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超扯報案！ 沒帶鑰匙喊雲梯車來…破門還要消防賠

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

乘著鋼索飛越叢林！泰國清邁「Jungle Flight」時速50公里的超快感！

2019-09-22 08:00背包客棧

【作者:mr.coffee】

圖／背包客棧
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最美好的驚喜總是藏在恐懼背後，清邁旅程讓人期待又怕受傷害的活動，就是來到偏遠山區叢林，乘著鋼索穿梭在大樹之間，出發前會怕怕，出發後就完全享受在速度與激情的快感之中，讓人再三回味

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旅行最痛恨早起，但我們還是報名了最早的梯次，避免午後陣雨的掃興，6點30分出發，1點30分回程，簡單吃個早餐後，前往山區大概還有1個多小時的車程，在車上還能小睡片刻

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叢林中的活動中心都是木造房舍，很有野人風情

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有提供私人置物櫃放置包包，帶在身上的東西要確保不會掉落，最好是放有拉鍊的口袋，不然掉落山谷可是無法撿回的

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開始著裝，教練嚴肅確保每個環結牢固緊扣，命懸一線，任何疏忽大意都可能造成意外

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這邊還提供外拍服務，能請個隨身攝影師跟拍，價格沒研究，帶上安全帽前還要帶髮罩，樣子看起來很搞笑，一方面是個人衛生考量，最主要是避免女孩子頭髮太長，若被風吹起絞到滑索內會相當危險

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最後確認身上的裝備就出發囉！

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第一次滑行前大夥都有點忐忑不安，內心小鹿亂撞，每一段索道都會由教練先發，確保索道安全

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克服心理障礙滑出去後，就會愛上這種飛翔般的速度感，滑行中像是坐在護具上面，過程中相當舒適

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如果滑行太不順利，中途無力滑不到底，教練會攀繩索把你拉回去，光看照片感受不到那種刺激的快感，看影片就知道囉！

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索道平台很多，老是直線滑行會有點乏味，教練就會安排一些花式滑行，比如說擺動滑行、情侶雙人滑行，教練還能倒吊滑行

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過程中需要步行不少山路，有人說蚊蟲很多，所以出發前我們有噴防蚊液，效果挺好，全程都沒被釘咬

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在高空平台移動的過程中都有安全索，身上有兩條安全扣，交換鋼索的過程中也能確保安全

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站在高台邊緣往下看，平時一定會嚇到閃尿，現在知道身上有安全索扣，就完全不害怕了

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以前花姐很怕走吊橋，經過這次震撼教育後，以後走再晃的吊橋都沒在怕的

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清邁山林很美，活動在約1200公尺的山區進行，氣候很涼爽

最大的賣點是「千米索道」，1公里的滑行長度最高時速超過50公里，速度超快，出發加速那瞬間讓人心驚膽跳，有點自由落體的驚嚇感，樹梢在耳邊呼嘯而過，真怕自己會撞到樹或踢到什麼東西，快到完全無法反應！

由於手持單眼像機，過程中完全Hold不住方向，任由風力轉向，最後無動力回到終點，讓教練拉回去，這段算是教練最辛苦的地方，幾乎每個人都是讓教練拉回去，若是索道傾斜角度太大，速度太快最終煞不住會更危險

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中場休息，下午茶點心

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意外發現一窩鳥蛋

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最最刺激的是「原子飛車」全長1100公尺，跟索道最大的不同就是能轉彎，體感大大的不同呀！就像玩GoCar賽車若是只能跑直線多無趣，就是要享受轉彎甩尾的快感！

這是新增的項目，照片中的香港遊客是第二回參加活動，專程回鍋來玩原子飛車，滑車主要是固定在身上的護具，手把是能平衡身體甩動的幅度

花姐身上的運動相機從頭甩到尾，勉強看到一些畫面，收點尖叫聲，我身上喬老半天固定的單眼相機更慘，完全失焦>"<

滑行過程就是被瘋狂甩尾，比雲霄飛車還刺激，一把老骨頭都快搖散了，超爽的！轉彎離心傾斜角度絕對超過45度，腳還會踢到樹枝，哈！...

原文出處：泰國。清邁《Jungle Flight》乘著鋼索飛越叢林，時速50公里的超快感！

延伸閱讀：跨國巴士：胡志明→金邊，高效載人貨車，根本就是土砲捷運系統

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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