美景不斷幻化！在水中佛寺旁欣賞緬甸超美日出

【作者:Vicki】

年初時到緬甸，在Hpa-an（帕安）過了三天，一個沒有WIKI說明、外國觀光客極少的城鎮，雖然是緬甸Kayin省的首府，但還是個到處農漁村景象的地方。

沒想到卻意外遇到，我在東南亞見過最美的日出。

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這天我們一大早起床為了看日出，

一行人到了漆黑一片的目的地，

最亮的地點是一個寺廟，

說起來神奇，

緬甸不是個富裕的國家，

但每間寺廟都漂亮又乾淨。

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在晨曦中，未滅燈的佛寺倒映在水中，非常令人驚豔，

但在地導遊一步也不停留，帶我們走向水邊。

當天色慢慢亮起，我們總算了解為何金寺無法留下導遊，

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水邊有遠山、浮橋、奇岩、塔寺、小屋、朝陽、倒影……

所有拍風景照的絕佳條件都齊了，

大家耐著緬甸清晨的低溫，

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等著日出。

在日出之前，水面上出現一層水氣，

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浮在水面上的霧氣隨著水流不斷飄動，

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有時還會聚散在對面和尚的炊煙處，

驚人地夢幻。

美景不斷幻化，大家不斷地拍照，等到朝霧散去，日出時分，天色大亮之後，

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大家才甘願地離開水邊。

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往回頭路走，導遊帶我們進入廟旁的一間亭子裏，

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堆滿地上的食材，

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裏面正忙著準備早餐。

雖然亭子內蚊蠅處處，但外頭的農村景氣十分宜人。

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而室內的光線也很迷人，

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我們大批人馬抓著相機到處拍。

我心裏想，既然那麼多人在做早餐，不知我有沒有機會可以吃吃看緬甸寺廟供應的早齋。

走出㕑房，果然看到類似餐廳的地方，

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導遊已經吃起來了，招呼我說可以免費吃，自己來，

我二話不說，馬上自己飯菜各拿了一點吃吃看，

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味道如何我現在已經忘了，

應該沒有太差，

其他夥伴一直擔心的腸胃不適的問題也沒發生，

如果大家有機會來到緬甸的帕安，別忘了到KyautKaLattPagoda來看日出喔！

原文出處：東南亞最美日初在緬甸

延伸閱讀：在緬甸/仰光旅行攻略

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