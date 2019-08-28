冬日絕美！土耳其雪白到底的卡帕多奇亞
【作者:troilu】
抵達土耳其是早上的六點左右，為了保險訂10點的國內線轉往Kayseri機場，
但是抵達國內線登機門附近時發現，哎呀其實七點多那一班飛機也來得及。
不過這是舊機場，現在過去土耳其抵達新機場的各位千萬不要參考。
在接近目的地時，我從飛機上往外一看，發現窗外的大地是雪白一片。
我知道冬天的土耳其很冷，但我沒想到會是整片白到底，
看到的瞬間驚喜多於驚嚇，也來不及想行李箱內可能有那麼一點不夠的保暖衣物。
由於在伊斯坦堡轉機的時間不夠到市區晃，
我們全程都在機場喝咖啡吃點心，
一到土耳其連機場賣的土式麵包都讓我們興奮。
直到在Kayseri機場走下飛機才真正感受到土耳其冰冷的空氣，
Kayseri機場很小，
抵達航廈馬上就可以看到出口。
一抵達機場我們拿了行李就往外找尋訂好的機場接送，
因為怕麻煩我在網路上訂了ArgeusTravel&Events的接送服務，
2018/12月跨年時期價格是一人單程35TL，
可以直接送到我住的飯店RoyalStoneHouses。
“車子滿破爛的，開得速度很快不算太舒適，但是便宜又快速，請要去的人還是可以稍微查詢看看也許有更好的選擇”
抵達飯店安頓好之後我們研究了一下行程如何安排，
RoyalStonehouses房價不貴環境也還OK，
缺點就是稍微離市區有點距離。
庭院中發現一坨取暖的貓咪，
決定先去露天博物館，
因為這是唯一走路可以抵達的景點，
於是我們就走了不知道多久的上坡，
一邊拍照錄影，晴天搭上雪景非常美。
但是悲劇的是，
我們抵達的時候已經.....
關閉了....
沒錯我們就是如此白痴。
還好走下去是下坡。
回到Goreme市區尋覓餐廳跟ATM要領錢，
但是開著googlemaps找了老半天都找不到！
一直在一個地毯店外晃！
不過意外看到一隻烤雞狗，
有稍稍被可愛撫慰。
晚餐到評分很高的AnatolianKitchen，
點了一大堆網路上說好吃好喝的。
米布丁、洋蔥湯（這個我覺得普）、PotteryKebab，
整體而言口味算不錯應該適合台灣人。
因為產陶器的關係，
PotteryKebab是卡帕多奇亞地區比較特別的做法，
可以試試看，
上桌的presentation也很值得拍照。
吃飽以後天也黑了，
這是土耳其特有的飲品，Salep，冬天非常適合！
一邊尋找路邊取暖用的火爐，
一邊走回飯店，
冬天的卡帕多奇亞真的好冷！
因為隔天的熱氣球，我們早早就睡了！
隔天起了個大早，
即便住在Royal自營的飯店，
還是深怕遲到點名沒點到熱氣球就拋下我們了。
拼命把早餐往嘴巴裡塞，
但是晴天霹靂的是，
一走到櫃檯詢問幾點出發時才發現，
原來熱氣球今天早就被取消了。
呵呵。
花了點時間跟飯店人員安排好候補明天的熱氣球，
住在他們自營的熱氣球好處就是可以優先候補，
另外，
還有10歐的折扣，
不過要在他們網站訂房時才會看到。
沒有熱氣球搭的卡帕多奇亞還是不能閒，
馬上訂了綠線後回房間補眠。
綠線的行程大概會去四個點，
因為距離較遠所以拉車時間比較長，...
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