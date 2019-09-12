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越南版馬爾地夫！9天8夜親子自助富國島，免簽、小資花費入住五星級飯店

2019-09-12 13:53背包客棧

【作者:feattherpoem】

越南玩海灘向來不是熱門的度假首選，多數都會選擇長灘、宿霧、關島、馬爾地夫或最鄰近的沖繩。

但我生性就不愛去人多熱鬧的觀光聖地，我比較喜歡有同樣美麗風景、卻不那麼熱門的地方，這樣才可以用同樣的花費換得高CP值的享受..另外也比較能體驗在地生活

圖／背包客棧
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總結這次衝富國島9天8夜，4人花費不到8萬元有找。

機票：越南航空台北-河內、河內-富國島兩段來回=4萬2

住宿：富國島索爾海灘飯店(SolBeachHousePhuQuoc)8晚=2萬8

租機車=450元

纜車票=550元

動物園門票=2925元(最貴的一項)

其他吃、喝買飲料零食等約不到5000元

很多人對於越南的第一印象是”落後的國家…自助很危險”..

常遇到朋友問我們怎麼會選擇到這麼落後的國家自助，而且還帶小孩

其實越南沒想像中落後，落後的是我們心中的歧視與刻板印象

圖／背包客棧
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圖／背包客棧
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(圖:這次旅行為孩子設計的旅行手冊，讓孩子一起參與行程的規劃也從旅行中學習)

這是我們第二次選擇到越南海灘度假(第一次是峴港..至今仍很懷念)

會選擇富國島完全是因為之前研究越南行程時發現的，外加幾項因素:

一、富國島是全越南唯一免簽的地方(畢竟一張簽證要1600、我們一家四口就6400了，將近來回機票)，整個省很大

二、被照片上富國島美麗海灘、渡假村、世界最大單軌纜車吸引..我們家小孩需要的就是私人海灘跟無邊際泳池可以野放

三、近年來越南政府積極推動富國島觀光，打造富國島為觀光經濟特區，而且以一個晚上2-3千就可以住到有私人海灘的五星級渡假村，如果不講究私人海灘甚至幾百元-2千之間就有,我覺得這價位在台灣我們應該住不到，說甚麼都要衝一次。(H)

圖／背包客棧
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(圖:越南航空不是廉航，所以有機上毛毯、耳機、餐點、還包含託運行李20公斤，其實還滿划算的)

※關於免簽飛富國島

目前從臺灣出發到富國島只能從胡志明及河內轉機，免簽政策須全程四段搭越南航空並當天轉機才適用，另外要注意的是直營航班、任何聯營/共享航班都不適用(網路上最多人訂到跟華航共享航班然後抱怨無法免簽)

最保險的方式就是上越航官方網站訂，只要你機票上沒有（codesharing）那就是直營了，至於搭越捷、捷星等廉航轉越航等都不算免簽喔，請先辦好簽證或準備好落地簽。

圖／背包客棧
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(圖:提前辦理網路報到，越航在桃園機場一航華航的櫃台直接排skypriority，掛完行李就可以走人了，你會感謝網路報到，因為轉眼看隔壁正常報到的大排長龍)

越南航空在桃園機場報到櫃台是中華航空辦理，到櫃檯時只要出示四段機票給華航人員他就會開票給你了。

另外這次出國我用了網路預約報到，越航的網路報到櫃台跟商務艙是同一條線，所以隔天一到機場我們就被叫到商務艙櫃台，我有事先列印好電子機票(但華航換了傳統票給我)，所以直接掛好行李就迅速出關了，我們到河內轉機(要再掛一次行李領一次機票)的時候也是直接到商務艙櫃台報到喔!

所以建議大家可以多多利用網路報到，真的省了很多排隊等待的時間阿…

圖／背包客棧
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※如何轉機...

原文出處：9天8夜親子自助富國島，越南版馬爾地夫，免簽、小資花費入住五星級飯店

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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