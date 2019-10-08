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水上玩家心中最棒！ 馬爾地夫行程5大景點、5大體驗介紹

2019-10-08 11:03FunTime旅遊比價

被稱為「上帝遺留在印度洋的珍珠」的馬爾地夫，是許多人的必去旅遊清單之一，大家聽到馬爾地夫，第一個想到的念頭是什麼？

馬爾地夫是許多人眼中的浪漫蜜月勝地，馬爾地夫也是水上玩家心中最棒的浮淺之地，快安排個假期來到馬爾地夫放鬆一下～

馬爾地夫怎麼去

馬爾地夫這個熱門旅遊地怎麼去呢？其實台灣並沒有直飛馬爾地夫的航班，通常需前往吉隆坡、新加坡、香港、斯里蘭卡等機場轉機，飛行時間不含轉機時間的話，大約需要八小時。（推薦給你：馬爾地夫落地簽）

▶ 新加坡航空：臺灣桃園機場→ 新加坡樟宜機場→馬爾地夫馬累機場

國泰航空/香港航空：臺灣桃園機場→ 香港國際機場→馬爾地夫馬累機場

▶ 酷航：臺灣桃園機場→ 新加坡樟宜機場→馬爾地夫馬累機場

▶ 亞洲航空：臺灣桃園機場→ 吉隆坡機場→馬爾地夫馬累機場

馬爾地夫境內交通

馬爾地夫是由1000多座珊瑚島嶼組成，若想去馬爾地夫旅遊「選島」就是件重要的事，才好決定在馬爾地夫境內各島嶼之間的交通方式。小編先幫大家整理出幾種交通方式：

快艇

快艇。 圖/Pixabay
快艇。 圖/Pixabay
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快艇適合去距離首都馬累比較近的島嶼，費用與水上飛機相比相對便宜，不想在交通上花大錢的人可以考慮～但是快艇因為風浪會比較容易暈船，會暈船的人記得隨身攜帶暈船藥，以備不時之需。

水上飛機

水上飛機。 圖/Pixabay
水上飛機。 圖/Pixabay
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較遠距離的地方通常無法利用快艇，所以在馬爾地夫多數的度假島嶼皆須搭乘水上飛機，飯店通常會幫忙預定。而水上飛機的機動性也比較高，但要注意基於安全考量，水上班機在晚上是不飛行的喔～

多尼船

多尼船。 圖/Pixabay
多尼船。 圖/Pixabay
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多尼船是馬爾地夫的傳統船隻，也是到島上居民常利用的交通工具。多尼船是馬爾地夫飯店間的接駁船，也會提供觀光客船釣、船潛做使用。

公共渡輪

公共渡輪 圖/Pixabay
公共渡輪 圖/Pixabay
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公共渡輪算是往返馬爾地夫島嶼之間非常重要的交通工具，首都馬累為最大轉運站，票價相對便宜，航班則是依照往返地點有所不同。

馬爾地夫景點推薦

馬累古清真寺

馬累古清真寺。 圖/Wikimedia
馬累古清真寺。 圖/Wikimedia
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這個馬爾地夫古清真寺是馬累市最古老的清真寺，特別的是它的建築是由珊瑚礁岩作為材料，所以建築都擁有著美麗的紋路，去到這裡不妨好好觀察。另外，提醒大家進入清真寺要注意自己的衣著，不可太過暴露喔～

蘇丹宮殿

蘇丹宮殿。 圖/Wikimedia
蘇丹宮殿。 圖/Wikimedia
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蘇丹宮殿是馬爾地夫總統居住的地方，雖然內部不對外開放，但外型亮眼的蘇丹公，依然吸引很多遊客來參觀，這可說是馬累的城市地標，很適合來這裡拍照打卡！

無人島沙洲

無人島沙洲。 圖/Pixabay
無人島沙洲。 圖/Pixabay
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馬爾地夫的海面上有許多的無人島、沙洲，這都是來到馬爾地夫不可錯過的景點，而沙洲經過海浪的洗禮，會出現不同的造型，大家可以找時間去無人島或沙洲走走，可以請飯店服務人員或是船家推薦值得一次的無人島和沙洲喔。（推薦給你：絕美沙灘絕不能錯過芽莊！）

