泰國清萊必訪精緻白廟！前地獄後天堂，下面還有許多猙獰的手

【作者:ian_wu_】

到了清萊，拜訪白廟、黑廟（黑屋），是遊客一定會到訪的景點。

但是大家知道還有藍廟、紅廟、俄羅斯廟（很像俄羅斯紅堡，所以我自己取的ＸＤ）可以去嗎？

你知道你去過的白廟，其實根本還沒有完成，預計完工是在2070年嗎？

你知道你去過的黑廟，作者根本曾經被他指導過的老師，在期末成績評語上評得跟廢物一樣嗎？

也因為我在網路上用中文查詢了一下白廟跟黑廟的的故事與背景，但每個人都講得不太一樣

因此我就用英文查了一下維基百科，提供另外一個角度的故事與資料跟大家分享，以下就請大家看看

我深入淺出的介紹吧!

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1.白廟

白廟是清萊周圍目前最多遊客拜訪，也最受喜愛的一間寺廟，他受歡迎的程度，我就不再多做贅述。

網路上很多的中文資料說，在通往白廟前方的一座小橋，下方有許多猙獰的手，表示那是地獄，意指要通往白廟（天堂）之前，必須要先經過地獄，甚至還有人說，經過了哪座橋，就不可以再回頭，否則就影響了進入天堂（白廟）的機會。

但是在我參考了一些英文的資料之後，發現創作白廟的藝術家，對於那些猙獰的手的解釋是，在前往真正的天堂之前，其實應該擺脫的是心裡的慾望、貪念以及心中各樣的惡念，如此才能真正心無窒礙的進入天堂，又或是涅槃的境界。

所以那些小手手，並不是地獄的象徵，而是客官您自己心中的枷鎖與窒礙，所以下次來參觀時，用心體會一下心中還有什麼慾望以及貪念吧ＸＤ

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因為大家別忘了，雖然這裡有相當多的遊客，每天人多得嫑嫑的，但是這裡的佛堂裡面，還是供奉著一尊大佛，這裡畢竟還是一尊佛堂，不只是單純的遊客景點中心，還是有結合了許多佛教的意念在其中。

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在上方這張圖片，叫做所謂的天堂之門，就資料解釋，他們兩位角色分別是“死亡”以及"Rahu"（希望沒有理解錯誤），在印度教的經典之中，他們是掌管亡者命運的神祇。（所以經過他們面前，請別做壞事）

另外大家可能會心想，泰國是佛教啊，為什麼是印度教。其實佛教的根源是印度教喔，當年的釋迦摩尼先生，就是因為不滿意印度教裡面部分的教義，所以才出來創辦了佛教，因此佛教裡面很多的角色、教義，都還是會與印度教互通。

大家到了柬埔寨、緬甸、泰國，其實會看到很多雕塑、形象，其實那些都是源自印度教的角色，只是大家可能難以一眼看明白。

簡單講，大家在曼谷常常會去拜的象神，其實是來自印度教的象神Ganesh，這樣大家瞭解了嗎？

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（上圖是白廟的副本角色ＸＤ）（很常會在泰國各地看到他的玩偶喔，不知道為什麼，哈哈）

然後啊，最近有去參觀白廟的朋友，可能會以為，恩，白廟就是這樣了。

但是根據設計白廟的藝術家表示，其實白廟根本還沒有完成，一切都還在進行中，預計在2070年左右完成。（藝術家腦部構造果然與常人不同）

而且，這座廟，一開始也是因為他本人，二十年前，想說閒來無事，那就不然他自己花錢蓋個廟好了，然後他就自己花了好幾個十個億的泰銖，開始興建這個工程。（有錢真好）

最後，藝術家本人，很常會自己出現在白廟現場，因為周圍還有他自己的畫廊，所以如果你想與他合照，又或著有藝術相關問題，我認為你都有機會與他聊上一兩句。（當天我就看到他一直在現場晃來晃去）...

原文出處：[泰國清萊]白廟、黑廟、藍廟、紅廟、俄羅斯廟，能拍照的就是好廟

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