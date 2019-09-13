別當肥羊到處走！去越南旅遊要注意的事 寫給即將出發的你

【作者:esrayu】

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常有第一次出發越南的朋友問我去越南要注意什麼？在臉書上也常看到自助旅客有詐騙、飛車搶劫等等的疑慮，其實每座城市或多或少都存在著一些治安問題，任何地方都有好人、壞人，觀光客越多的地方起歹念的壞人就可能越多，但這些都是個案並非絕對。前往越南旅遊前先服用愛吃拉的15個小提醒，對可能遇到的狀況可以有個概念，保持警覺但不要過度恐慌，越南沒有那麼可怕啦！

1.世界通則：低調、錢財不露白。在濱城市場周邊尤其是，愛吃拉前後認識6個同事被搶或偷，只有1個不是發生在濱城周圍。路上滑手機可以，但請不要靠馬路邊，有心要搶很容易得手；包包貼身揹，不然什麼時候被割破、錢被扒了也不知道；也不要帶華麗的粗金項鍊上街，你會是飛車搶劫的目標！（真的有同事帶著丈母娘送的金項鍊被飛車賊硬扯下來）

錢不露白、不要給有心人士覺得你是肥羊就是對自己的保護，保持警覺，其實越南治安沒有那麼差。

2.越盾的幣值很小，代表你要跟很多零打交道，稍微熟悉一下它們再上街，尤其兩萬跟五十萬都是藍色，摻雜在一起很容易拿錯。就算對鈔票不熟悉，也不要讓別人幫你拿錢，（就是一堆錢拿出來，直接給店家或司機拿鈔票）。

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3.越南人講價錢跟西方一樣，萬就是10千的概念，所以講價格的時候喜歡扣掉後面3個零，比如20萬越盾，會說200，或寫200K。

4.換錢當場要點好、檢查金額和鈔票污損。愛吃拉換錢都是在SheratonHotel附近的HungLong換，匯率不差而且是室內，可以慢慢把錢點對了再離開，換了五年也沒有少錢、或拿到破鈔的問題。剛開始我也會為了好一點的匯率跑到濱城附近的銀樓HaTam，但那邊要站在路邊點錢，人潮也比較多，其實不要在飯店、機場換，市區換錢所的匯率都差不多啦。

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5.對了，在機場換錢要先問他要不要收手續費，免得又被剝一層皮，而我唯一遇到少錢的經驗就是在機場，雖然當場發現後他有吐還給我，但對越南機場換錢從此不信任。

6.建議直接帶台幣來換，近年台幣換下來的匯率不會差大概730-750左右，如果你是本身就有美金現鈔的人再考慮帶美金來換，免得換兩次錢還賠了匯損。帶美金要注意小鈔匯率比大鈔差，兩張50美金會換到比1張100美還少的錢。

7.“你喝的不是飲料，是大腸桿菌”，腸胃不好的人避免喝冰飲，都市傳說冰塊是生水做的，水的來源我無可考證，但我能分享後段。做好的冰塊大部份都是直接裝在塑膠麻袋裡，綁在機車上風吹日曬雨淋的載送。路上會看到機車停紅燈，後座的麻袋怎麼一直在滴水，對！裡面就是你吃的冰塊。

越語小教室，少冰ítđá；少糖ítđường，觀光客集中區說英文就可。

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8.初來乍到的你一定會對胡志明混亂、壅擠的交通感到頭疼，不過別擔心，不會過馬路時，就跟在當地人後面一起走，切記！過馬路的訣竅是“慢與默契”，不要突然加速或停止，那只會破壞你跟來車的心電感應。保持行進速度，左右來車自己會控制跟你的距離。

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9.東南亞旅遊必備的APP–Grab，務必要下載！付現或綁信用卡都可以，上車前記得核對車牌和司機，近來有發生實際車牌號與APP上不同而衍伸的行車糾紛。如果尖峰時間Grab價格漲的太離譜，搭計程車就選Vinasun，車身白＆綠＆印有38272727電話號碼的才是正版，有部分車行會仿Vinasun的白綠外觀騙觀光客。...

原文出處：【越南旅遊】寫給即將出發的妳，去越南要注意的15件事

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