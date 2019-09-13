巧遇年度盛大節慶「Holi色彩節」一個女生獨遊尼泊爾安全嗎？

【作者:Irisspace】

之所以會參與一年一度的盛大節日Holi，完全就是誤打誤撞。

圖／背包客棧 分享 facebook

▌完美的巧合

離開尼泊爾的前一晚，我坐在Hostel一樓的那張黑皮革沙發上，這一間位於泰美爾區(Thamel)外環的Hostel什麼都好，就是Wifi不太好，晚上要用網路總要到一樓的大廳去，坐著坐著就和櫃檯裡的老闆聊起天來。

「妳什麼時候離開尼泊爾？」老闆問我，他留著粗獷的落腮鬍，卻帶了一副無比斯文的無框眼鏡，看上去是個老實人。

「明天晚上。不過我的班機是午夜，還有一整天的時間可以消磨。」我答。

「喔！那太好了！妳還有時間可以參加Holi呢！」

「Holi？」那是我第一次聽到"Holi"這個詞。

「是阿！尼泊爾一年一度的大慶典，會很熱鬧哦，所有人都會是彩色的！」

有這種節日？聽起來也太有趣了吧！

老闆熱切地和我這個很明顯在狀況外的房客介紹Holi（梵語：होली），中文又稱灑紅節、色彩節，在印度、尼泊爾等地是相當重要的節日，地位僅次於印度傳統新年。在這一天，為了歡慶春天的到來，所有人都會共同走上街頭狂歡，拿彩色的粉末灑向彼此，並互相給予祝福。以傳統上的意義來說，在強調種姓制度的印度教規範中，也只有這一天，可以讓人忘記種姓與階級的不同，以五顏六色的顏料覆蓋彼此，一同平等過節。

Holi舉行於每年印度教曆的十二月的月圓日（春天的第一個滿月日），所以每年的日期都不一樣。而我行程居然就這麼誤打誤撞地與它重疊，大概是傻人有傻福，天降於我一個完美的巧合。

圖／背包客棧 分享 facebook

▌HappyHoli！

早晨躺在Hostel的床上，還沒睜開眼就聽見從街上傳來的零星的吆喝聲、此起彼落的喇叭聲，以及一句又一句高昂的「HappyHoli!」，這果然是一場城市型的盛宴，身處其中就是參與，誰都沒有置身事外的份。看了一眼牆上的時鐘，上午十點整。

我起身到窗邊去看，街上的人大多都身著白色T-Shirt，有的已經沾滿了五顏六色的粉彩，這一區的街道上來還算和平，不是一級戰場。對面的小學在空地上舉辦水球大戰，孩子們拎著水球和水管追逐彼此奔跑，童稚的笑鬧聲從這扇對街三樓的窗都能清晰地聽見。

今天怎麼說都是退房的日子，我一面整理行李，一面思考究竟是否該加入這場混戰，走在大街上估計是很難全身而退，難不成我要以五顏六色的模樣上飛機？

收拾好下樓，旅店老闆坐在櫃檯裡閱讀今早的報紙。「HappyHoli!」他朝我大喊。

「HappyHol!」也我有樣學樣地喊回去。

「要退房了嗎？」

「對，行李先寄放在這兒行嗎？」

「沒問題，丟櫃檯裡就行。」他指了指櫃檯後方的空位，「妳準備好要參加Holi了？」

「我還在思考，我怕晚上沒地方洗澡，搭飛機不方便。」我頓了頓：「還是說......有什麼方法不會被波及嗎？」

老闆聽見我的問題，大笑了三聲：「妳知道嗎？在尼泊爾，我們有一句話是這麼說的：『不要感到愧疚，今天是Holi！(Don'tfeelbad,it'sHoli!)』盡情慶祝、狂歡就是Holi的精神。妳要洗澡哪裡是問題？晚上回來，房間的浴室借妳用。妳一定要參加Holi，很好玩的！」...

原文出處：獨旅尼泊爾｜讓全國陷入瘋狂的節慶－Holi色彩節｜一個女生參加安全嗎？

延伸閱讀：保加利亞流浪記｜二十一歲的生日獨旅

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」