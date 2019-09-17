親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸．港澳
東南亞．西亞

南山人壽新系統之亂金管會重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

不能騎、不給洗澡、不給摸！泰國清萊的大象救援園區

2019-09-17 15:35背包客棧

【作者:ian_wu_】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

各位看到這個標題有沒有心想：『威～～～什麼都不行，我花錢去當盤子喔～』

請聽我娓娓道來。

隨著網路影音普及，這幾年網友陸續接收到，世界上有許多的大象，由於觀光遊客的需求，而遭受到捕捉，進而販賣給大象商人這樣的訊息。

接著大象從小就被虐待，並且用不人道的方式，逼迫大象學習他們不想學習的才藝表演，像是畫畫，或是馬戲團的一些雜耍。（泰國目前也還有主打動物表演的馬戲團）

或著在大象學會穩定得承載觀光客之前，也必須經歷很長一段嚴苛的訓練，對於智商非常高的大象而言，相對來講，是更痛苦的一件事情。（大象的大腦就重5公斤）

而今天我拜訪的這個園區，就是為了解救在水深火熱的大象，所創立的園區。

這個在清萊的園區叫做ElephantValleyThailand，它的營運方式，就是藉由收取觀光客的費用，並且傳授正確的資訊給消費者，進而來維持園區的收入，來扶養園區裡面的大象。

而目前園區裡面的四隻大象，有兩隻，是從觀光產業所拯救出來的，另外兩隻，則是從伐木產業所營救出來。

特別的是，這個園區，並不是向原本的主人買斷，或是向外界直接買取大象，因為這樣子的買斷行為，會助長大象獵人再去捕抓更多的野生大象，造成負面的循環。

（泰國北邊，還有一大片的森林，是有真正的幾百隻野生大象）

因此園區則是向原本的大象主人，租下原本已經就不太有工作能力、工作效率低落的老象，算是變相的協助這幾隻大象脫離原本的辛苦工作。

以上是簡單對園區的介紹，接下來請看我參觀的實際體驗。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

首先呢，園區的的參訪，建議提前個幾天預約，不要放到最後一兩天才約，因為我當時正值泰國旅遊淡季的時候拜訪清萊

而且這個園區，其實可以說是大象園區屬性裡面，算是比較貴的，竟然一個禮拜裡面，還有好幾天約滿，不能參加。

（一天只開放四十人參訪）

（但是我心裡其實除了驚訝，也很高興，表示大家越來越支持用正確的方式來認識動物～）

費用分成兩個方案

a:2000泰銖，全天，上午大家一起參觀，下午參與工作人員的日常工作，舉凡種香蕉、植物，更進一步認識大象的幕後日常

（但是通常你吃完他們的午餐，你就想睡覺了，所以要參加全日，可能你要對大象或勞動，有特別的愛）

b.1600泰銖，半天，上午大家一起參觀，會經歷到看大象檢查身體、剪指甲、看大象被員工洗澡、還有親身餵食大象（唯一一次近距離接觸）

（當天有四十個人，大約八成、九成的人參加這個方案）

然後呢，園區沒有會講中文的人，所以只有全英文的解說，但是當天，會分成英文母語，還有非英文母語的兩個組別。

如果是非母語的組別，可能就會是跟講西語還有法語...等等國家的人一組，這時候如果你英文不好，就不用不好意思，因為通常這個時候，他們英文絕對比你不好～

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

正式進入到園區的時候，大家的鞋子，都必須經過這個消毒水，大概就跟進去游泳池或是去一些國家的赤腳寺廟的意思一樣

避免把外部的細菌帶入到園區，所以我很喜歡這個作法～～～

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

然後基本上全程的參訪，我們都是維持著這樣子的距離觀察大象，雖然這些大象，以前都長時間跟人類相處，也已經習慣人類。...

