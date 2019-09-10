世界遺產包括七項古蹟！尼泊爾「加德滿都谷地」

【作者:alan691102】

前言

說到尼泊爾，因為他的古老、神秘，多年前我就想來走走，但因為台灣沒有直飛尼泊爾的航班，廉航Airasia班機不確定性等因素，苦無機會，等待機會來臨，去年底，買到泰獅夭壽便宜的機票（我內心擔憂他可能停飛，實在太便宜了），藉此機會，也入手泰航往返加德滿都的機票（慶幸是泰銖漲價前購買），總算串連起"桃園-->曼谷-->加德滿都-->曼谷-->桃園"整段大航程，感覺makeacircle模式已經成為我旅行的固定行程，從原點出發，最後再回到原點，一種圓滿的概念。

至於在尼泊爾的踏點城市，心中只有些許藍圖概念，也只訂了加德滿都第一間住宿，剩下的住宿和旅行城市就隨心所欲吧！這次是仿兩年前斯里蘭卡旅行模式，玩到哪、訂到哪、住到哪，非常悠哉、自由。接下來我就一一介紹我去過的景點古蹟，希望你們以後安排尼泊爾自助也能有個簡單參考。

1、加德滿都谷地（於1979年登錄於世界文化遺產）

這項世界遺產包括七項古蹟，於下列一一簡單介紹。

（1）加德滿都王宮廣場（KathmanduDurbarSquare）：這是鄰近市區的百年古蹟，住在塔美區，步行也能抵達，說起來這座廣場面積不大，因為交通算是較方便，所以旅人不少，不過因為2015年的大地震影響，有些古蹟淪為危險建物，參觀時要注意安全。第一天抵達加德滿都後，於飯店checkin後就立刻衝往廣場，但當日天候不佳，下著雨，加上購票處總有當地導遊要向我解說古蹟，我婉拒後就坐在小小佛塔下躲雨兼休息，幾天後，天氣放晴，我才再次前往廣場觀賞古老建築，沒有購票，就無法進入皇宮內參觀，也無緣見到加德滿都皇宮的活女神。

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（2）帕坦王宮廣場（PatanDurbarSquare）：這座古城距離塔美區有段距離，我請飯店幫我安排司機，將之前沒去過的PashupatinathTemple（俗稱：燒屍廟）串連成半天的行程，如果觀光客要逛完加德滿都的古蹟區，門票費用就是一大筆開銷，例如帕坦廣場外國人的門票要價1000盧比。畢竟古城區還是活的、有居民出入的，所以有些小巷弄是可以直接通往這些廣場，這一天我喬裝成當地人失敗，只好迅速離開廣場，在購票處外圍狂拍，我很喜歡入口處的這座地標：三層的佛塔（不太確定，有錯誤的話，請指正），當地人坐在佛塔上悠閒著看著人群，也或許是殺時間，這就是加德滿都人的日常，我也拍到佛塔前的神獸，看起來滿可愛的，當然我也不太確定這神獸的名稱，姑且叫他們「裝兇狠的獅子」吧！

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（3）巴克塔普爾王宮廣場（BhaktapurDurbarSquare）：這廣場位於巴克塔普爾古城內，這座古城最令人驚艷的是數百年前古人的木雕作品，這座古城內還是有許多當地人居住，生活其中，是一座貨真價實的活古蹟，他們每天還是在寫歷史、創造歷史。因為這古城距離市區遠一點，遊客少一點，可以輕鬆自在的遊走其中。古城內著名木雕包含神廟上的性愛雕刻，還有孔雀窗，栩栩如生（我指的是孔雀），15世紀的木雕作品，經過數百年後，依然雄赳赳氣昂昂佇立於我們眼前，實屬不易，孔雀窗對面的店家歡迎遊客爬上他們的二樓拍攝正面的孔雀，看了店家的紀念品，真的沒我想要的物品，不然真該買點小東西表示感謝。...

原文出處：我會想念「尼」（上）：加德滿都谷地

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