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五迷都在喝！「中國星巴克ｘ五月天」聯手迎夏日 最新「卜卜星冰樂」領軍6款星冰樂開賣 加碼「五月天主題店」要朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克中國官方微博
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星巴克ｘ五月天！長紅樂團「五月天」變身中國星巴克夏日大使，除釋出最新宣傳片外，還有多達6款星冰樂開賣，再加碼打造「五月天主題店」，邀請星粉與五月天一起開啟2025夏日。

圖／星巴克中國官方微博
圖／星巴克中國官方微博

五月天來了！今夏，中國星巴克特邀「五月天」擔任品牌夏日大使，更有「卜卜星冰樂、草莓芝心爆珠星冰樂、比利時黑巧星冰樂、抹茶星冰樂、白桃星冰樂」和「芒果百香果茶星冰樂」等6款星冰樂開賣，而最新宣傳片發布後即吸引鐵粉打卡，紛紛表示「一起走進五月的天」、「我必須誇誇這個星巴克」，許多粉絲都人手一杯星冰樂。

圖／星巴克中國官方微博
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卜卜星冰樂、草莓芝心爆珠星冰樂、比利時黑巧星冰樂。圖／星巴克中國官方微博
卜卜星冰樂、草莓芝心爆珠星冰樂、比利時黑巧星冰樂。圖／星巴克中國官方微博

抹茶星冰樂、白桃星冰樂、芒果百香果茶星冰樂。圖／星巴克中國官方微博
抹茶星冰樂、白桃星冰樂、芒果百香果茶星冰樂。圖／星巴克中國官方微博

其中，「卜卜星冰樂」是由芒果百香果茶星冰樂和雙倍莓莓風味組合，喜歡水果風味絕對不容錯過。此外，中國星巴克再加碼，把東方明珠店打造成首家「星巴克五月天主題店」，即日起至5/12限定開放，還有主題裝置值得朝聖，人在上海的五迷可要把握囉！

圖／星巴克中國官方微博
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圖／星巴克中國官方微博
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星巴克五月天主題店（星巴克東方明珠店）

活動期間：2025/5/5～5/12

地址：上海浦东新區世紀大道1號廣場

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