馬來西亞沙沙蘭天空之鏡！帶你去馬來西亞的Salar de Uyuni

馬來西亞沙沙蘭位于馬六甲海峡，平时只是一片汪洋。每個月的農曆初一及十五，在海水大退潮的時候，那個神秘的沙洲從海中央浮現出來。沙洲在艷陽照射下尤如一面會變魔術的鏡子，世界瞬間被切割成半。

▲馬來西亞沙沙蘭船隻。（圖／柳儀·旅人日誌） 分享 facebook

在瓜雪碼頭上船之前，請先上廁所。因為馬來西亞沙沙蘭沙洲只是一片空空和光禿禿的海灘，什麼都沒有 : 沒有餐廳，沒有洗手間，沒有涼亭，沒有大樹，有小鳥。一下船後就需要在這一片空空如也的沙洲呆上至少1小時。從瓜雪碼頭船程大概45分鐘至1小時。

▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌） 分享 facebook

想拍反射照就得找一大片靜止的水面，拍之前攝影師會把他前方的沙撫平，平滑如鏡的狀態才能補抓到清晰的倒影。不會拍照的人也無須緊張，領船的小導遊會充當攝影師，帶道具兼趴地幫船員拍攝有趣又保證你滿意的照片。馬來西亞沙沙蘭爆紅之後人潮多，所以小導遊一抵步都會各佔山頭，確保沒有甲乙丙丁在照片中出現。

▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌） 分享 facebook

因為要特別一點，所以我們就自備了薯片罐－Pringles! 輕巧容易攜帶且顏色鮮豔。我們要設定一個爬進或走進罐裡的情景。除了小道具，服装配搭也很重要。建議穿上亮色的衣服，紅男綠女，大紅大紫，五彩繽紛地才夠搶眼，這樣拍照出來的效果才好看！

▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌） 分享 facebook

來到馬來西亞沙沙蘭，怕曬怕黑的請塗抹防曬油，或帶上雨傘，帽子，太阳眼镜或圍巾。這些也可以作為拍照的道具之一。下船之前必須脫鞋，以免傷害了沙洲上的小生物，如寄居蟹，螺和貝類等等。赤腳的你請小心，不要傷到腳。一如既往，請只在這裡留下倩影和足跡，不要把任何垃圾留下，保護生態環境。

這個新興的旅遊景點被稱為「馬來西亞的Salar de Uyuni」，我的感覺是有點過譽唄。美是美矣，不過比起玻利維亞的天空之城有過之而無不及吧？值得再來？我覺得還可以吧。給我，除非往後是需要帶外國來的朋友或一大群朋友提議來，不然我想我來過一次足矣。

▲馬來西亞海鮮乾貨。（圖／柳儀·旅人日誌） 分享 facebook

最後推薦大家玩完馬來西亞沙沙蘭天空之鏡之後，可以順道到鄰近的瓜拉雪蘭莪（Kuala Selangor）或适耕庄 （Sekinchan)吃上一頓豐富的海鮮大餐或買海鮮乾貨/手信/零食。

本文由趣吧駐站部落客【柳儀·旅人日誌】授權提供想知道更多馬來西亞自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」