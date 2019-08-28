冬日絕美！土耳其雪白到底的卡帕多奇亞

【作者:troilu】

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抵達土耳其是早上的六點左右，為了保險訂10點的國內線轉往Kayseri機場，

但是抵達國內線登機門附近時發現，哎呀其實七點多那一班飛機也來得及。

不過這是舊機場，現在過去土耳其抵達新機場的各位千萬不要參考。

在接近目的地時，我從飛機上往外一看，發現窗外的大地是雪白一片。

我知道冬天的土耳其很冷，但我沒想到會是整片白到底，

看到的瞬間驚喜多於驚嚇，也來不及想行李箱內可能有那麼一點不夠的保暖衣物。

由於在伊斯坦堡轉機的時間不夠到市區晃，

我們全程都在機場喝咖啡吃點心，

一到土耳其連機場賣的土式麵包都讓我們興奮。

直到在Kayseri機場走下飛機才真正感受到土耳其冰冷的空氣，

Kayseri機場很小，

抵達航廈馬上就可以看到出口。

一抵達機場我們拿了行李就往外找尋訂好的機場接送，

因為怕麻煩我在網路上訂了ArgeusTravel&Events的接送服務，

2018/12月跨年時期價格是一人單程35TL，

可以直接送到我住的飯店RoyalStoneHouses。

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“車子滿破爛的，開得速度很快不算太舒適，但是便宜又快速，請要去的人還是可以稍微查詢看看也許有更好的選擇”

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抵達飯店安頓好之後我們研究了一下行程如何安排，

RoyalStonehouses房價不貴環境也還OK，

缺點就是稍微離市區有點距離。

庭院中發現一坨取暖的貓咪，

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決定先去露天博物館，

因為這是唯一走路可以抵達的景點，

於是我們就走了不知道多久的上坡，

一邊拍照錄影，晴天搭上雪景非常美。

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但是悲劇的是，

我們抵達的時候已經.....

關閉了....

沒錯我們就是如此白痴。

還好走下去是下坡。

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回到Goreme市區尋覓餐廳跟ATM要領錢，

但是開著googlemaps找了老半天都找不到！

一直在一個地毯店外晃！

不過意外看到一隻烤雞狗，

有稍稍被可愛撫慰。

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晚餐到評分很高的AnatolianKitchen，

點了一大堆網路上說好吃好喝的。

米布丁、洋蔥湯（這個我覺得普）、PotteryKebab，

整體而言口味算不錯應該適合台灣人。

因為產陶器的關係，

PotteryKebab是卡帕多奇亞地區比較特別的做法，

可以試試看，

上桌的presentation也很值得拍照。

吃飽以後天也黑了，

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這是土耳其特有的飲品，Salep，冬天非常適合！

一邊尋找路邊取暖用的火爐，

一邊走回飯店，

冬天的卡帕多奇亞真的好冷！

因為隔天的熱氣球，我們早早就睡了！

隔天起了個大早，

即便住在Royal自營的飯店，

還是深怕遲到點名沒點到熱氣球就拋下我們了。

拼命把早餐往嘴巴裡塞，

但是晴天霹靂的是，

一走到櫃檯詢問幾點出發時才發現，

原來熱氣球今天早就被取消了。

呵呵。

花了點時間跟飯店人員安排好候補明天的熱氣球，

住在他們自營的熱氣球好處就是可以優先候補，

另外，

還有10歐的折扣，

不過要在他們網站訂房時才會看到。

沒有熱氣球搭的卡帕多奇亞還是不能閒，

馬上訂了綠線後回房間補眠。

綠線的行程大概會去四個點，

因為距離較遠所以拉車時間比較長，...

原文出處：土耳其//雪白的卡帕多奇亞冬天絕美但景點幾乎GG

延伸閱讀：還好有去 - 比希臘還要希臘的聖經古城以弗所

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