亞洲 東方快車一場華麗的流動盛宴

陽光灑進胡桃木鑲嵌壁板，你輕輕往赭紅底金黃繡線的織錦沙發一靠，輕啜一口BOH錫蘭紅茶，腳踏踩在柔軟厚實的漸層綠葉地毯，隨手翻兩頁雜誌，悠悠轉頭望著窗外連綿的棕梠樹與稻田，親切謙和的管家走過來細聲詢問你希望幾點用晚餐…..。你在夢中？還是在電影中？喔，原來你坐在傳說中的「亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express）」上，參與了一場華麗的流動盛宴。

餐車是E&O列車上最璀璨的空間，彷彿置身五星飯店。 圖／E&O提供 分享 facebook

詩意的2030公里

從新加坡到曼谷的方式有很多，最詩意的莫過於搭乘E&O Express，以最適宜觀景的時速六十公里，不疾不徐地用上三天兩夜，繞過馬來西亞與泰國鄉間，優雅地抵達。

這輛墨綠與鵝黃相間的列車，內內外外散發著濃厚的古典氣質，核心概念是以歐陸舊時奢華火車的軟硬體規格，襯以窗外東南亞新馬泰的自然景致，形成無與倫比的慢遊體驗。

在萊佛士Long Bar酒吧Check in

E&O光是Check in選址就不同凡響，挑中歷史地位接近、1887年創立的東南亞最富盛名的萊佛士酒店（Raffles Hotel）的酒吧Long Bar。

踏進Long Bar，E&O的接待人員立刻邀請你入座，讓你不用在樓下大排長龍就能享用大名鼎鼎的調酒「新加坡司令（Singapore Sling）」與帶殼花生，悠閒談笑間便完成報到手續。

（「新加坡司令」是Long Bar的酒保嚴崇文於1915年改良「琴湯尼」的創作，在Long Bar的標配是與帶殼花生一起服用）。

移動的五星飯店

E&O Express這種等級的奢華列車，均以「移動的五星飯店」自許，以包廂房間為例，七點八平方公尺的空間，居然座椅、臥榻、衛浴、收納，一應俱全。擺設全走歐式典雅風格，刺繡窗簾、黃銅檯燈、絨布座椅、鮮花水果，讓人心曠神怡。而且熱水充裕、空調給力、Wi-Fi順暢，要不是兩個大型景觀窗外的風光不斷變換，以及行進間的若干震動，你真的會忘了自己其實是身在火車上。

極致的管家服務

很多高檔旅館都標榜有管家服務，但在E&O你才真正感受到什麼是「無微不至」與「真誠」。

剛進入車廂房間，正充滿喜悅與好奇之際，你的泰籍管家保羅笑咪咪地來介紹房內設施，「接下來三天由我來照顧您，任何時間只要按鈴我就會過來」。接著他用大銀盤送上英式下午茶，把矮几當餐桌，推薦來自他故鄉清邁的高山紅茶，將銀壺的熱茶斟在瓷杯，才躬身離去，你將德文郡奶油抹上熱騰騰的司康餅，幸福地要飄上天。之後他敲門進來收拾，跟你討論明天早餐的時間與想吃的品項，你有點疲累想打個盹，他立刻找來毯子給你蓋妥，並替你掛好外套。

到了夜間，管家會將起居空間轉為臥鋪。 圖／E&O提供。 分享 facebook

晚餐後回房，神奇的保羅已經將你的起居客廳改成鋪好床的臥室，備妥浴袍、拖鞋，送上摺扇、耳塞與隔天的行程卡。

早晨約好的時間一到，保羅神采奕奕地送來可頌、咖啡、優格、果汁與煎蛋，殷切詢問還需要什麼嗎？去別的車廂晃晃後回來，房間又變回俐落的起居室，高腳台上各種熱帶水果都切成心型等著你。

