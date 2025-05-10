太可愛！「香港海洋公園」夏日新玩法 近距離接觸熊貓、樹懶、企鵝 只到6／1

毛茸茸、圓滾滾的熊貓，可愛的一舉一動都能引起遊客尖叫，可惜在動物園裡都只能隔著玻璃看到，不過，這個月在香港海洋公園有機會與熊貓近距離接觸，只到6/1，有要到香港拜訪的旅客別錯過。

圖／香港海洋公園 提供

圖／香港海洋公園 提供

香港海洋公園裡有六位熊貓明星，分別是「盈盈」、「樂樂」，以及牠們生下的龍鳳胎寶寶「家姐」跟「細佬」，最後是從四川來的「安安」與「可可」，園方不只布置了互動花卉裝置「夢幻花海」、3D投影「追尋熊貓足跡」「奇幻竹林」等設施，䜇大家一入園就「拍好拍滿，更能在園區中以AR裝置與熊貓互動；也可以參加互動遊戲「熊貓掃碼大探索」闖關，掃瞄園區中QR CODE並完成任務，還有機會換到體驗活動、折扣優惠券或是入場門票。

圖／香港海洋公園 提供

圖／香港海洋公園 提供

6隻可愛的熊貓明星還變成可愛的插畫角色，不只有一系列周邊商品，還有「與動物親上加親」主題體驗，可以在開園前、近距離接觸牠們，更有見到珍稀動物如樹懶、禿鷲的機會，在專業的動物護理員的引導下、了解動物們的生活習性，變身一日動物照護員，感受和熊貓、海豚、企鵝、海豹等等身處一地的魅力！

圖／香港海洋公園 提供

圖／香港海洋公園 提供

自7/5～8/24，香港海洋公園的水上樂園也將推出「海洋公園夏水禮2025」，一場場水槍大戰、療癒的泡泡池讓大小朋友們享受到清涼歡樂的假日時光，更有夜間音樂祭，DJ現場表演，讓夏夜越晚越嗨～接下來有要拜訪香港的你，快把海洋公園排進行程中、去看看這些可愛的動物們吧！

圖／香港海洋公園 提供