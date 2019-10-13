泰好買啦！泰國旅行失心瘋必買清單

泰國真的泰好買！除了日本，泰國也是很多台灣人去玩會大肆血拼的地方，有很多零食、衣服、市集都是絕不能錯過的購物行程！泰國是台灣人的熱門旅遊大國之一，不但離台灣近又是物美價廉的血拚天堂，因為在泰國的東西實在是太便宜了！

在此列出泰國必買的零食、藥妝、衣物飾品...以下這篇必買請小心服用，別說小編沒警告你！以下價格為0.88(泰銖) : 1(台幣) 且四捨五入，不過根據匯率浮動和買的地方不同，價格也會有些不同哦～

小老板海苔

小老板海苔。 圖／FunTime 分享 facebook

在台灣也買的到的小老闆海苔，但相對來說泰國的價格更是便宜，而且還有不少必買的泰國限定，像是酸辣蝦湯、天婦羅、泡菜還有最新推出的咖哩螃蟹。在百貨公司Terminal21有小老闆海苔的專賣店，但還是以Big C價格最親民！

泰國售價：一包39泰銖(約34台幣)

KOH-KAE大哥花生豆

大哥花生豆。 圖／FunTime 分享 facebook

鐵罐包裝的必買大哥花生豆可是超人氣商品，好吃到手都停不下來，口味也有很多選擇：雞汁、椰漿、原味、BBQ..等。SIZE有分大和小包裝，自己吃或送人都是很棒的選擇，小編每次去必搬！

泰國售價：鐵罐58泰銖(約51台幣)

Mama泡麵

Mama泡麵。 圖／Flickr 分享 facebook

這可是連泰國當地人都廣受歡迎的泰國必買泡麵，市占率高於50%絕不誇張，其中以酸辣蝦味麵最常見，全部口味多達10幾種，每種都是正港的泰式風味，麵條Q彈有勁，讓人一口接一口～

泰國售價：四包一袋的組合60泰銖(約53台幣)

Bento魷魚片

Bento魷魚片。 圖／FunTime 分享 facebook

這款泰國必買魷魚片真的好吃到，小編在台灣也常常買！共分為三種口味，藍色蒜香、紅色香辣、橘色麻辣。藍色是用黃辣椒，有濃濃的蒜味；紅色是甜甜辣辣的滋味；橘色則是以紅辣椒調味。橘色超級辣但是辣到一片接一片不想停啊！

泰國售價：一包19泰銖(約17台幣)

皇家牧場蜂蜜

皇家牧場蜂蜜。 圖／FunTime 分享 facebook

泰國皇家蜂蜜味道濃郁，小編最推薦加水和檸檬變成甜甜酸酸的「蜂蜜檸檬水」，也可以搭配水果蘸著服用，條狀包裝有別於常見的罐裝蜂蜜食用和攜帶起來更方便！以小編的經驗來說7-11賣得比其他地方還便宜，列為泰國必買之一當之無愧！(推薦給妳：跳島迷必看，泰國小島懶人包)

泰國售價：一條40泰銖(約35台幣)

MANORA 蝦餅罐

MANORA 蝦餅。 圖／Wikimedia 分享 facebook

便宜唰嘴的必買Manora蝦餅(圖片左邊)，胡椒風味的味道濃厚），是個周末居家電影夜的好夥伴，除了罐裝還有小包中包裝，也另外有附小小甜辣醬喔!

泰國售價：鐵罐包裝130泰銖(約116台幣)

手標泰式奶茶

手標泰式奶茶。 圖／Flickr 分享 facebook

來泰國絕對必喝的泰式奶茶，而想要把這必買好滋味買回去自己沖泡，請認明：手標泰式奶茶，很多泰國的飲料店也都是使用這牌。鐵盒(茶包)分成紅、黃、綠三種包裝，紅色是紅茶、黃色是綠茶、綠色的是綠奶茶；另外還有金色的包裝是等級更好的紅茶。

TIP：如果想要方便的茶包的話，記得選鐵盒包裝的哦！

泰國售價：鐵罐包裝一罐130泰銖(約116台幣)

KitKat 奶茶風味巧克力

kitkat巧克力 圖／FunTime 分享 facebook

介紹完泰奶，接下來要介紹的是超濃郁超香甜的奶茶口味的kitkat巧克力。別以為巧克力加奶茶會甜到膩，這款奶茶巧克力的茶味跟牛奶味比例剛剛好，可以吃到巧克力的甜還有茶香跟奶香。這款kitkat巧克力只在泰國、新加坡、馬來西亞上市，也因為他特別的味道讓各地旅客去到這些國家都會到超商去掃貨，因此常常缺貨！

小編說：這款巧克力很快要進台灣了，去泰國買不夠也可以在台灣買！

泰國售價：25泰銖一包(約22台幣)

Singha soda water

Singha soda water。 圖／Wikimedia 分享 facebook

來泰國絕對必買的氣泡水，一瓶只要9塊泰銖，不僅可以在炙熱的泰國解渴消暑，零熱量卻又帶有像汽水一樣的氣泡感，當水喝也毫無罪惡感啊！絕對是不可錯過的泰國必買！Singha soda water在各大超商幾乎都能看到它的蹤影，覺得喝水很無聊？喝飲料又太胖？那就喝這款必買氣泡水就沒問題啦！而且玻璃瓶的設計超有質感，買一瓶帶回台灣收藏也不為過！

泰國售價：一瓶9塊泰銖(約8台幣)

