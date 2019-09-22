熱氣球體驗！到「卡帕多奇亞」享受絕美的天色與地形
【作者:kuweilun】
我來這裡，就是為了要搭熱氣球。
第一天紅眼班機從阿曼飛伊斯坦堡，再轉搭國內線到開賽里，等到哥樂美的旅館放好行李就是下午了，附近景點逛逛吃個晚餐就早早睡覺了，一切都是為了隔天要早起搭熱氣球。
熱氣球是從網路上定的，本來心裡揣揣不安怕網路上的公司不好聯繫到我，其實我一下飛機就接到whatsapp的訊息跟我確定名字（要發證書的）和跟我確定旅館名字。
業者說四點四十五來接我，所以我四點就起床了，所以說玩樂真是體力活，上了車發現清晨的哥樂美其實很忙碌的，滿街都是車，有到處接人的小巴還是拖著熱氣球橫衝直撞的皮卡。
放你下車之後會有人準備一桌簡單的早餐，大家就這樣黑燈瞎火的填一下肚子，吃吃麵包還要喝一杯熱飲，因為實在太冷了，就算我是八月中去，破曉前的低溫還是讓只穿短褲長袖的我瑟瑟發抖。
一邊吃早餐可以一邊觀察熱氣球是怎麼立起來的，一開始平躺的時候是先用大電扇把風灌進躺著的氣球，等到一定程度之後才會用火去加熱，氣球就慢慢立起來啦。
本來很冷的等到這根大火柱生起來後空氣都溫暖起來了。
（接下來照片是混合第一天搭熱氣球和第二天去拍熱氣球的照片）
你會發現四周的熱氣球慢慢變的一顆一顆亮了起來然後就升空了，本來暗暗的還沒有發現四周這麼多熱氣球。
沒有仔細算過到底有多少氣球在天空，當地人是說目前大約最多是160顆，他說幾年前全勝時期可以到達300顆升空但是因為實在是太擠了造成不安全的因素，所以目前政府控制在最多160顆，這也是最近幾年熱氣球收費節節高昇的因素之一。
前後左右上上下下都是氣球
飛高高可以看到這地區地貌非常特別，當然也是造成這地區觀光興盛的原因。
觀景臺上可以一覽整個哥樂美的全景，要去觀景臺直接地圖導航AydınKırağı，大概日出前就要往上爬了，會有人在入口收三塊門票，如果你跟我一樣捨不得住有網美競技場的酒店，這裡大概是拍熱氣球的最佳位置。
有時候熱氣球會飛的很靠近地面，像這個就是差不多可以降落的高度了
這家似乎當地屬一屬二的公司，我要定的時候已經客滿了。
有時候會在石峰中穿梭。
我們這球的飛行員在跟石峰很靠近的時候，大家有點小驚呼的時候說
「你知道這熱氣球叫什麼名字嗎？」
「叫鐵達尼號。」
然後開始放鐵達尼號主題曲
很會撩。
降落的時候會看到下面有幾個壯漢在拖你的氣球。
拖這拖著就直接降落在拖車上了。
下面會擺個香檳給大家喝兼拍照，等下會擺筆電出來賣影片和照片。
雖然熱氣球要價不斐，而且似乎有連年上升的趨勢，但是預算許可的情況下來到這裡應該還是要搭一下，熱氣球都很早結束，大概八點前都可以把你送回旅館，你還可以吃第二次早餐再去下個行程，只是很累而已，還是那句話，玩樂是體力活啊。...
原文出處：搭熱氣球-卡帕多奇亞
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