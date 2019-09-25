走跳世界／十個必須搭乘亞洲東方快車的理由

2019-09-25 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 錢欽青 ／專題報導



「亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express）」行駛馬來西亞與泰國鄉間，沿途景色詩意盎然。 圖／E&O提供 分享 facebook

陽光灑進胡桃木鑲嵌壁版，你輕輕往赭紅底金黃繡線的織錦沙發一靠，輕啜一口BOH錫蘭紅茶，腳踏踩在柔軟厚實的漸層綠葉地毯，隨手翻兩頁雜誌，悠悠轉頭望著窗外連綿的棕櫚樹與稻田，親切謙和的管家走過來細聲詢問你希望幾點用晚餐…..。你在夢中？還是在電影中？喔，原來你坐在傳說中的「亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express）」上，參與了一場華麗的流動盛宴。

坐上「亞洲東方快車」，參與了一場華麗的流動盛宴。 圖／E&O提供 分享 facebook

一、詩意的2030公里

從新加坡到曼谷的方式有很多，最詩意的莫過於搭乘E&O Express，以最適宜觀景的時速六十公里，不疾不徐地用上三天兩夜，繞過馬來西亞與泰國鄉間，優雅地抵達。

十九世紀下半葉歐洲上流社會盛行鐵路旅遊，最富盛名者便是東方快車，頭號粉絲、推理女王「阿嘉莎克莉絲蒂」更以一部「東方快車謀殺案」將其推至傳奇地位。

這輛墨綠與鵝黃相間的列車，內內外外散發著濃厚的古典氣質，核心概念是以歐陸舊時奢華火車的軟硬體規格，襯以窗外東南亞新馬泰的自然景致，形成無與倫比的慢遊體驗。

E&O在萊佛士Long Bar 酒吧Check in，立刻享用招牌「新加坡司令」與帶殼花生。 圖／E&O提供 分享 facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

二、在萊佛士Long Bar酒吧Check in

E&O光是Check in選址就不同凡響，挑中歷史地位接近、1887年創立的東南亞最富盛名的萊佛士酒店（Raffles Hotel）的酒吧Long Bar。歷經兩年的停業整修，今年八月一日才重新開幕的萊佛士酒店，將創辦人Sarkies兄弟原有的殖民風格以嶄新的頂級材質，重新演繹得氣魄恢宏。

踏進Long Bar，E&O的接待人員立刻邀請你入座，讓你不用在樓下大排長龍就能享用大名鼎鼎的調酒「新加坡司令（Singapore Sling）」與帶殼花生，悠閒談笑間便完成報到手續。（「新加坡司令」是Long Bar的酒保嚴崇文於1915年改良「琴湯尼」的創作，在Long Bar的標配是與帶殼花生一起服用）。

餐車是E&O列車上最璀璨的空間，彷彿置身五星飯店。 圖／E&O提供 分享 facebook

三、移動的五星飯店

E&O Express這種等級的奢華列車，均以「移動的五星飯店」自許，以包廂房間為例，七點八平方公尺的空間，居然座椅、臥榻、衛浴、收納，一應俱全。擺設全走歐式典雅風格，刺繡窗簾、黃銅檯燈、絨布座椅、鮮花水果，讓人心曠神怡。而且熱水充裕、空調給力、Wi-Fi順暢，要不是兩個大型景觀窗外的風光不斷變換，以及行進間的若干震動，你真的會忘了自己其實是身在火車上。

E&O Express成立於1993年，等於是歐洲東方快車的亞洲版。那究竟它與歐洲姐妹車比起來如何？搭過世界各種奢華列車的美國退休教授麥可與北京張醫生都異口同聲：「這列車的設備是最好的！」原因之一是這列車的每個房間都有廁所，連真正的東方快車辛普倫號上，都是整個車廂、四個房間共用一個洗手間。

到了夜間，管家會將起居空間轉為臥鋪。 圖／E&O提供 分享 facebook

四、極致的管家服務

很多高檔旅館都標榜有管家服務，但在E&O你才真正感受到什麼是「無微不至」與「真誠」。

剛進入車廂房間，正充滿喜悅與好奇之際，你的泰籍管家保羅笑咪咪地來介紹房內設施，「接下來三天由我來照顧您，任何時間只要按鈴我就會過來」。接著他用大銀盤送上英式下午茶，把矮几當餐桌，推薦來自他故鄉清邁的高山紅茶，將銀壺的熱茶斟在瓷杯，才躬身離去，你將德文郡奶油抹上熱騰騰的司康餅，幸福地要飄上天。之後他敲門進來收拾，跟你討論明天早餐的時間與想吃的品項，你有點疲累想打個盹，他立刻找來毯子給你蓋妥，並替你掛好外套。

