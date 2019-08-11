女子獨旅尼泊爾！穿越一座座梯田 終於來到純樸的「山間村落」裡

2019-08-11 22:00 聯合新聞網 背包客棧



【作者:Irisspace】

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▌快閃波卡拉

清晨七點的巴士告別了加德滿都，在午後四點抵達波卡拉(Pokhara)，尼泊爾的第二大城。

沿路搖晃顛簸的車程讓人不敢吃下任何東西，連水都沒辦法好好地喝。被安排在最後一排的座位，屁股不停地從椅墊飛起又落下，左右轉彎的時候直接貼上隔壁乘客的臂膀，另類的親密接觸。上下車第一件事就是確認自己的五臟六腑都還安穩地橫在原位。

早已耳聞這段路程的強大震幅，但沒想要一震就是八小時，毫無冷場。

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波卡拉的確很美，費娃湖(FewaLake)被山色包圍，在陽光灑落的午後粼粼發光，沒有加德滿都的人聲鼎沸和塵土飛揚，所有人都是慢步調，回歸歐洲生活的既視感。但我對這座城市就是提不起太大興趣，沿街的中文招牌、美式餐廳和每走兩步就一間的紀念品店令人出神，令人難有身處於尼泊爾的自覺，以觀光為導向的城。

半夜躺在Hostel的床上，回顧這段旅程，也過去一半了。真的要在波卡拉度過剩下的五天？

沒能造訪Nam在山谷間的老家大概是此行最大的遺憾，想到這裡，我打開訂房網站，用地圖模式在附近的山區胡亂地搜尋，於是一個名為「VillageHomestay」的房源映上眼簾。遠山、梯田、石板和黃土砌成的傳統方屋，身著民族服飾的婦人坐在陽光灑落的灶房裡生火炊飯，自給自足的山間生活，一張張的照片從眼前劃過。

毫無猶豫地下訂了接下來三日的住宿，把後揹包重新整理，才沉沉睡去。

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▌開往山間村落的LocalBus

從波卡拉開往我要前往的山間村落－DamDameVillage的LocalBus，一天只有一班，三點半發車。

我揹著後揹包在巴士轉運站的十字路口，一台一台地問，我要去的地方連我自己都不是太清楚，講了司機也不見得聽得懂，眼看發車時間就要逼近，廣場上的巴士一台一台地離去，我越來越慌。終於問到了最後一台，司機依然沒聽懂，但一旁一位準備上車的乘客對我喊了：「Yes!DamDame!」，事已至此，即便不是，這台巴士也是我最後的希望了。

這樣的巴士裡頭沒有外地的面孔，一上車所有人都盯著我看，稀客稀客。

沿路有人招手就停，要下車就大喊一聲，人來來去去，有時候擁擠到窒息，有時候冷清得灌滿窗外涼風，沿途景色很美，美到有一個瞬間我流淚。

車內民生補給品佔去大半空間，走道和座椅上堆滿米袋和乾貨。隔壁的老人捧著一大罐家庭號的雪碧，笑得像個孩子。

顛簸的路程、配上車內音響大聲放送的寶萊塢音樂，五感都接收著極度陌生的訊息。漂泊於認知以外的生活，卻更深刻感受「存在」的事實。

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約莫一個半小時的車程，一整路的搖頭晃腦，越過一座又一座的梯田，巴士又在一個巨大的轉彎處前停了下來，好幾個人起身下車。我有預感這也是我的站牌，但又難以確定，猶豫不決之際突然全車的男女老少都看著我大喊：「Here!DamDameVillage!」我趕緊背上背包說謝謝，匆忙下站。

原來全車的人都都跟我一樣緊張啊。

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坐在我後方的老人。在我下車後探出窗外與我道別。

▌跟著古隆族在山間生活...

原文出處：女子獨旅尼泊爾｜住進傳統的山間村落裡

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