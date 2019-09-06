親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸．港澳
東南亞．西亞

原期待長袖善舞落空？李猶龍強勢上任科長全換了

柯文哲爆料她已嫁人懷孕 林志玲公開回應了

馬來西亞沙沙蘭天空之鏡！帶你去馬來西亞的Salar de Uyuni

2019-09-06 08:00Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

馬來西亞沙沙蘭位于馬六甲海峡，平时只是一片汪洋。每個月的農曆初一及十五，在海水大退潮的時候，那個神秘的沙洲從海中央浮現出來。沙洲在艷陽照射下尤如一面會變魔術的鏡子，世界瞬間被切割成半。

▲馬來西亞沙沙蘭船隻。（圖／柳儀·旅人日誌）
▲馬來西亞沙沙蘭船隻。（圖／柳儀·旅人日誌）
分享

在瓜雪碼頭上船之前，請先上廁所。因為馬來西亞沙沙蘭沙洲只是一片空空和光禿禿的海灘，什麼都沒有 : 沒有餐廳，沒有洗手間，沒有涼亭，沒有大樹，有小鳥。一下船後就需要在這一片空空如也的沙洲呆上至少1小時。從瓜雪碼頭船程大概45分鐘至1小時。

▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌）
▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌）
分享

想拍反射照就得找一大片靜止的水面，拍之前攝影師會把他前方的沙撫平，平滑如鏡的狀態才能補抓到清晰的倒影。不會拍照的人也無須緊張，領船的小導遊會充當攝影師，帶道具兼趴地幫船員拍攝有趣又保證你滿意的照片。馬來西亞沙沙蘭爆紅之後人潮多，所以小導遊一抵步都會各佔山頭，確保沒有甲乙丙丁在照片中出現。

▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌）
▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌）
分享

因為要特別一點，所以我們就自備了薯片罐－Pringles! 輕巧容易攜帶且顏色鮮豔。我們要設定一個爬進或走進罐裡的情景。除了小道具，服装配搭也很重要。建議穿上亮色的衣服，紅男綠女，大紅大紫，五彩繽紛地才夠搶眼，這樣拍照出來的效果才好看！

▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌）
▲馬來西亞沙沙蘭天空之鏡。（圖／柳儀·旅人日誌）
分享

來到馬來西亞沙沙蘭，怕曬怕黑的請塗抹防曬油，或帶上雨傘，帽子，太阳眼镜或圍巾。這些也可以作為拍照的道具之一。下船之前必須脫鞋，以免傷害了沙洲上的小生物，如寄居蟹，螺和貝類等等。赤腳的你請小心，不要傷到腳。一如既往，請只在這裡留下倩影和足跡，不要把任何垃圾留下，保護生態環境。

這個新興的旅遊景點被稱為「馬來西亞的Salar de Uyuni」，我的感覺是有點過譽唄。美是美矣，不過比起玻利維亞的天空之城有過之而無不及吧？值得再來？我覺得還可以吧。給我，除非往後是需要帶外國來的朋友或一大群朋友提議來，不然我想我來過一次足矣。

▲馬來西亞海鮮乾貨。（圖／柳儀·旅人日誌）
▲馬來西亞海鮮乾貨。（圖／柳儀·旅人日誌）
分享

最後推薦大家玩完馬來西亞沙沙蘭天空之鏡之後，可以順道到鄰近的瓜拉雪蘭莪（Kuala Selangor）或适耕庄 （Sekinchan)吃上一頓豐富的海鮮大餐或買海鮮乾貨/手信/零食。

本文由趣吧駐站部落客【柳儀·旅人日誌】授權提供想知道更多馬來西亞自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

馬來西亞海鮮自由行

Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家

預訂趣吧達人帶路，訂製專屬於您的自由行。趣吧提供個性化、客製化旅遊體驗、戶外探索、私房景點、交通票券與包車旅遊，藉由達人帶路探索亞洲在地文化。趣吧提供旅行三大保證，透明化的價格、安全的旅行體驗、專屬線上即時客服，讓旅程安心又自在。

WEB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家官網 ｜ FB：Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家粉絲團