晚餐後回房，神奇的保羅已經將你的起居客廳改成鋪好床的臥室，備妥浴袍、拖鞋，送上摺扇、耳塞與隔天的行程卡。

早晨約好的時間一到，保羅神采奕奕地送來可頌、咖啡、優格、果汁與煎蛋，殷切詢問還需要什麼嗎？去別的車廂晃晃後回來，房間又變回俐落的起居室，高腳台上的各種熱帶水果都切成心型等著你。

被寵壞的你好奇地問保羅，才知道這列火車共有四十五個員工來服務五十位旅客，近乎一比一，難怪能有這麼高水平的服務。

伴著蕉風椰雨的景緻，享受精緻佳餚，正是E&O的旨趣。 圖／E&O提供 分享 facebook

法籍雅尼斯是列車上的首席主廚，已經服務超過十年。 圖／E&O提供 分享 facebook

五、火車上的Fine Dining

E&O上面最令人驚嘆的就是那米其林等級的三列高雅華麗餐車，雪白筆挺的桌布上，彬彬有禮的侍者替高腳杯注上香檳。這裡還沿用傳統，餐期數小時前會遞給你一張小卡片，寫明你的姓名、餐車、餐期、用餐時間與桌號，滿溢情懷。而且還會幫你併桌，你就自然地與不同國家旅客閒談，間接達成社交功能。

雅尼斯的蒸鱈魚，多汁鮮美、入口即化。 圖／E&O提供 分享 facebook

列車首席主廚、法籍的雅尼斯，已經在此工作十年，嫻熟用法式手法詮釋東南亞食材，用金邊咖啡杯送上的招牌菜「冬蔭卡布奇諾」，長得像一杯卡布奇諾，喝起來完全是冬蔭功的美味酸辣勁兒。「香料清蒸鱈魚」的柔嫩，勝過「一般西式魚料理」九條街。

法籍迪迪耶是這次客座主廚，帶來越南風的料理。 圖／E&O提供 分享 facebook

這次還碰上來客座、曾長期任職河內百年傳奇飯店Metropole的法籍主廚迪迪耶，嫻熟越南菜的他，親自桌邊服務，一一淋上綠茶醬汁的「芒果蘿蔔佐嫩煎鵝肝」，味覺濃淡完美平衡。還設計了早餐的「越南牛河」、下午茶的熱帶水果餡的「越南春捲」都精緻可口。

鋼琴酒吧是E&O上面消磨時間的好去處。 圖／E&O提供 分享 facebook ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

六、Piano Bar的衣香鬢影

夜間走進「鋼琴酒吧車廂」，人手一杯酒飲，隨著鋼琴師彼得的琴音搖擺、談笑，男男女女都略微盛裝，衣香鬢影間，你彷彿覺得自己在客串一幕「大亨小傳」。觀眾反應熱烈，彼得索性扮演起艾爾頓強，帶著亮片大眼鏡站起來彈，氣氛High到頂。第二夜還加碼兩位泰國美女表演傳統舞蹈，服裝和肢體同樣迷人。

「閱讀沙龍車廂」擺滿旅遊美食與生活風格的書籍雜誌，也兼作SPA區，讓車上的貴客可以在恬靜的氣氛中享受紓壓按摩。 圖／E&O提供 分享 facebook

「閱讀沙龍車廂」擺滿旅遊美食與生活風格的書籍雜誌，也兼作SPA區，讓車上的貴客可以在恬靜的氣氛中享受紓壓按摩。小巧的「精品店」擺放跟泰絲大王Jim Thompson聯名設計的主題絲巾、巴拿馬草帽、瓷繪煙灰缸、身著E&O制服的泰迪熊，你可以選一樣最有共鳴的品項作為這趟美好旅程的回憶。

「亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express）」車尾的景觀列車永遠絕佳的視野。 圖／E&O提供 分享 facebook

