玩菲律賓別錯過！ 東方小美國「克拉克」自由行全攻略

克拉克Clark著有東方小美國之稱，這個位在菲律賓北方的地區曾經是美軍在太平洋戰爭的重要據點，而也因為美國人的常駐，讓整個克拉克的街景有著濃濃的美式風格。以往許多台灣人都認為克拉克是個極其無聊的地方，今天就讓身為菲律賓混血的小編我帶大家來瞧瞧克拉克有甚麼必去好玩的景點吧。

克拉克在哪裡

克拉克位在菲律賓最大的島嶼呂宋島上，距離首都馬尼拉西北方60公里處，是菲律賓的經貿發展特區。克拉克原先是美國在亞洲最大的軍事基地，如今已經變成了揚名國際的商務中心及旅遊勝地，也因為克拉克的氣候宜人，空氣品質及溫度都相比馬尼拉好上許多，因此有許多菲律賓首都市民都會選擇來到克拉克旅遊甚至退休養老呢。

克拉克怎麼去

目前從台灣前往克拉克的方式有兩種

台北直飛

目前亞洲航空每週共有4個航班能夠從桃園機場直達克拉克國際機場

直飛克拉克。 圖／FunTime 分享 facebook

飛往馬尼拉後在馬尼拉轉車前往

1.Genesis Bus Station搭乘巴士前往克拉克

Genesis Bus Station共有PHILTRANCO、FIVE STAR、Victory Liner三種巴士可以前往克拉克，PHILTRANCO票價為300披索、其餘班車只需150披索，不過因為菲律賓交通較為混雜，因此班次都以現場為主唷。

2.馬尼拉機場第三航廈直達克拉克

馬尼拉機場第三航廈也有直達克拉克的直達班車，雖然票價較昂貴，但因為發車地點就在機場，因此每一班車都能夠準時發車。

票價：350披索

班次：4:00、6:00、8:30、9:30、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00、21:00、22:00、23:00、00:30

克拉克必去景點

皮納土波火山pinatubo

皮納土波火山。 圖／Wikimedia 分享 facebook

皮納土波火山曾在1991年噴發，是20世紀第二大的火山爆發，當時造成800人傷亡20萬人流離失所，而在經過了近30年的自然恢復，現今的皮納土波火山與以往不同，恢復了當初綠草如茵的自然景色，周遭的民眾也以不破壞環境的情況下積極發展觀光資源，使得此處成為了菲律賓知名的渡假勝地。

蘇比克灣subic bay

蘇比克灣。 圖／Wikimedia 分享 facebook

蘇比克灣在二戰時這裡是美國空軍的軍事重鎮，隨著戰爭時代的過去，蘇比克灣地區因著許多美國人常駐，發展許多美式的休閒旅遊，也促進了政府將此處設為Free Zone經濟特區，因此這裡有許多的大型美式Outlet，不僅價格超殺，還能夠免除菲律賓12%的消費稅，不愧是菲律賓的免稅購物天堂，來到克拉克想要購物來這準沒錯。

克拉克水樂園Aqua Planet

克拉克水樂園。 圖／Wikimedia 分享 facebook

克拉克水樂園Aqua Planet是近年來席捲菲律賓的著名水樂園，這裡號稱是全東南亞最大的水上樂園，占地10公頃，設有14個主題園區及超過38個大型的刺激滑道，絕對能讓你玩上一整天！

地址：J.P. Rizal Ave., Clark Freeport Zone, Pampanga

營業時間：9:00-17:00

票價：成人950P、兒童750P

克拉克飛行體驗Omni Aviation Corporation

克拉克飛行體驗。 圖／Wikimedia 分享 facebook

Omni Aviation Corporation是一間位在克拉克的空軍飛行學校，這裡主要是培訓考取飛機駕照的訓練所，而近年為了發展觀光也開始發展許多飛行相關的特色行程體驗，除了可以搭乘一般的小型飛機外，更有能讓民眾親身操作的輕航機體驗，價格相較於國內外也是便宜了許多，有機會一定要來嘗試看看。

地址： Omni Driveway, Angeles, 2009 Pampanga

價格：2466P/人

菲律賓國際熱氣球節

菲律賓國際熱氣球節。 圖／IG, yowadrianow 分享 facebook

同樣位在Omni Aviation Corporation菲律賓國際熱氣球節是全亞洲歷史最悠久的熱氣球嘉年華，在菲律賓舉辦已經超過二十年，每年二月都吸引成千上萬的遊客到訪，只為一覽驚豔的熱氣球升空秀，而菲律賓國際熱氣球節除了主要的熱氣球飛行活動，更有遙控飛機，滑翔傘，跳傘和數十個特色的飛行體驗能夠參與。

地點：Omni Driveway, Angeles, 2009 Pampanga

門票：500P/人、搭乘熱氣球350USD/人

野生動物園 Zoobic Safari

野生動物園。 圖／Flickr 分享 facebook

如果覺得飛行體驗還不夠刺激的話，接下來的景點刺激度絕對爆表！接下來要介紹的就是蘇比克野生動物園拉，這裡可以說是菲律賓有最多刺激體驗的野生動物園，這個動物園主要以兇猛的野生動物為主，不僅可以近距離觀賞獅子、鱷魚等凶猛動物，更可以搭上鐵籠車，進入老虎所在叢林中親自餵食，小編朋友說，一進到園區內總是能聽到此起彼落的尖叫聲，追求刺激體驗的你，一定要來挑戰看看。

地點：Ilanin Forest West, Morong

營業時間：8:00-16:00

門票：545P/人

百島國家公園 Hundred Islands

百島國家公園。 圖／Wikimedia 分享 facebook

大家都知道菲律賓是由近7000個島嶼所組成的島國，因此跳島行程絕對就是來到菲律賓非玩不可的特色行程拉，而在克拉克北方沿岸的百島國家公園Hundred Islands是呂宋島上最知名的國家公園，近年來吸引了許多歐美背包客慕名而來，這裡除了能夠跳島浮淺外，也能夠參與洞窟探險、海中漫步、洞窟跳水、Zip Line空中飛人、香蕉船等水上活動，國家公園內有設有幾處度假飯店，非常適合想要放鬆旅遊的朋友。

小編偷偷說：百島國家公園內的跳島行程都是公定價，所以不用擔心被敲竹槓喔

充氣水上樂園Inflatable Island

充氣水上樂園。 圖／IG, kaching_kaching 分享 facebook

如果是家庭旅遊，想要讓孩子玩得盡興的話，這個景點就是小編為你準備的最佳選擇！有著3400平方公尺的Inflatable Island 充氣水上樂園是全亞洲最大的水上樂園，除了許多有趣的水上遊樂設施外，Inflatable Island園區內也設有許多餐廳以及沙灘酒吧，不管大人小孩來到這都能夠玩得盡興。

地點：Olongapo – Bugallon Rd, Olongapo, Zambales

營業時間：8:00-18:00

門票：

1小時：499P

2小時：599P

半天：799P

全天：899P

介紹到這，是不是對克拉克有更多的認識了呢，其實菲律賓還有許多的地區及島嶼是還沒被外國人開發的，非常適合不喜歡過度觀光化的旅客前往，像今天介紹的克拉克地區，目前前往的旅客都還是以當地人及歐美背包客為主，因此趁這個地方還沒被觀光客大舉入侵之前，趕緊把握機會，來個菲律賓特色之旅吧。

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