相關新聞

泰國清萊必訪精緻白廟！前地獄後天堂，下面還有許多猙獰的手

2019-08-31 22:00

直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:40

人生重洗一遍！ 一頭撞進了「柬埔寨」的世界裡

2019-08-30 22:00

冬日絕美！土耳其雪白到底的卡帕多奇亞

2019-08-28 22:00

遠離塵囂 到馬來西亞享受天然溫泉

2019-08-20 15:22

越南「下龍灣」這樣玩－交通、行程、景點懶人包

2019-08-19 11:21

美景不斷幻化！在水中佛寺旁欣賞緬甸超美日出

2019-08-18 09:00

「亞洲版天空之鏡」秘境曝光！白天美到像是Ｐ圖上去　入夜帶你置身浩瀚星空

2019-07-19 15:30

每根枕木下埋著38條命 踏上泰緬死亡鐵路 憶當年血淚

2019-09-05 09:27

到越南「沙壩」享受法式五星飯店、療癒秘境大公開

2019-08-28 15:33

泰國最新潮流集散地！經典「水上市場」再現曼谷ICONSIAM

2019-08-19 15:10

女子獨旅尼泊爾！穿越一座座梯田　終於來到純樸的「山間村落」裡

2019-08-11 22:00

處在約旦的「敘利亞難民家庭」那些從未訴說過的故事

2019-08-11 16:00

JEATH戰爭博物館 二戰戰俘營改建

2019-09-05 08:13

曼谷最新體驗！CNN推薦「紅蓮花水上市場」 躺在古船裡「被空拍」

2019-08-21 16:59

飛進翠綠梯田中！峇里島「3樓高盪鞦韆」蓋在懸崖邊　網美也尖叫

2019-08-17 22:46

曼谷老城區全新地鐵站落成 泰國觀光局：9/28前免費搭乘

2019-08-08 17:57

女子獨旅尼泊爾／只要夠渴望，沒有到不了的地方

2019-07-31 22:00

馬來西亞旅遊推薦！　吉隆坡必去景點、美食小吃精選

2019-07-30 11:07

馬來西亞最新空中玻璃步道 從34樓高空俯瞰城市街景

2019-07-11 08:35

不在日本！ 連續4週「皮卡丘大量發生中」 成群可愛現身在這機場

2019-07-09 15:28

傳說中「全球最美海灣」在這！ 7公里長海灘還能跳島

2019-07-04 09:00
看更多

熱門文章

上海Costco開幕半天就暫停 網友揭種種顧客噁心內幕

2019-08-31 09:30

鄭州IKEA開幕顧客佔據床和沙發 業者：歡迎來店睡覺

2019-08-30 16:30

直擊！曼谷死亡火車 每根枕木下埋著38條生命‧‧‧‧充滿哀傷的旅行

2019-08-31 13:40

人生重洗一遍！ 一頭撞進了「柬埔寨」的世界裡

2019-08-30 22:00

泰國清萊必訪精緻白廟！前地獄後天堂，下面還有許多猙獰的手

2019-08-31 22:00

冬日絕美！土耳其雪白到底的卡帕多奇亞

2019-08-28 22:00

江南印象是什麼？ 走進夢里水鄉「西塘古鎮」

2019-08-26 08:01

影／商場天幕破裂大水傾瀉而下 女被沖飛2米遠

2019-09-02 07:30

到越南「沙壩」享受法式五星飯店、療癒秘境大公開

2019-08-28 15:33

越南「下龍灣」這樣玩－交通、行程、景點懶人包

2019-08-19 11:21

遠離塵囂 到馬來西亞享受天然溫泉

2019-08-20 15:22

泰國最新潮流集散地！經典「水上市場」再現曼谷ICONSIAM

2019-08-19 15:10

每根枕木下埋著38條命 踏上泰緬死亡鐵路 憶當年血淚

2019-09-05 09:27

曼谷老城區全新地鐵站落成 泰國觀光局：9/28前免費搭乘

2019-08-08 17:57

美景不斷幻化！在水中佛寺旁欣賞緬甸超美日出

2019-08-18 09:00

曼谷最新體驗！CNN推薦「紅蓮花水上市場」 躺在古船裡「被空拍」

2019-08-21 16:59

馬來西亞沙沙蘭天空之鏡！帶你去馬來西亞的Salar de Uyuni

2019-09-06 08:00

JEATH戰爭博物館 二戰戰俘營改建

2019-09-05 08:13

女子獨旅尼泊爾！穿越一座座梯田　終於來到純樸的「山間村落」裡

2019-08-11 22:00

飛進翠綠梯田中！峇里島「3樓高盪鞦韆」蓋在懸崖邊　網美也尖叫

2019-08-17 22:46

處在約旦的「敘利亞難民家庭」那些從未訴說過的故事

2019-08-11 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top