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訪港搭車要注意！香港「叮叮車」調漲 港人支持：漲太少了
香港旅遊注意！穿梭在香港街頭的「香港電車」自5/12起調整票價，微漲0.1至0.3元港幣，雖是調漲但仍受大部分港人支持表示「仍然是全港最便宜的交通工具」、「香港電車應該是極少數香港市民支持加價的公共事業」。
許多訪港遊客都會體驗的「香港電車」又有「叮叮車」的可愛別稱，也是不少台人遊香港的交通選擇。「香港電車」宣布，為確保電車服務能持續營運與發展，自5/12起更新車費，成人票價由3元港幣調至3.3元港幣，3至12歲兒童、65歲以上長者則分別調為1.6元港幣、1.5元港幣。
而調價公告發布後，有不少港民都發聲支持，「支持電車加價，最鍾意搭電車」、「好支持加價，希望永久保留電車」，甚至還有港人表示「加的這麼少，再加點都不過份」。
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