跳島，最熱門！ 「蘭卡威」機票、行程、美食懶人包

蘭卡威是馬來西亞知名的旅遊勝地，以絕美的海島景致及特色的馬來美食聞名，蘭卡威的觀光資源相當豐富，浮潛、跳島、沙灘戲水等水上活動應有盡有，不僅如此，蘭卡威依山傍水的特性也讓島上的山中景致更是首屈一指。而蘭卡威也在1987年成為了馬來西亞的免稅港區，更讓島上的觀光產業蓬勃發展，接下來就讓小編帶你來看看，蘭卡威有甚麼好吃好玩的吧～

蘭卡威在哪裡

蘭卡威屬於馬來西亞吉打州，位在檳城的北方且緊鄰馬六甲海峽，是吉打州中100多個沿海島嶼中最大的島嶼。而且蘭卡威的位置與泰國非常相近，很適合一次玩兩國。

蘭卡威怎麼去

蘭卡威怎麼去。 圖／maxpixel 分享 facebook

台灣目前並沒有直達蘭卡威的班機，因此不管是搭乘一般航空抑或是廉價航空，中途都會需要轉機：

一般航空

目前最主要前往蘭卡威的方式是搭乘國內一般航空至新加坡或是吉隆坡後搭乘馬來西亞航空國內線前往蘭卡威，整趟航程約14至28小時不等

廉價航空

廉價航空最快前往的方式是搭乘酷航的台北往新加坡班機後轉往蘭卡威，整趟航程最快只需要9小時即可抵達，小編這邊推薦大家一個買機票的小撇步，只要前往FumTime廉價航空專區，就能夠看到當月份最低價的機票，更可以使用價格追蹤的功能，讓最優惠的機票不會與你擦肩而過。

蘭卡威廉航比價。 圖／FunTime 分享 facebook

蘭卡威玩什麼－跳島

介紹完前往蘭卡威的交通，接下來最重要的就是抵達蘭卡威後島上的交通了，蘭卡威島上是沒有大眾運輸工具可以搭乘的，所以小編這邊整理了三種交通方式讓大家可以依照自己的需求來參考呦。

計程車&Grab

最簡單的方式就是搭乘計程車或是有東南亞Uber之稱的Grab了。蘭卡威的計程車車資是以人頭計價的，也有公開的價目表所以不用擔心會被敲竹槓。而Grab的使用方式與Uber大同小異，只要下載Grab的APP就能在手機上叫車了，所以大家可以依照同行的人數以及前往的地點，選擇適合的交通工具。

包車

包車則是小編非常推薦的一個交通方式，在蘭卡威包車的車輛大多都是八人座的，淡旺季則有不同的價格，包車一日的價格基本上都在120元馬幣上下，因此如果八個人平分車資的話，換算下來一人只要100台幣出頭，是不是非常划算呢。

租車

而租車則是小編最喜歡的交通方式了，抵達蘭卡威機場後，出境大廳外就會有許多租車的店家可以做詢問，價格跟其他的交通方式相比會較高一些，但是超高的自由度就是租車自駕的一大好處拉。

蘭卡威玩什麼－跳島

來到蘭卡威，大多數的旅客都會選擇以跳島的方式來做為主要的行程

濕米島Pulau Beras Basah

濕米島Pulau Beras Basah。 圖／Wikimedia 分享 facebook

濕米島是跳島行程中水上活動最為豐富的景點，這裡擁有最清澈的湛藍海水，是浮淺的首選地點之一，島上也擁有非常潔白乾淨的沙灘，來到這邊度假放鬆真的再適合不過了。

芭雅島Pulau Payar

芭雅島Pulau Payar。 圖／Flickr 分享 facebook

芭雅島是馬來西亞的國家海洋公園，是一座非常原始的無人荒島，也是馬來西亞的潛水勝地，這裡的海底資源非常豐富，不僅擁有許多熱帶魚群，更有五顏六色的絕美珊瑚，因此不論淡旺季都吸引許多潛水愛好者慕名而來，如果你也是喜歡潛水的人，來到馬來西亞這裡你絕對不能錯過。

