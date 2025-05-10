太可愛！「香港海洋公園」夏日新玩法 近距離接觸熊貓、樹懶、企鵝 只到6／1
毛茸茸、圓滾滾的熊貓，可愛的一舉一動都能引起遊客尖叫，可惜在動物園裡都只能隔著玻璃看到，不過，這個月在香港海洋公園有機會與熊貓近距離接觸，只到6/1，有要到香港拜訪的旅客別錯過。
香港海洋公園裡有六位熊貓明星，分別是「盈盈」、「樂樂」，以及牠們生下的龍鳳胎寶寶「家姐」跟「細佬」，最後是從四川來的「安安」與「可可」，園方不只布置了互動花卉裝置「夢幻花海」、3D投影「追尋熊貓足跡」「奇幻竹林」等設施，䜇大家一入園就「拍好拍滿，更能在園區中以AR裝置與熊貓互動；也可以參加互動遊戲「熊貓掃碼大探索」闖關，掃瞄園區中QR CODE並完成任務，還有機會換到體驗活動、折扣優惠券或是入場門票。
6隻可愛的熊貓明星還變成可愛的插畫角色，不只有一系列周邊商品，還有「與動物親上加親」主題體驗，可以在開園前、近距離接觸牠們，更有見到珍稀動物如樹懶、禿鷲的機會，在專業的動物護理員的引導下、了解動物們的生活習性，變身一日動物照護員，感受和熊貓、海豚、企鵝、海豹等等身處一地的魅力！
自7/5～8/24，香港海洋公園的水上樂園也將推出「海洋公園夏水禮2025」，一場場水槍大戰、療癒的泡泡池讓大小朋友們享受到清涼歡樂的假日時光，更有夜間音樂祭，DJ現場表演，讓夏夜越晚越嗨～接下來有要拜訪香港的你，快把海洋公園排進行程中、去看看這些可愛的動物們吧！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言