原文出處：[泰國清萊]不給騎、不給洗澡、不給摸的大象園區？！

延伸閱讀：[泰國清萊]白廟、黑廟、藍廟、紅廟、俄羅斯廟，能拍照的就是好廟

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光泰國旅遊背包客

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

玩菲律賓別錯過！ 東方小美國「克拉克」自由行全攻略

2019-09-16 11:03

別當肥羊到處走！去越南旅遊要注意的事　寫給即將出發的你

2019-09-13 15:30

巧遇年度盛大節慶「Holi色彩節」一個女生獨遊尼泊爾安全嗎？

2019-09-13 08:00

馬來西亞沙沙蘭天空之鏡！帶你去馬來西亞的Salar de Uyuni

2019-09-06 08:00

泰國清萊必訪精緻白廟！前地獄後天堂，下面還有許多猙獰的手

2019-08-31 22:00

直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:40

人生重洗一遍！ 一頭撞進了「柬埔寨」的世界裡

2019-08-30 22:00

冬日絕美！土耳其雪白到底的卡帕多奇亞

2019-08-28 22:00

遠離塵囂 到馬來西亞享受天然溫泉

2019-08-20 15:22

越南「下龍灣」這樣玩－交通、行程、景點懶人包

2019-08-19 11:21

美景不斷幻化！在水中佛寺旁欣賞緬甸超美日出

2019-08-18 09:00

「亞洲版天空之鏡」秘境曝光！白天美到像是Ｐ圖上去　入夜帶你置身浩瀚星空

2019-07-19 15:30

越南版馬爾地夫！9天8夜親子自助富國島，免簽、小資花費入住五星級飯店

2019-09-12 13:53

開到哪問哪！泰國觀光局「移動式服務車」 旅遊諮詢隨時通

2019-09-11 17:33

世界遺產包括七項古蹟！尼泊爾「加德滿都谷地」

2019-09-10 21:30

每根枕木下埋著38條命 踏上泰緬死亡鐵路 憶當年血淚

2019-09-05 09:27

到越南「沙壩」享受法式五星飯店、療癒秘境大公開

2019-08-28 15:33

泰國最新潮流集散地！經典「水上市場」再現曼谷ICONSIAM

2019-08-19 15:10

女子獨旅尼泊爾！穿越一座座梯田　終於來到純樸的「山間村落」裡

2019-08-11 22:00

處在約旦的「敘利亞難民家庭」那些從未訴說過的故事

2019-08-11 16:00

JEATH戰爭博物館 二戰戰俘營改建

2019-09-05 08:13

曼谷最新體驗！CNN推薦「紅蓮花水上市場」 躺在古船裡「被空拍」

2019-08-21 16:59

飛進翠綠梯田中！峇里島「3樓高盪鞦韆」蓋在懸崖邊　網美也尖叫

2019-08-17 22:46

曼谷老城區全新地鐵站落成 泰國觀光局：9/28前免費搭乘

2019-08-08 17:57

女子獨旅尼泊爾／只要夠渴望，沒有到不了的地方

2019-07-31 22:00

馬來西亞旅遊推薦！　吉隆坡必去景點、美食小吃精選

2019-07-30 11:07

馬來西亞最新空中玻璃步道 從34樓高空俯瞰城市街景

2019-07-11 08:35

不在日本！ 連續4週「皮卡丘大量發生中」 成群可愛現身在這機場

2019-07-09 15:28

傳說中「全球最美海灣」在這！ 7公里長海灘還能跳島

2019-07-04 09:00
看更多

熱門文章

生魚片別亂吃！男生魚片吃三年 肝內「爬滿蠕動活蟲」

2019-09-09 14:35

對岸吃不起豬肉？月餅餡用「它」代替 網友直呼黑暗料理

2019-09-08 10:30

別當肥羊到處走！去越南旅遊要注意的事　寫給即將出發的你

2019-09-13 15:30

越南版馬爾地夫！9天8夜親子自助富國島，免簽、小資花費入住五星級飯店

2019-09-12 13:53

玩菲律賓別錯過！ 東方小美國「克拉克」自由行全攻略

2019-09-16 11:03

巧遇年度盛大節慶「Holi色彩節」一個女生獨遊尼泊爾安全嗎？

2019-09-13 08:00

開到哪問哪！泰國觀光局「移動式服務車」 旅遊諮詢隨時通

2019-09-11 17:33

上海Costco開幕半天就暫停 網友揭種種顧客噁心內幕

2019-08-31 09:30

直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:40

禁帶整顆榴槤和西瓜 上海迪士尼食品攜帶新規上路

2019-09-12 17:40

人生重洗一遍！ 一頭撞進了「柬埔寨」的世界裡

2019-08-30 22:00

馬來西亞沙沙蘭天空之鏡！帶你去馬來西亞的Salar de Uyuni

2019-09-06 08:00

泰國清萊必訪精緻白廟！前地獄後天堂，下面還有許多猙獰的手

2019-08-31 22:00

西藏西行記 通過5000公尺唐古拉山口考驗

2019-09-14 21:30

每根枕木下埋著38條命 踏上泰緬死亡鐵路 憶當年血淚

2019-09-05 09:27

冬日絕美！土耳其雪白到底的卡帕多奇亞

2019-08-28 22:00

江南印象是什麼？ 走進夢里水鄉「西塘古鎮」

2019-08-26 08:01

世界遺產包括七項古蹟！尼泊爾「加德滿都谷地」

2019-09-10 21:30

不能騎、不給洗澡、不給摸！泰國清萊的大象救援園區

2019-09-17 15:35

越南「下龍灣」這樣玩－交通、行程、景點懶人包

2019-08-19 11:21

鄭州IKEA開幕顧客佔據床和沙發 業者：歡迎來店睡覺

2019-08-30 16:30

遠離塵囂 到馬來西亞享受天然溫泉

2019-08-20 15:22

到越南「沙壩」享受法式五星飯店、療癒秘境大公開

2019-08-28 15:33

泰國最新潮流集散地！經典「水上市場」再現曼谷ICONSIAM

2019-08-19 15:10

曼谷最新體驗！CNN推薦「紅蓮花水上市場」 躺在古船裡「被空拍」

2019-08-21 16:59

影／商場天幕破裂大水傾瀉而下 女被沖飛2米遠

2019-09-02 07:30

JEATH戰爭博物館 二戰戰俘營改建

2019-09-05 08:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top