★ 藥妝美妝

Snake Brand蛇牌痱子粉

Snake Brand蛇牌痱子粉。 圖／Flickr 分享 facebook

泰國天氣炎熱，很多人都會使用痱子粉來保持身體的乾爽，這款泰國必買痱子粉的鐵罐包裝是它的特色，有分成大中小SIZE，共有六款分別是淺藍色抗菌、深藍色海洋、粉紅色茉莉花、紅色經典玫瑰、紫色薰衣草和綠色草本。

泰國售價：大瓶70泰銖(約63台幣)、小瓶49泰銖(約44台幣)

Zen Buk(青草藥膏)

Zen Buk(青草藥膏)。 圖／FunTime 分享 facebook

東南亞屬於潮濕氣候，蚊蟲多得惱人，或許可以買罐泰國必買青草藥膏來試試，除了蚊蟲叮咬外擦傷瘀血都可以使用，類似我們常用的小護士。

泰國售價：小罐30泰銖(約27台幣)

薄荷吸鼻器

薄荷吸鼻器。 圖／FunTime 分享 facebook

提神利器，非常便宜，銅板價就能輕鬆搞定的泰國必買！上面是吸鼻器、下面是可以來拿抹的薄荷油。小編以前學生時期唸書時都靠它趕走周公(茶)，如果頭暈想吐也可以塗，使用部位建議塗在人中和太陽穴，要避免塗到眼睛周圍，否則那可是會涼到眼睛睜不開啊～

泰國售價：單支18泰銖(約16台幣)

Counterpain痠痛軟膏

Counterpain痠痛軟膏。 圖／FunTime 分享 facebook

這款堪稱必買！買給長輩超合適！藥膏主要的功效是緩解關節炎疼痛、肌肉痠痛和風濕病等，可以買回去給長輩，但因為含有些許類固醇的成分所以不要使用太多，也因為這樣所以台灣是不能進口的，只能在泰國買到。藍色包裝是清爽型，而紅包裝則是溫熱型，根據小編阿嬤使用後的回報，她老人家是覺得紅色比較有效啦～

泰國售價：紅包裝70泰銖(約63台幣)、 藍包裝75泰銖(約67台幣)

跟團或自由行，兩種玩法任你選！

省下旅費不怕失心瘋買太多

跟團全包超輕鬆，省去事前規劃，只要帶好行李、背上相機就可以出發去泰國囉！

曼谷必遊行程: 七珍佛山、四方水上市場、象神灣水上活動、四面佛

清邁必遊行程: 蘭娜古城、白廟、黑廟、湄登大象學校、長頸族部落

天數: 5~6天

平均團費: $9,800~$17,000

喜歡自己安排行程的成就感，或認為旅遊就該無拘無束，時間彈性想在一個景點待多久就多久，那這樣的人要到泰國旅遊，當然是選擇「自由行」玩法阿！

天數: 5~6天

平均價格: $10,900~$15,000

★ 衣物飾品

曼谷包

曼谷包。 圖／Pxhere 分享 facebook

去泰國當然不能錯過便宜又具代表性的必買曼谷包，在各大百貨公司幾乎都有店，樣式絕對讓你眼花撩亂，出來的人都是滿載而歸。每家店的價格都相同，而因為店內人數眾多，所以人太多的時候會限制人數。如果是搭廉航進出曼谷，廊曼機場也有分店唷～

香氛產品

香氛產品。 圖／IG, ___aki.907 分享 facebook

泰國有許多有名的香氛品牌，有高級路線的KARMAKAMET、和標榜使用純天然無害的THANN跟HARNN，除了香氛外還有推出其他保養品、芳香包或沐浴產品。對香氛有興趣的人都可以去當地購買，都比台灣便宜很多，直接晉升泰國必買之一！

衣服配件類

衣服配件類。 圖／Wikimedia 分享 facebook

如果想要把全身行頭從頭到腳一次買齊，小編激推恰圖恰市集和水門市場，不管是男生、女生包你都空著手進去、兩手提滿滿還嫌買不夠！

★ 哪裡買最便宜？

Big C

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泰國必買的零食、伴手禮來這裡就對了，藥妝、生活用品也都一應俱全，如果不喜歡東南亞的殺價文化，這裡所以商品都有清楚標價。怕買太多帶不回去，賣場外還有提供海運服務可以寄回台灣。另外如果當天買超過฿2,000泰銖還可以退稅！

▶ 怎麼去：BTS奇隆站(Chit Lom)下車，Central World百貨公司對面。

恰圖恰市集(chatuchak market)

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恰圖恰號稱全世界最大的市集，如果時間不多，去之前可要把地圖研究好，超多泰國必買都在裡面！除了最大宗的服飾，這裡也有許多生活用品店、小吃攤和餐廳，號稱全球最大的市集，記得拿張地圖好認清方向。

▶ 怎麼去：BTS蒙奇站(Mo Chit) 1號出口、MRT恰圖恰公園(Chatuchak Park) 1號出口。

水門市場(The Platinum Fashion Mall )

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泰國當地人大推薦，水門市場 Pratunam 是當地人最推的血拚地點，小編比價過後發現這裡真的有比較便宜，有點類似室內的五分埔，從頭到腳都可以在這裡買齊，規模分成兩棟，是個很好挖寶的好地方。

▶ 怎麼去：BTS奇隆站(Chit Lom)下車，經過Central World百貨公司，過橋穿過一條小河就到了。

泰國雖然現在還沒有免簽，但是物價便宜，也有捷運，對於新手來說還是一個很棒的自由行地點。而且不只曼谷，附近也有許多小島可以跳島，或是去泰北的清邁，現在也有直飛的航線可以選擇，食物酸辣開胃，重點是好買的東西也非常豐富！別總是去日韓，下次換換口味去東南亞吧！

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