東方夏威夷！越南「峴港自由行」旅遊景點、美食攻略

峴港位於越南，具有東方夏威夷之稱，通常大家到越南旅遊都會先想到位於南邊的胡志明市，其實位於中部的峴港也有許多好吃又好玩的地方哦～

如果你還不瞭解峴港有哪些地方可以去，那麼這一篇你一定要看！下面小編收集了一些有關峴港的交通、景點、美食資訊，快跟著小編一起來認識峴港吧！

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峴港怎麼去

方法一：直飛

峴港怎麼去。 圖／FunTime 分享 facebook

目前從台灣直飛峴港的航空公司，一共有三間，分別是越南航空、遠東航空和捷星航空，而大家比較熟悉的長榮航空也將於2019年12月21日推出航班直飛峴港，預計每天都會有一班從桃園直飛峴港的航班。

方法二：轉機

從台北（桃園機場）或高雄（小港機場）出發，搭乘越南航空抵達河內或胡志明市轉機飛往峴港。

峴港必訪景點

峴港大教堂

峴港大教堂。 圖／Wikimedia 分享 facebook

峴港大教堂(Da Nang Cathedral)為越南被法國殖民時期所建，整體建築為哥德式建築，在教堂的最頂端，還有一隻風向雞，因此也被當地人稱為公雞大教堂。浪漫的粉紅色是許多人心中的夢幻打卡聖地～不過教堂本身有固定的開放時間哦，如果有想參觀教堂內部建議避開每日的彌撒時間，一般會禁止遊客參觀，但如果只是單純想在教堂外拍照留念就沒有這個問題。

參觀時間：周一至周六 06:00～17:00；周日為11:30～13:30

彌撒時間：通常為周一至周六5:30、17:30；週日為5:30、 6:30、 7:30、 15:30、17:30

小編提醒你：根據不同的日子，時間上教堂本身可能也會隨時做調整，建議大家在出發前先查好時間哦～

韓江龍橋

韓江龍橋。 圖／Pixabay 分享 facebook

龍橋位於峴港韓江（瀚江），為慶祝越戰結束所建，橋的整體造型以龍為主，並設有2500顆 LED燈，因此到了夜晚整座橋看起來就像一條閃閃發光的龍。龍橋不僅有著民族獨立的歷史意涵，更有著迎接新時代的象徵，大家一定要去看看！每到周末或是慶祝重大節日，龍橋上還會有噴火秀和噴水秀表演哦～

會安古鎮

會安古鎮。 圖／Pixabay 分享 facebook

會安古鎮因隨處可見的燈籠，也有人稱為燈籠古城，在小鎮裡除了能坐人力車參觀，因有秋盆河流經，所以也能遊船參觀，一趟約20分鐘左右，在夜晚的時候小鎮裡的燈籠都會亮起，看起來十分詩情畫意，整座城鎮古色古香別有一番風味！城鎮內也有販售許多古玩，非常適合買些紀念品帶回去送給親朋好友。

來遠橋

來遠橋。 圖／Pixabay 分享 facebook

而會安古鎮不僅為世界文化遺產之一，還有一個知名的打卡景點來遠橋，因慧安古鎮16、17世紀作為國際貿易港口，所以擁有許多異國文化的古建築，這座來遠橋為日本廊橋，是日本人所修建，橋墩的兩個路口分別有狗和猴子的石雕像，據傳是因為當年為猴年開工、狗年完工而來，許多人到夜晚也都會到這裡散步拍照。

美山聖地

美山聖地。 圖／Wikimedia 分享 facebook

美山聖地位於峴港近郊，亦為世界文化遺產之一，為西元4~14世紀占婆所建立的印度教寺廟群建築，美山聖地原有70幾座古廟和碑文，但後期因戰爭，目前只剩20幾座，擁有小吳哥窟的美名，其中最有名的是拔陀羅濕婆廟，

