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JEATH戰爭博物館 二戰戰俘營改建

2019-09-05 08:13聯合報 記者羅建怡／專題報導

「可以原諒，不能遺忘」，戰爭博物館的這句話始終縈繞在懷。 記者羅建怡／攝影
「可以原諒，不能遺忘」，戰爭博物館的這句話始終縈繞在懷。 記者羅建怡／攝影
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茅草搭起三角頂、狹長的「JEATH戰爭博物館」，光是外觀，就很有感。這是當年二戰的戰俘集中營改建而成，館內展出當時被囚禁的戰俘生活、戰爭期間的照片紀錄，還有建造鐵路及桂河大橋時所使用的工具及裝備，當年殘酷又沈重的歷史再現。

博物館建造之初，考量DEATH（死亡）聽來太可怖，於是取Japan，England，Australia，Thailand和Holland等5國的字首。草棚內，以竹架搭起的平台，是昔時戰俘與工人的臥榻，僅容側躺、無法翻身，一長排黑白照則敘說當時建造鐵路的種種，畫面撼動人心，戰俘瘦弱到不成人形，只穿小布條內褲，一日兩餐只能吃稀薄的餿食，當時皮膚病、傳染病嚴重，戰俘只剩皮包骨的身軀千瘡百孔、甚至肚破腸流，沒有醫生，若無勞力只能等死。

博物館後端展出多幅油畫，同樣描繪著當年生活。戰俘餓極偷竊，就得經往嘴裡灌油、灌鐵釘等等酷刑，如同人間煉獄。一日遊罷，心情沉重，這段歲月紀錄的不只是戰爭、人性，似也描畫出真實地獄。

如果你想去

死亡鐵路、桂河長尾船體驗、桂河大橋到戰爭博物館之旅，適合一日遊。若從曼谷出發，車程頗遠，景點間交通接駁不便，建議包車前往，曼谷包車皆須議價，也有不少途間加價的情形，要多留意。

KKday有北碧府一日遊，曼谷市區出發，中文導覽，一個人也可以輕鬆旅行。一日遊每人1,580元起。

一日遊博物館曼谷

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