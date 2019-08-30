人生重洗一遍！ 一頭撞進了「柬埔寨」的世界裡

【作者:paperr8266】

圖／背包客棧 分享 facebook

『柬埔寨把我人生洗了一遍讓我得到許多不一樣的體驗看到很多不一樣的風景」

2017年結束了六年沒有翹腳只有鐵腿跌倒的餐飲事業，帶著空空的心情來到了柬埔寨，在這之前我跟多數人一樣，不知道吳哥窟跟柬埔寨的差別，心想：管他的就當作來一場放逐之旅好了。旅行中大家都希望用不同的角度觀看這個國家的樣貌吧，所以出發前我沒有特別做功課，只把吳哥窟的地理位置弄清楚，其他的就來這裡享受發掘的樂趣。

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關於嘟嘟車

作為柬埔寨的主要交通工具，在觀光地區的路上或飯店門口，，會有很多司機用各式口吻在攬客，『哥哥嘟嘟嗎？』『嘿你好嗎我知道你需要我』『哥妹妹很漂亮蹦蹦』

『嘿嘿要不要來點high的』相信我很多司機講這些中文遛的很，現在嘟嘟車競爭非常激烈，，非常難以存活，無所不用其極的推銷自己的車，所以網路上很多文章都在分享推薦遇到好司機跟壞司機的故事，一般來說許多司機就是每天停在差不多的位置，搭訕附近路過的人，，等待下一餐的著落，好的司機哪裡找，除了網路上的推薦，，也可以請民宿代訂，事前先做好溝通，避免旅途的不愉快，讓司機帶你們看到最好的風景。也讓嘴巴吃進柬埔寨的風沙！！！

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大口吃進柬式風味

剛到這裡旅遊的時候，是從當地熱門餐廳吃起的，位於暹粒酒吧街上的高棉廚房，充滿了南洋風味，口味上沒那麼酸沒那麼辣，跟台灣口味很相似，直到跟當地人帶著一起吃，才慢慢發現其中差異性，”甜“是他們很重要的味道來源，簡單的炒青菜都會往裡面灑點糖，很多辣的醬汁尾巴都會帶點甜味。

柬埔寨胡椒也是一個必吃的亮點，新鮮的貢布胡椒一串一串的，點個炒牛肉、花枝或螃蟹，一口肉一顆胡椒，絕對是內行的吃法，淡淡的胡椒帶點迷幻般的花香味，更道地的吃法，是用胡椒鹽擠入新鮮檸檬汁，沾烤肉、烤魷魚乾、海鮮或炸過的田雞腿，食物變得好開胃好好吃

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光怪陸離的昆蟲大餐

很多朋友對柬埔寨的印象，好像都有『咦他們是不是都吃蟲、蜘蛛蟑螂啊！？』因為早期戰亂的緣故，物資相當匱乏，只好吃昆蟲補充蛋白質，路上有一些攤販就將油炸好的昆蟲擺著賣，也有專門的昆蟲餐廳販售擺盤精美的昆蟲大餐，但我認識的很多柬埔寨人不吃蟲啊啊啊啊。如果你是甲殼類過敏患者，盡量小心避免食用，會使人過敏。

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PIZZA吃起來快樂！！

在暹粒的街頭上，會看到很多PIZZA店，招牌上頭會有一張笑臉，就是有販賣吃了會快樂的PIZZA，在柬埔寨大麻是不合法的，但當成調味料使用是被默許的，神奇吧

食用後身體鬆鬆的，很Chill的感覺，臉上就跟招牌上的笑臉一樣

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風土人文

柬埔寨女生會穿襪子配拖鞋，原因竟然是怕腳曬黑，大熱天穿著長袖外套，是一種流行文化

路上很有多汽車把手上面，會用膠條貼起來，因為怕指甲刮到門板，但外面的道路很多都是紅土路啊啊啊

宏偉氣派的設施或飯店，外面的馬路推積著垃圾，乞丐沿街乞討，和尚托缽化緣、所有畫面僅一線之隔

當用相機紀錄水上人家生活時，旁邊的小孩用臉盆划在咖啡色的河流做著家務，面對來來往往的觀光客，似乎無視我們的存在...

原文出處：一頭撞進了『柬埔寨』的世界裡 關於柬埔寨的二三事

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