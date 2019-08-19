越南「下龍灣」這樣玩－交通、行程、景點懶人包

下龍灣，位在越南東北部，近年來是非常熱門的越南旅遊景點，下龍灣擁有一片面積為1,500平方公的水域，而整個下龍灣的海岸線全長超過120公里，在這麼大的港灣中，擁有許多豐富的觀光資源，接下來就跟小編來看看，下龍灣有甚麼好玩的吧。

下龍灣怎麼去

從台灣要抵達下龍灣，最近的就是越南河內的內排國際機場，而要從河內到下龍灣的交通方式大致分為2種

公車

目前從河內到下龍灣並沒有直達的班次，因此想要搭公車自行前往下龍灣的話會需要經過兩次的轉車，對於第一次來越南的旅客可能會是一大挑戰。

路線：河內市區 ➝ 名定巴士站（My Dinh） ➝ 轉車 ➝ 白齊車站（BAI CHAY）➝ 轉車 ➝ 下龍灣

費用： 24萬越南盾(約台幣315元)

飯店接送or旅行社包車前往

許多人來到下龍灣都會待上一晚，所以小編推薦大家可以先詢問預定地住宿是否有提供接送服務，如果沒有也可以洽詢當地旅行社的包車行程，一般都會在早上八點集合出發，車程約4小時。

費用：12美金(約台幣330元)

下龍灣推薦行程

遊船

遊船 圖／Pixabay 分享 facebook

下龍灣最受所有旅客喜愛的遊覽方式就是遊船了，下龍灣這裡聚集了許多遊船的商家，而每一間船家都有不同的特色，像是有主打當地特色並有最道地越南美食船家、也有奢華內裝尊爵不凡的高級帆船、更有不輸國際等級的豪華郵輪，因此不管是要遊船來遊覽下龍灣的自然風光，還是想要在下龍灣海面上遊輪住上一晚，都是一個極大的享受。

獨木舟

獨木舟 圖／IG, melcampero 分享 facebook

下龍灣有將近兩千座石灰岩島嶼，而多秘境景點都隱身在島嶼中，是大型遊船無法進入的，這時候就需要獨木舟出馬了，其實只要購買遊船的行程，基本上都會提供獨木舟的體驗，也會有導遊帶領大家遊覽景點，非常推薦大家一定要體驗看看。

釣小管

下龍灣的晚上也沒有閒著，除了能在船上享用優美的海上燭光晚餐，晚餐後還能夠在船上餐與夜釣小管的活動，而且有些船家會在客人釣到小管時頒發小禮物呢，有機會來到下龍灣不要錯過這有趣的行程。

下龍灣景點大推薦

蘭哈灣

蘭哈灣 圖／Flickr 分享 facebook

哈蘭灣位在下龍灣的南方，整個海灣的美景不輸下龍灣，而且船隻相對來說較少，更能看見整個石灰岩島嶼及海灣的美景。哈蘭灣包圍著整個卡巴群島，島上有許多當地市集攤販，小編非常推薦可以登島看看，在這裡可以看見當地人最日常的生活型態，是個非常特殊的體驗。

水上漁村

水上漁村 圖／Flickr 分享 facebook

下龍灣的水上漁村是個非常特殊的村落，整個漁村並不大只有36戶人家，但特別的是，漁村內民眾的生活起居都是在海面上的，不僅有社區住家，連學校、養殖工廠都是建在水面上的，非常難得一見，附近也有絕美的洞穴景觀，是下龍灣不可錯過的景點之一。

英雄島

英雄島 圖／Wikimedia 分享 facebook

英雄島是紀念一位太空人Ghermann Ti Top曾在1962年，跟著胡志明一同登上這座島而將島取名為TI TOP英雄島。

英雄島 圖／IG, quinm17 分享 facebook

而遊客們來到英雄島，最主要的目的就是為了島上頂端的觀景區，這裡可以俯覽整個下龍灣的美景，島上也有一座小小的海灘可以讓遊客戲水，是個非常悠閒又能享受美景的下龍灣景點。

驚訝洞

驚訝洞 圖／IG, bk4life 分享 facebook

驚訝洞是整個下龍灣最美的景點之一，他是個擁有10,000平方公尺的超大石灰岩洞窟，整座洞窟分為前室後室兩大區域，洞頂上有著宛如蜂巢般的小岩穴，搭配上洞窟內形形色色的鐘乳石柱，讓人一進洞窟就瞠目結舌。而這洞窟被命名的主因是因為後室區有個巨大的鐘乳石柱，石柱上有個形狀”特殊”的石筍，讓人不禁想入非非，因此保守的越南人才將這地取名為驚訝洞。

天井洞

天井洞 圖／IG, sunnygoe 分享 facebook

天井洞曾經是電影007明日帝國的取景地點之一，遊客們主要是以乘坐獨木舟的方式前往，船隻要先穿越一個矮小的山洞，然後就會看到一個雄偉山壁給四面環繞的湖泊，仰天一看就宛如置身在井裡一般，因此被命名為天井洞，而且時不時還有猴子們穿梭在山壁上，非常的有趣呢。

鬥雞石

鬥雞石 圖／Wikimedia 分享 facebook

鬥雞石位在下龍灣的西南部，由兩座小型的石灰岩島嶼組成，中間由海溝分隔，就宛如兩隻公雞互相對望一般，而船隻持續前進時，從另一個角度望去，兩座小島會像是一尾石斑魚，許多旅客經過這裡無不嘖嘖稱奇。

下龍灣雖然交通不是那麼的便利，但這樣特殊的美景實在很難在其他地方看見，這樣的獨特性便是遊客連綿不絕的原因，而且越南離我們又很近，物價也相對較低，趕緊找個假期，造訪這宛如仙境的下龍灣吧。

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