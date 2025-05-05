五迷都在喝！「中國星巴克ｘ五月天」聯手迎夏日 最新「卜卜星冰樂」領軍6款星冰樂開賣 加碼「五月天主題店」要朝聖

香港是台灣旅人最喜歡的旅遊地點之一，早期人們從港劇、港星認識香港，特殊歷史文化背景使它總是有一股難以複製的氣質，閃閃發亮。欣傳媒專訪香港旅遊發展局台灣處長徐維妮Winnie Shyu，介紹她心中最推薦

2025-05-03 09:30