獅子島Pulau Singa Besar

獅子島Pulau Singa Besar。 圖／IG, f.bvandra 分享 facebook

獅子島是蘭卡威地區中非常特別一座島嶼，島上有非常多的老鷹棲息，來到這裡並不會下船登島，導遊會請大家留在船上並開始拿出飼料表演餵食秀，看見成群結隊的老鷹近距離地在面前盤旋，場面真的非常壯觀呢。

孕婦島

孕婦島。 圖／Wikimedia 分享 facebook

孕婦島是蘭卡威跳島行程中，景觀最為豐富的一處，這裡不僅擁有絕美海景，登島後便需要走上10分鐘的山路就可抵達孕婦島最夢幻的景點，被翠綠山林圍繞的孕婦湖。孕婦湖是蘭卡威最大的淡水湖泊，湖水非常清澈，更有許多五顏六色的熱帶魚優游其中，四周的山林時不時會有野生的猴子出現，不怕生的與到訪的遊客們互動，甚至會搶食遊客手中的食物，也是一種另類的旅遊體驗。

珍南海灘Cenang Beach

珍南海灘Cenang Beach。 圖／Flickr 分享 facebook

珍南海灘是蘭卡威名氣最為響亮的知名海灘，這裡不僅可以從事香蕉船、飛行傘等水上活動，更有一整排的海景餐廳可以讓遊客們放鬆地享受渡假的愜意，此外，在珍南海灘外的珍南大街更是體驗當地生活的重要地點，各種特色美食都聚集在那，也因此成為了遊客們來到蘭卡威最喜歡的住宿地點之一。

蘭卡威天空之橋

蘭卡威天空之橋。 圖／Wikimedia 分享 facebook

這座超美的天空之橋是蘭卡威近年來最熱門的旅遊景點，它就位在蘭卡威第一高山馬西岡山中的東方村度假園區內，園區內可以搭乘高空纜車前往山中，下車後就能夠前往這座隱身於高山上的天空之橋了，這座天空之橋建造於海拔687公尺高空中，光是站上去就非常刺激，而步道的正中央更有三塊全玻璃的透明步道，讓人有將整片大地踩在腳底的爽感，是來到蘭卡威必去的景點。

蘭卡威美食

真浪花園海鮮餐廳

真浪花園海鮮餐廳。 圖／IG, hard_boiled_egg_00 分享 facebook

說到海島度假絕對不能不提的就是特色海產美食了，這間真浪花園海鮮餐廳就在小編剛剛介紹的珍南海灘旁，是蘭卡威最知名的海鮮景觀餐廳。這裡有新鮮海產做出來的特色馬來美食，更因為蘭卡威屬於免稅島區，因此餐廳內的酒水比起其他地區更是便宜，因此來到蘭卡威，大口吃魚，大口喝酒絕對是必要的享受啊。

瓜鎮夜市

瓜鎮夜市。 圖／IG, takajour 分享 facebook

有華人的地方就有夜市，就在蘭卡威也不例外，蘭卡威最大的夜市就位在蘭卡威最重要的城鎮－瓜鎮。瓜鎮是蘭卡威地區的首府，也是最重要的商業中心，而瓜鎮夜市也是當地人夜生活的中心，這裡不僅可以品嘗最道地的傳統美食，也能夠在這裡買到許多伴手禮，如果晚上沒有行程，不妨來這裡走一遭吧。

看完這麼多的景點美食，是不是對蘭卡威有更多的認識了呢，蘭卡威真的是一個非常適合放鬆度假的島嶼，而且又有免稅這項優勢，讓蘭卡威比起馬來西亞其它地區的消費更低了一些，今年即將邁入冬天，在冷冷的寒冬中來趟熱情溫暖的海島假期。

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