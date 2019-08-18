美景不斷幻化！在水中佛寺旁欣賞緬甸超美日出
【作者:Vicki】
年初時到緬甸，在Hpa-an（帕安）過了三天，一個沒有WIKI說明、外國觀光客極少的城鎮，雖然是緬甸Kayin省的首府，但還是個到處農漁村景象的地方。
沒想到卻意外遇到，我在東南亞見過最美的日出。
這天我們一大早起床為了看日出，
一行人到了漆黑一片的目的地，
最亮的地點是一個寺廟，
說起來神奇，
緬甸不是個富裕的國家，
但每間寺廟都漂亮又乾淨。
在晨曦中，未滅燈的佛寺倒映在水中，非常令人驚豔，
但在地導遊一步也不停留，帶我們走向水邊。
當天色慢慢亮起，我們總算了解為何金寺無法留下導遊，
水邊有遠山、浮橋、奇岩、塔寺、小屋、朝陽、倒影……
所有拍風景照的絕佳條件都齊了，
大家耐著緬甸清晨的低溫，
等著日出。
在日出之前，水面上出現一層水氣，
浮在水面上的霧氣隨著水流不斷飄動，
有時還會聚散在對面和尚的炊煙處，
驚人地夢幻。
美景不斷幻化，大家不斷地拍照，等到朝霧散去，日出時分，天色大亮之後，
大家才甘願地離開水邊。
往回頭路走，導遊帶我們進入廟旁的一間亭子裏，
堆滿地上的食材，
裏面正忙著準備早餐。
雖然亭子內蚊蠅處處，但外頭的農村景氣十分宜人。
而室內的光線也很迷人，
我們大批人馬抓著相機到處拍。
我心裏想，既然那麼多人在做早餐，不知我有沒有機會可以吃吃看緬甸寺廟供應的早齋。
走出㕑房，果然看到類似餐廳的地方，
導遊已經吃起來了，招呼我說可以免費吃，自己來，
我二話不說，馬上自己飯菜各拿了一點吃吃看，
味道如何我現在已經忘了，
應該沒有太差，
其他夥伴一直擔心的腸胃不適的問題也沒發生，
如果大家有機會來到緬甸的帕安，別忘了到KyautKaLattPagoda來看日出喔！
原文出處：東南亞最美日初在緬甸
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