巨蟒拍照留念。

富國島遊樂園_Vinpearl Land

富國島遊樂園_Vinpearl Land。 圖／IG, jixoox_i
富國島遊樂園_Vinpearl Land。 圖／IG, jixoox_i
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富國島遊樂園_Vinpearl Land。 圖／IG, e.subin
富國島遊樂園_Vinpearl Land。 圖／IG, e.subin
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Vinpearl Land是富國島最有名的遊樂園，整個遊樂園設計以歐式為風格，因此走在樂園裡非常有17世紀歐洲小鎮的感覺。在Vinpearl Land不但有各式刺激的遊樂設施，還有水上樂園跟摩天輪～各種玩法應有盡有！在夜晚時，整座遊樂園還會閃閃發光哦，超漂亮DER～

小編偷偷說：看到這個摩天輪了和美麗的山水景色了嗎！私房景點拍照地，千萬不要錯過了！

富國島一整年會分成雨季和乾季兩種季節，大家如果主要想來富國島玩水，那麼可以挑乾季的時候來富國島比較適合從事水上活動，但當然富國島除了水上活動外，還有遊樂園、野生動物園等各式景點通通等你來玩！

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越南海鮮IG纜車

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