處在約旦的「敘利亞難民家庭」那些從未訴說過的故事

【作者:ashy_dust】

敘利亞的戰事據說是第一場可以在Youtube上看到的戰爭。記得去年我在倫敦的ImperialMuseum看到了以敘利亞戰爭為題的互動展覽–ISweartoTelltheTruth.不同媒體的報導，不同的立場，不一樣的拍攝畫面，到底哪個才是真相?旅伴說希望這趟約旦之旅能夠尋找真相，看到新聞裡的傷亡數字外的一個個真實的血肉之軀。

但其實什麼是真相？約旦是眾多國家中受敘利亞戰爭影響最深遠的國家之一，難民和居民的比例為全球第二高，大概是89名難民對1000名居民(UNHCR,2018)。跟我聊天的約旦人一般都認識至少一個敘利亞人，也曾經去過Za‘atari難民營，約旦最大的一個難民營。這個資源貧乏的國家在難民潮之下所受的壓力比所有歐洲國家都大。可是有關政治上的問題大家眾說紛紜，比如說跟我們接觸的媒體報導相反，有約旦人說根本沒有化學武器；當提及政治問題時，受訪的難民都噤若寒蟬。國際上都說約旦在收容難民上簡直是道德楷模，很多約旦人的家庭也是當年來自巴勒斯坦的難民，對於現在敘利亞人的處境感同身受。不過聽說政府現在好像已經無力接收難民，也得知敘利亞人不能進入某些地區，比如南部的Aqaba，因為當地政府不希望敘利亞人剝奪本地人的資源和就業機會。為了顧及約旦本地人，現在社區援助計劃的援助對象需要包括一半的約旦人。學校也分為上下午兩班，早上是約旦學生，下午是敘利亞學生。此舉能減低教室擁擠的情況，可是我們也知道這種分隔措施會令雙方接觸減少，敘利亞小孩永遠只是一個“外群體”(Out-group)，一方面更難以融入主流社會，另一方面約旦小孩對這群體的偏見也較難消弭。跟我們接觸的約旦人都非常接納敘利亞難民，不過我們認識的恰巧都是巴勒斯坦裔的，不知道其他人對這話題的看法。

猶記得在沙漠的那一夜，漫天星空下我們圍著篝火聊天，有位約旦人說要跟我們講個故事。如果你想在森林裡做一個建房子的生意，但是生意慘淡，你會怎麼做？去燒掉別人的房子讓他們來找你啊！一對來自奧地利的情侶驚訝：“怎麼可以這樣！”他續說，“世界就是這樣的啊，戰爭也是如此，各懷鬼胎的各個勢力，喪失家園的是無辜的人們。”去邊境某個旅遊點的那一天經過三四個監測站，我感受到我手中護照的重量。種族不由我們選擇，可是權利和地位卻一早被決定好。

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MigrationMuseum,London.NoTurningBack:SevenMigrationMomentsthatChangedBritain(已完結).我們都愛說自己是世界公民，並以此為傲，但如果你拿的不是你現在的護照，你願意嗎？離開自己的家，逃難到其他國家去，不能用的護照，不再有效的身份，換來的是代表難民身份的ID，你會有什麼感受？

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月亮谷的星空。

倘若能窺見未來，他們怎麼會冒險離開？不止一個難民告訴我，在邊境那時候很冷、很冷，那一刻，她們想到的只是拼命地生存，為了孩子，她們什麼都能做。一位敘利亞女性從2013年走出邊境後第一次訴說自己的故事。縱使自己要萬分不情願地揭開竭盡全力翻過的一頁，但是她想世界知道這個關於戰亂烽火的回憶:家裡斷水斷電，孩子問外面是否有炸彈和槍，她卻盡力催眠他們，那是煙火。這位女性小學輟學，夢想是希望所有孩子都能拿到碩士文憑。她的堅強勇敢讓我敬佩，她對孩子們的愛讓同是女性的我感動。...

原文出處：在約旦的敘利亞難民家庭，那些從未訴說過的故事

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