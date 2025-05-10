快訊

母親節全台濕涼…中南部防豪雨 13日放晴高溫破30度

國定假日修法沒納綠意見？ 立院人士還原綠委狂撤案：騙外行人

逢低加碼？魏哲家4月買進台積電 暌違28個月再出手

太可愛！「香港海洋公園」夏日新玩法 近距離接觸熊貓、樹懶、企鵝 只到6／1

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

毛茸茸、圓滾滾的熊貓，可愛的一舉一動都能引起遊客尖叫，可惜在動物園裡都只能隔著玻璃看到，不過，這個月在香港海洋公園有機會與熊貓近距離接觸，只到6/1，有要到香港拜訪的旅客別錯過。

圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

香港海洋公園裡有六位熊貓明星，分別是「盈盈」、「樂樂」，以及牠們生下的龍鳳胎寶寶「家姐」跟「細佬」，最後是從四川來的「安安」與「可可」，園方不只布置了互動花卉裝置「夢幻花海」、3D投影「追尋熊貓足跡」「奇幻竹林」等設施，䜇大家一入園就「拍好拍滿，更能在園區中以AR裝置與熊貓互動；也可以參加互動遊戲「熊貓掃碼大探索」闖關，掃瞄園區中QR CODE並完成任務，還有機會換到體驗活動、折扣優惠券或是入場門票。

圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

6隻可愛的熊貓明星還變成可愛的插畫角色，不只有一系列周邊商品，還有「與動物親上加親」主題體驗，可以在開園前、近距離接觸牠們，更有見到珍稀動物如樹懶、禿鷲的機會，在專業的動物護理員的引導下、了解動物們的生活習性，變身一日動物照護員，感受和熊貓、海豚、企鵝、海豹等等身處一地的魅力！

圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

自7/5～8/24，香港海洋公園的水上樂園也將推出「海洋公園夏水禮2025」，一場場水槍大戰、療癒的泡泡池讓大小朋友們享受到清涼歡樂的假日時光，更有夜間音樂祭，DJ現場表演，讓夏夜越晚越嗨～接下來有要拜訪香港的你，快把海洋公園排進行程中、去看看這些可愛的動物們吧！

圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

圖／香港海洋公園 提供
圖／香港海洋公園 提供

編輯推薦

動物園 四川 花海 香港海洋公園

相關新聞

太可愛！「香港海洋公園」夏日新玩法 近距離接觸熊貓、樹懶、企鵝 只到6／1

毛茸茸、圓滾滾的熊貓，可愛的一舉一動都能引起遊客尖叫，可惜在動物園裡都只能隔著玻璃看到，不過，這個月在香港海洋公園有機會與熊貓近距離接觸，只到6/1，有要到香港拜訪的旅客別錯過。

史迪奇亂入海港城！香港節慶文化躍動 5大「萌爆打卡熱點」一次公開

香港精采活動一波接著一波，不論何時訪港，永遠都有新鮮事。5月起，將舉辦一連串的藝術和文化活動，包括太陽馬戲團《KOOZA...

2025香港迪士尼樂園20周年活動攻略！樂園史上最大型全新遊行，300款獨家限定商品

香港迪士尼 20 周年奇妙派對將於6月28日正式展開，三大必玩全新娛樂亮搶先亮相，包含「迪士尼好友Live：城堡派對」、「迪士尼好友巡遊派對」、 「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，將整個派對氣氛推至巔峰，更帶來80款20周年主題美食及飲品、300款獨家商品！

酷遊海南 從海口揮桿到三亞衝浪 海南度假玩飯店 親子奢華任選

從海口的奢華度假，到三亞的休閒旅遊，「酷遊海南」玩樂多樣。遊客可享受揮桿樂趣，品嚐海南美食、遊逛騎樓老街，或到免稅城縱情購物享受折扣，還可以到飯店水療中心徹底放鬆，享受SAP療癒。親子最適合走進海洋歡樂世界，探索極地動物、刺激的滑水道或空中隨著角度晃動的摩天輪等。...

五迷都在喝！「中國星巴克ｘ五月天」聯手迎夏日 最新「卜卜星冰樂」領軍6款星冰樂開賣 加碼「五月天主題店」要朝聖

星巴克ｘ五月天！長紅樂團「五月天」變身中國星巴克夏日大使，除釋出最新宣傳片外，還有多達6款星冰樂開賣，再加碼打造「五月天主題店」，邀請星粉與五月天一起開啟2025夏日。

迎夏作準備！夏日旅遊走進美麗中華涼都 6大「避暑勝地」推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，尋找一處清涼避暑的勝地，讓身心徜徉在自然的懷抱中，中國大陸擁有眾多個風景優美的避暑天堂，從高山草原到濱海聽濤，皆蘊藏獨特魅力。「仁者樂山、智者樂水」，不管是仁者或智者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。