七、270度東南亞鄉村風光

車尾最後一節是「開放式景觀車廂」，能夠讓乘客飽覽沿途東南亞風光，連綿的稻田、茂密的樹林、高低起伏的棕櫚林、橡膠林及甘蔗田、夏末初秋的野草野花，交織成深深淺淺的動人綠意。河流、橋梁、廟宇、建築、民居各有其美感。跟附屬吧台的Bartender點上一杯在地虎牌啤酒，翻閱「列車留言簿」上過往乘客們圖文並茂的創作，你不自主地發出會心的微笑。

夜間時走到車尾乘涼，晚風習習，或明或暗的燈光與星光呼應，闃無人聲之際突然一道閃電，What a magic moment，似是給了靈魂另一種滋養。

在馬來西亞鄉間觀賞炭火打鐵鑄刀。 圖／E&O提供 分享 facebook

在馬來西亞鄉間觀賞橡膠樹採收過程。 圖／E&O提供 分享 facebook

八、馬來西亞村落探奇

E&O標榜「沈浸式體驗」，除了車上濃厚殖民風的貴族般享受，每天也會安排一段下車後、接地氣的自選行程。

接駁車把你載到馬來西亞霹靂州拉布卡邦村，有五站，福建裔導遊美蘭先帶大家到長老家的木屋，教大家怎麼辨識常見的香料香草，參觀果園。接著到鐵匠家看他怎麼手工燒火打鐵，做成刀具斧頭。蜂蜜園裡每個蜂巢據說可以產個一公斤的蜜，試吃蜜，不熟悉的微酸滋味應該是當地風土的展現。在橡膠園細細觀察，原來削樹皮是個學問，細削一層薄溝槽，白色的汁液便會湧出到收集桶。最後是品嘗村民現煎青香蕉與咖哩餃，大家挺著肚子回到車上。

塔孟小村的美宛如泰國「池上」。 圖／E&O提供 分享 facebook

九、泰國池上騎腳踏車

泰國北碧府有三種行程，「學做菜」、「看泰緬鐵路與桂河大橋」，車上這幾天太過舒適、四體不勤，所以你決定選「鄉間騎腳踏車」。黑瘦的導遊阿旺曾經在E&O Express當了十一年的酒保，目前返鄉照顧年邁母親，順便接些老東家的活兒。

本來只準備稍微活動筋骨，沒想到這個叫塔孟的小村竟然美到不行！潺潺溪流橫過，牽牛花豔黃、奼紫競相比美，堆疊整齊的稻草垛散發陣陣香氣，牛群哞哞作響，白鷺鷥飛過一望無際的稻田，這裡根本就是泰國的「池上」！

阿旺請農夫示範棕櫚樹果實的採摘，一溜煙就徒手爬上光禿禿的樹梢，新鮮剝下的棕櫚果肉有類似紅毛丹的質地，多汁清香略澀，你一口接一口。阿旺在前，補給車壓陣，於後方守護落後隊伍的你，可以放心繼續邊騎邊拍照。

再騎了半個小村，大汗淋漓間到了田間樹蔭下，立刻奉上沁心涼的冰毛巾與甜茶，阿旺安排了村民展示拜拜祈福的儀式，你們喜孜孜地接過供品芭蕉和小發糕，剛好補充能量。接著學用炭爐把糯米糰現烤成米果口感的脆片，僅有棕櫚糖調味的熱脆片散發濃濃米香，屬極品小食。心滿意足之際，接駁車來把你們送回E&O。

最後一夜的泰國舞演出，曼妙動人。 圖／E&O提供 分享 facebook

十、Belmond集團的瑰寶

E&O Express的優質服務有頭有尾，逾四十八小時的雲端旅程到了尾聲，大家在曼谷火車站依依不捨的合影，你也跟保羅自拍、互道珍重。挑夫幫忙確認行李與接送，連計程車處都有工作人員協助上車，真是讓人安心到最後一刻的美好體驗。

E&O Express所屬的Belmond集團，1976年創立，原名是東方快車集團，2014年才更名。Belmond集團目前在二十四個國家擁有近五十家頂級酒店，六條奢華火車專線，一系列豪華遊船與高端餐廳。亮麗的成績引來世界最大奢侈品巨頭LVMH的注意，於2018年底以二十六億美金收購Belmond集團。強強相加，讓「亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express）」成為集團在亞洲最璀璨的一顆明珠。

「亞洲東方快車（Eastern & Oriental Express）」行駛馬來西亞與泰國鄉間，以最宜賞景的時速六十公里行進。 圖／E&O提供 分享 facebook

如果你想去

www.belmond.com/eastern-and-oriental-express

0845 077 2222

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康