被寵壞的你好奇地問保羅，才知道這列火車共有四十五個員工來服務五十位旅客，近乎一比一，難怪能有這麼高水平的服務。

火車上的Fine Dining

E&O上面最令人驚嘆的就是那米其林等級的三列高雅華麗餐車，雪白筆挺的桌布上，彬彬有禮的侍者替高腳杯注上香檳。這裡還沿用傳統，餐期數小時前會遞給你一張小卡片，寫明你的姓名、餐車、餐期、用餐時間與桌號，滿溢情懷。而且還會幫你併桌，你就自然地與不同國家旅客閒談，間接達成社交功能。

列車首席主廚、法籍的雅尼斯，已經在此工作十年，嫻熟用法式手法詮釋東南亞食材，用金邊咖啡杯送上的招牌菜「冬蔭卡布奇諾」，長得像一杯卡布奇諾，喝起來完全是冬蔭功的美味酸辣勁兒。「香料清蒸鱈魚」的柔嫩，勝過「一般西式魚料理」九條街。這次還碰上來客座、曾長期任職河內百年傳奇飯店Metropole的法籍主廚迪迪耶，嫻熟越南菜的他，親自桌邊服務，一一淋上綠茶醬汁的「芒果蘿蔔佐嫩煎鵝肝」，味覺濃淡完美平衡。還設計了早餐的「越南牛河」、下午茶的熱帶水果餡的「越南春捲」都精緻可口。

「冬蔭卡布奇諾」，長得像一杯卡布奇諾，喝起來完全是冬蔭功的美味酸辣勁兒。 圖／錢欽青 分享 facebook

伴著蕉風椰雨的景緻，享受精緻佳肴，正是E&O的旨趣。這次還有越南河粉當早餐。 圖／錢欽青 分享 facebook

Piano Bar的衣香鬢影

鋼琴師彼得模仿艾爾頓強的浮誇演唱，讓氣氛嗨到極點。 圖／錢欽青 分享 facebook 夜間走進「鋼琴酒吧車廂」，人手一杯酒飲，隨著鋼琴師彼得的琴音搖擺、談笑，男男女女都略微盛裝，衣香鬢影間，你彷彿覺得自己在客串一幕「大亨小傳」。觀眾反應熱烈，彼得索性扮演起艾爾頓強，帶著亮片大眼鏡站起來彈，氣氛High到頂。第二夜還加碼兩位泰國美女表演傳統舞蹈，服裝和肢體同樣迷人。

270度東南亞鄉村風光

車尾最後一節是「開放式景觀車廂」，能夠讓乘客飽覽沿途東南亞風光，連綿的稻田、茂密的樹林、高低起伏的棕櫚林、橡膠林及甘蔗田、夏末初秋的野草野花，交織成深深淺淺的動人綠意。河流、橋樑、廟宇、建築、民居各有其美感。跟附屬吧台的Bartender點上一杯在地虎牌啤酒，翻閱「列車留言簿」上過往乘客們圖文並茂的創作，你不自主地發出會心的微笑。

夜間時走到車尾乘涼，晚風習習，或明或暗的燈光與星光呼應，闃無人聲之際突然一道閃電，What a magic moment，似是給了靈魂另一種滋養。

沈浸式行程

E&O標榜「沈浸式體驗」，除了車上濃厚殖民風的貴族般享受，每天也會安排一段下車後、接地氣的自選行程。如馬來西亞霹靂州的村落深度遊、泰國北碧府的腳踏車鄉間探索。

E&O Express的優質服務有頭有尾，逾四十八小時的雲端旅程到了尾聲，大家在曼谷火車站依依不捨的合影，你也跟保羅自拍、互道珍重。挑夫幫忙確認行李與接送，連計程車處都有工作人員協助上車，真是讓人安心到最後一刻的美好體驗。

亞洲東方快車(Eastern & Oriental Express)車尾的景觀列車永遠絕佳的視野。 圖／E&O提供 分享 facebook

如果你想去

www.belmond.com/eastern-and-oriental-express

0845 077 2222