維利甘度島海灘

維利甘度島海灘。 圖/Pixabay
維利甘度島海灘。 圖/Pixabay
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維利甘度島海灘是個美到像仙境一樣的地方，清澈的海水讓人讚嘆，而且還可以看到五彩繽紛的魚類在優游。附近正是個度假村，住在這裡更可以輕鬆享受美麗的海灘。

天堂島

天堂島。 圖/Pixabay
天堂島。 圖/Pixabay
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夢幻的天堂島絕對是馬爾地夫必去，天堂島是馬爾地夫著名的度假島嶼，不枉費它被稱為天堂島，這裡像就仙境一樣，到了夕陽西落時，清澈的海水染上金黃色光芒非常美！島上有許多渡假村可以居住，更可以體驗各種豐富的水上活動～

馬爾地夫必去行程體驗

浮淺

浮淺。 圖/Pixabay
浮淺。 圖/Pixabay
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來到海島國家當然要浮淺囉！在馬爾地夫有許多浮淺地點，每個地方都具有成群的天然珊瑚礁，還可以看到五彩繽紛的可愛魚類在海裡優游，來馬爾地夫沒來浮淺真的會後悔！（推薦給你：浮淺還有帛琉！帛琉必知QA）

鯨鯊之旅

鯨鯊之旅。 圖/Pixabay
鯨鯊之旅。 圖/Pixabay
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在馬爾地夫這樣乾淨的海域，也很適合來趟與鯨鯊共游～想與鯨鯊共游可以選擇在9-11月，因為這段時間是鯨鯊主要出沒的旺季，看到他們的機會較高喔！鯨鯊不怕人也不親人，但大家記得看到他們別伸手觸摸！

夜釣

夜釣。 圖/Pixabay
夜釣。 圖/Pixabay
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雖然說是夜釣，但馬爾地夫夜釣的出發時間通常是夕陽快下山時，一邊享受釣魚的刺激，還能看金黃的夕陽，夜色漸晚也為釣魚增添趣味，而且隔天說不定還有機會吃到自己釣上來的戰利品呢！

沙灘燭光晚餐

沙灘燭光晚餐。 圖/ Flickr
沙灘燭光晚餐。 圖/ Flickr
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在充滿浪漫氛圍的馬爾地夫，不妨在馬爾地夫的沙灘上，一邊聆聽海浪拍打的聲音，一邊享用美味的燭光晚餐，聽說遇到特殊節日，提早告知的話，可以安排小驚喜喔～想求婚就趁現在啦！

渡假村一日遊

渡假村一日遊。 圖/Pixabay
渡假村一日遊。 圖/Pixabay
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在消費水準較高的馬爾地夫，住不起馬爾地夫的度假村沒關係，可以住在居民島，再找一天的時間挑一家渡假村去遊玩，每間渡家村的登島費用雖然不太相同，但都可以享受奢華的體驗。（推薦給你：來去東方馬爾地夫）

馬爾地夫套裝行程

馬爾地夫套裝行程 圖/Pixabay
馬爾地夫套裝行程 圖/Pixabay
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如果覺得全部自助的馬爾地夫旅遊太麻煩，也可以參考網路上的馬爾地夫套裝行程，半自助的旅遊方式讓在馬爾地夫的日子玩得更輕鬆盡興～

馬爾地夫套裝行程可以選擇六天五夜、五天四夜、四天三夜等的行程，也可以依照自己洗好選擇島嶼，例如熱門的居民島Maafushi、蜜月首選的居民島Thinadhoo等，當然也有華豪的度假村可以做選擇！

整理完馬爾地夫相關資訊，小編都想訂機票出發馬爾地夫度假了啦！不管是和家人一起來馬爾地夫放鬆、和兄弟姊妹淘一起來馬爾地夫狂歡，或是找情人一起來馬爾地夫度假，都很幸福啊～

更多本月熱門活動整理，請看「FunTime十月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看「跟著FunTime趣旅行」

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