不能騎、不給洗澡、不給摸！泰國清萊的大象救援園區

【作者:ian_wu_】

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各位看到這個標題有沒有心想：『威～～～什麼都不行，我花錢去當盤子喔～』

請聽我娓娓道來。

隨著網路影音普及，這幾年網友陸續接收到，世界上有許多的大象，由於觀光遊客的需求，而遭受到捕捉，進而販賣給大象商人這樣的訊息。

接著大象從小就被虐待，並且用不人道的方式，逼迫大象學習他們不想學習的才藝表演，像是畫畫，或是馬戲團的一些雜耍。（泰國目前也還有主打動物表演的馬戲團）

或著在大象學會穩定得承載觀光客之前，也必須經歷很長一段嚴苛的訓練，對於智商非常高的大象而言，相對來講，是更痛苦的一件事情。（大象的大腦就重5公斤）

而今天我拜訪的這個園區，就是為了解救在水深火熱的大象，所創立的園區。

這個在清萊的園區叫做ElephantValleyThailand，它的營運方式，就是藉由收取觀光客的費用，並且傳授正確的資訊給消費者，進而來維持園區的收入，來扶養園區裡面的大象。

而目前園區裡面的四隻大象，有兩隻，是從觀光產業所拯救出來的，另外兩隻，則是從伐木產業所營救出來。

特別的是，這個園區，並不是向原本的主人買斷，或是向外界直接買取大象，因為這樣子的買斷行為，會助長大象獵人再去捕抓更多的野生大象，造成負面的循環。

（泰國北邊，還有一大片的森林，是有真正的幾百隻野生大象）

因此園區則是向原本的大象主人，租下原本已經就不太有工作能力、工作效率低落的老象，算是變相的協助這幾隻大象脫離原本的辛苦工作。

以上是簡單對園區的介紹，接下來請看我參觀的實際體驗。

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首先呢，園區的的參訪，建議提前個幾天預約，不要放到最後一兩天才約，因為我當時正值泰國旅遊淡季的時候拜訪清萊

而且這個園區，其實可以說是大象園區屬性裡面，算是比較貴的，竟然一個禮拜裡面，還有好幾天約滿，不能參加。

（一天只開放四十人參訪）

（但是我心裡其實除了驚訝，也很高興，表示大家越來越支持用正確的方式來認識動物～）

費用分成兩個方案

a:2000泰銖，全天，上午大家一起參觀，下午參與工作人員的日常工作，舉凡種香蕉、植物，更進一步認識大象的幕後日常

（但是通常你吃完他們的午餐，你就想睡覺了，所以要參加全日，可能你要對大象或勞動，有特別的愛）

b.1600泰銖，半天，上午大家一起參觀，會經歷到看大象檢查身體、剪指甲、看大象被員工洗澡、還有親身餵食大象（唯一一次近距離接觸）

（當天有四十個人，大約八成、九成的人參加這個方案）

然後呢，園區沒有會講中文的人，所以只有全英文的解說，但是當天，會分成英文母語，還有非英文母語的兩個組別。

如果是非母語的組別，可能就會是跟講西語還有法語...等等國家的人一組，這時候如果你英文不好，就不用不好意思，因為通常這個時候，他們英文絕對比你不好～

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正式進入到園區的時候，大家的鞋子，都必須經過這個消毒水，大概就跟進去游泳池或是去一些國家的赤腳寺廟的意思一樣

避免把外部的細菌帶入到園區，所以我很喜歡這個作法～～～

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然後基本上全程的參訪，我們都是維持著這樣子的距離觀察大象，雖然這些大象，以前都長時間跟人類相處，也已經習慣人類。...

原文出處：[泰國清萊]不給騎、不給洗澡、不給摸的大象園區？！

延伸閱讀：[泰國清萊]白廟、黑廟、藍廟、紅廟、俄羅斯廟，能拍照的就是好廟

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