2025香港迪士尼樂園20周年活動攻略！樂園史上最大型全新遊行，300款獨家限定商品

香港迪士尼 20 周年奇妙派對將於6月28日正式展開，三大必玩全新娛樂亮搶先亮相，包含「迪士尼好友Live：城堡派對」、「迪士尼好友巡遊派對」、 「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，將整個派對氣氛推至巔峰，更帶來80款20周年主題美食及飲品、300款獨家商品！







香港迪士尼 20 周年奇妙派對將於 6 月 28 日正式展開，三大必玩全新娛樂亮搶先亮相，包含全新周年限定「迪士尼好友Live：城堡派對」、香港迪士尼有史以來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」、樂園最盛大夜間匯演 「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，將整個派對氣氛推至巔峰，更帶來80款20周年主題美食及飲品、 300款獨家商品！

城堡活動：迪士尼好友Live：城堡派對









圖片來源：香港迪士尼

長約 15 分鐘的周年限定城堡演出「迪士尼好友 Live：城堡派對」，由米奇與好友、Duffy與好友及迪士尼公主組成的星級陣容呈獻，將以「演唱會」形式帶領大家投入熱烈的派對氣氛，歌手將現場演唱「全新 20 周年主題曲」及」兩首專屬原創歌曲」，為一整天的活動暖場！









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「迪士尼好友 Live：城堡派對」將於奇妙夢想城堡前上演，期間限定只上演一年，震撼十足的舞台設計包括大型 LED 螢幕、巨型氣球、色彩繽紛的旗幟，以及煙霧、煙火等特效。米奇與好友及達菲與好友更換上「全新 20 周年服飾」，而睡美人奧蘿拉、蒂安娜以及貝兒更會以從未亮相的派對禮服登場，必讓大家眼前一亮！

遊行表演：迪士尼好友巡遊派對









圖片來源：香港迪士尼

讓派對繼續動起來！香港迪士尼有史以來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，約 30 分鐘的巡遊表演將呈獻 11 架派對巡遊花車、30 位迪士尼朋友，以及超過 100 位演藝人員傾力演出，更會帶來四首原創歌曲。米奇與好友、達菲與好友、迪士尼公主們更會穿上特別為巡遊表演而設計的全新服飾，將充滿活力與正能量的派對氣氛散播到整條美國小鎮大街！









圖片來源：香港迪士尼

米奇與好友、Duffy與好友領航登場，隨後有《動物方城市》、《大英雄天團》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》、《青春養成記》、《腦筋急轉彎》、《天外奇蹟》、《魔法滿屋》、《奇幻魔法屋》的美麗寶與伊莎貝拉，以及壓軸出場的迪士尼公主，而且《青春養成記》的紅熊貓美美、《魔法滿屋》的伊莎貝拉，以及《動物方城市》的洪金豹警員更是首次現身香港迪士尼！

夜間匯演：迪士尼星夢光影之旅：星空派對









圖片來源：香港迪士尼

香港迪士尼歷來最盛大的夜間匯演 「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，首次由奇妙夢想城堡延伸至整條美國小鎮大街，當中用上八種多媒體特效，包括立體光雕投影、無人機表演、水幕投影、如舞動般的噴泉水柱、火焰、激光、舞台燈光和煙火效果，為日夜連場的派對綻放最難忘一幕！









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這場近 30 分鐘昇華版夜間匯演僅限於 20 周年期間上演，配以音樂與更多迪士尼好友的故事片段，包括來自《睡美人》的三位仙子、《公主與青蛙》的朋友們，為賓客締造 360° 沉浸式的視聽體驗。隨著匯演開始，神仙教母將輕輕揮動魔法棒，提醒米奇要為最奇妙的派對作好準備。在奇妙夢想城堡的襯托下，奇妙仙子會於夜空中勾畫出閃耀璀璨的「2」字，與米奇頭像組成 20 周年標誌，為星空派對完美揭幕！

80款20周年主題美食及飲品









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為了讓賓客有滿滿的能量投入整天的派對，樂園及酒店將推出超過 80 款 20 周年主題美食及飲品，讓你跟摯愛親朋一起分享滋味！

專屬派對造型









圖片來源：香港迪士尼









圖片來源：香港迪士尼

出席最奇妙的派對，當然要配搭最亮眼的「派對造型」！香港迪士尼將會於 20 周年期間於首階段推出6組全新商品系列，共超過 300 款獨家商品，為賓客的每一個造型增添時尚感！

免費下載派對紀念照









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派對時刻當然要好好記錄，於樂園內迪士尼處處拍指定服務點擺好姿勢，讓迪士尼攝影師為你捕捉奇妙時刻，包括與迪士尼朋友的互動見面及於指定遊樂設施上暢玩的瞬間。賓客可透過「香港迪士尼處處拍」手機應用程式免費兌換 20 周年主題相框的數碼相片一張，隨時隨地重溫歡樂時刻！

20 周年限定派對房間驚喜禮









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要延續樂園的派對氣氛，賓客可以入住度假區的主題酒店，可加購「 20 周年限定派對房間驚喜禮」，讓房間化身為專屬派對空間。此外，酒店更推出多款特別活動，讓你親手製作獨一無二的 20 周年紀念品。除此之外，入住酒店的房客更將獲贈 20 周年限定禮品！

20 周年各處裝飾









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即日起，賓客可於度假區各處看到「 20 周年的派對邀請」，當中包括氣球師扭出的特色氣球、咖啡拉花、商店內的試身鏡等，每個驚喜互動都是邀請大家來參加香港迪士尼 20 周年奇妙派對！

免費獲贈迷你派對帽









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即日起至 7 月 26 日，只要購買香港迪士尼樂園指定1日門票，即可免費獲贈「 20 周年 SouvenEAR 迷你派對帽一個」。每款分別以米奇與好友、達菲與好友或 20 周年慶典主題作設計，每一頂都超級可愛！

早鳥預購優惠









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香港迪士尼更特別與旅行社合作推出台灣賓客專屬的早鳥預購優惠，凡選購香港迪士尼樂園 3 天 2 夜自由行，可享第二人再減 $2,000 的限時優惠，暑假期間出遊指定產品不加價！（詳情及報名可至可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊及雄獅旅遊查詢）









圖片來源：香港迪士尼

香港迪士尼 20 年來史無前例的慶典，偷偷說多位經典及全新的迪士尼朋友將驚喜現身，大家有機會於樂園不同角落碰上他們喜愛的迪士尼朋友！

官方網站： 香港迪士尼

備註：以上活動均以官方為主

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