小編偷偷說：入口處有免費的接駁車可以上山哦～

五行山

五行山。 圖／Wikimedia 分享 facebook

五行山本為峴港鄰近海域的五座小島，因板塊擠壓運動而與陸地相連接。五行山因氣候地理因素擁有許多天然石灰岩洞，以生產大理石聞名。在五行山當中，最大的山為「水山」，登上水山不僅能將峴港的海岸線盡收眼底，在這些天然的石灰岩洞中，還能看見雕刻的佛像、佛塔和寺廟。

小編偷偷說：不想爬山的朋友也不用覺得憂鬱，水山還設有登頂電梯哦！價格也相當便宜，提供給不想爬山的朋友們～

五行山門票：15000越南盾(大約20塊台幣)

電梯價格：15000越南盾/單程(大約20塊台幣)

巴拿山黃金橋

巴拿山黃金橋。 圖／Flickr 分享 facebook

峴港巴拿山為19世紀法國人所發現的秘境，在這裡不但能避免酷暑，還能遠離城市喧囂，20世紀初法國甚至有意將巴拿山打造成渡假村，因此在這邊可以看見各式的法式建築，是許多人喜歡遊覽的峴港景點。不僅如此，在2018年6月更是開放佛手黃金橋，如圖片所呈現黃金橋由兩隻巨大的雙手撐起，搭乘纜車登上後可以俯瞰整個峴港市區，十分震撼！

峴港占婆雕刻博物館

峴港占婆雕刻博物館。 圖／Wikimedia 分享 facebook

峴港占婆雕刻博物館(Cham Sculpture)就在韓江附近，博物館整體以占婆統治時期的文化為主，館內有分區，分別展示不同的雕飾藝術品，為世界第一間收集占婆雕塑的博物館。在博物館外，還有攤販進駐，可以購買一些小點心和紀念品。

開放時間：周一至周日 07:00～17:00

門票：40000越南盾（約台幣60塊錢）、16歲以下面免費入場

峴港必吃美食

Han Market 韓市場

Han Market 韓市場。 圖／Wikimedia 分享 facebook

Han Market 韓市場也有人翻譯作漢市場，這裡不僅有賣海鮮、食物，還有衣服、紀念品等各式各樣的商品，但這裡的商品大多都不會標示價格，雖然可以殺價，不過有不敢殺價的朋友，建議還是去一般的超市，有明確標示比較不會吃虧哦！韓市場的一樓大多為食物，二樓多為民生用品，可以依照自己的需求選擇自己想逛的樓層或店家。

小編偷偷說：韓市場就位於峴港大教堂附近，步行約5分鐘左右，兩個地方加起來可以安排半日遊剛剛好～

營業時間：周一至周日 06:00～19:00

地址：Đường Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng

峴港夜市

圖／IG, zoesungwm 分享 facebook

峴港夜市(Danang Night Market)靠近河濱，雖然夜市規模整體很小，但美食卻很豐富，在這不僅有墨西哥捲餅，泰國菜，越南海鮮等各國他鄉美食，還有炸玉米餅、乳酪牛排等特色食物可以品嘗，是吃貨的你絕對不能錯過的好地方！

鴨仔蛋

鴨仔蛋。 圖／Wikimedia 分享 facebook

鴨仔蛋又稱為毛鴨蛋，其製作是將快孵化的小鴨用熱水煮熟，並撥開蛋殼後用調味料進行料理，在吃的時候，有時還可以看見小鴨的骨骼和雛形，是越南、泰國等東南亞國家才有的特色菜餚。

鴨仔蛋

越南河粉。 圖／FunTime 分享 facebook

來到越南絕對不能錯過的就是河粉啦～越南河粉鼎鼎有名，用牛骨熬的湯煮上河粉條，並再搭配蔬菜、肉片、豆芽和蔥，加入胡椒、魚露、檸檬汁等特色調味料，是你來越南一定要品嘗的道地美食！

峴港因為戰爭原因，曾被法國、日本、美國等多個國家統治過，再加上曾為世界貿易港口之一，所以擁有豐富的人文建築和美食，若你想要來一趟文藝之旅，拜訪浪漫的峴港教堂或參觀充滿人文氣息的會安古鎮都很適合；若你嚮往與大自然來一場相遇，那麼五行山、美山聖地、巴拿山也都可以滿足你～有機會來到越南，一定要到峴港走走！

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