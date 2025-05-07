快訊

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

貓咪第一次吃冰淇淋「舔一口猙獰尖叫」 萬人笑翻：根本敏感性牙齒廣告

印巴交火升溫！巴國喊話「敵退我退」 川普發聲了：希望盡快結束

酷遊海南 從海口揮桿到三亞衝浪 海南度假玩飯店 親子奢華任選

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／廖苡安 攝影
圖／廖苡安 攝影

從海口的奢華度假，到三亞的休閒旅遊，「酷遊海南」玩樂多樣。遊客可享受揮桿樂趣，品嚐海南美食、遊逛騎樓老街，或到免稅城縱情購物享受折扣，還可以到飯店水療中心徹底放鬆，享受SAP療癒。親子最適合走進海洋歡樂世界，探索極地動物、刺激的滑水道或空中隨著角度晃動的摩天輪等。海南省的多元魅力也在融入地方特色的酒店中呈現，等待旅人細心品味。

海口麗思卡爾頓酒店

高球度假 MICE首選 

圖／廖苡安 攝影
圖／廖苡安 攝影

富麗豪華的海口麗思卡爾頓酒店位於觀瀾湖旅遊度假園區，毗鄰深圳免稅海口觀瀾湖免稅城，旁邊就是占地350英畝的黑石球場，鄰近觀瀾湖高爾夫球會，並設有水療中心，非常適合打球度假、購物與SAP療癒，為海口頂級飯店首選。酒店共設有190間客房，提供占地3,500平方米的大型宴會場地及多個小型會議室，可滿足會展、婚禮到各類MICE活動需求。

地址海南海口龍華區羊山大道39號
網站👉連結

海南富力海洋歡樂世界度假區凱悅酒店

圖／廖苡安 攝影
圖／廖苡安 攝影

2022年8月開幕，位於海南省陵水，是一家結合豪華住宿與家庭度假的度假酒店，離三亞鳳凰國際機場約1小時車程，酒店毗鄰富力海洋歡樂世界主題樂園，非常適合旅客探索主題公園和海洋相關的活動，酒店也與園區合作，專案活動期間可不限次數入園，樂園的遊園專車也在酒店設置專門停靠站。酒店現在開放970間客房，其中有29間連接雙床臥室的套房，適合親子同行，除了多項針對家庭和兒童設計的娛樂設施，還提供預約制免費的旅拍服務，為旅客留下歡樂印象。晚上在池畔提供燒烤及現場演場，還可欣賞樂園施放的煙火。

地址海南省陵水黎族自治縣海風大道8號
網站👉連結

海口朗廷酒店

英式風格 貴族氣派

圖／廖苡安 攝影
圖／廖苡安 攝影

海口朗廷酒店是備受推崇的高端飯店，位於海口市中心中環國際廣場，交通便利。走進大廳，就能感受皇室英倫風，精緻的迎賓椰子水更帶來透心涼意。

【左圖】海口朗廷酒店總經理王華 圖／廖苡安 攝影
【左圖】海口朗廷酒店總經理王華 圖／廖苡安 攝影

海口朗廷酒店總經理王華表示，朗廷傳承源自倫敦的英式風格，裝飾典雅而高貴，吸引許多穿著華麗的Cosplay愛好者來此打卡。酒店也規劃多樣化活動，如搭配哪吒熱潮，設計創意點心讓a旅客慕名而至。朗廷酒店坐擁絕佳海景，步行幾分鐘即可到達臨海的萬綠園，旁邊是購物、休閒與娛樂於一身的萬象城購物中心，離知名打卡點雲洞圖書館、海口灣演藝中心等地都很近。客房配置朗廷酒店招牌Blissful Bed靜夜睡床，讓旅客舒眠入夢。

地址海南省海口市濱海大道77號。
網站👉連結

延伸閱讀>>

菲律賓皇家航空5/29直飛薄荷島 每週2、4、6共3班 薄荷島更好玩

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 薄荷 酒店

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

超人氣CP值排隊店！ 逢甲「老陳海南雞飯」打拋豬飯、海南雞飯好吃大份量，百元出頭還有雞湯喝到飽

大陸女子住海南最貴酒店...錢包港幣現金遭房務員偷換成假幣 遊澳門被遣返

中阿千餘企業家 海南會商經貿

降人工成本 海南用AI技術種玫瑰、手機就能「種花」

相關新聞

酷遊海南 從海口揮桿到三亞衝浪 海南度假玩飯店 親子奢華任選

從海口的奢華度假，到三亞的休閒旅遊，「酷遊海南」玩樂多樣。遊客可享受揮桿樂趣，品嚐海南美食、遊逛騎樓老街，或到免稅城縱情購物享受折扣，還可以到飯店水療中心徹底放鬆，享受SAP療癒。親子最適合走進海洋歡樂世界，探索極地動物、刺激的滑水道或空中隨著角度晃動的摩天輪等。...

五迷都在喝！「中國星巴克ｘ五月天」聯手迎夏日 最新「卜卜星冰樂」領軍6款星冰樂開賣 加碼「五月天主題店」要朝聖

星巴克ｘ五月天！長紅樂團「五月天」變身中國星巴克夏日大使，除釋出最新宣傳片外，還有多達6款星冰樂開賣，再加碼打造「五月天主題店」，邀請星粉與五月天一起開啟2025夏日。

迎夏作準備！夏日旅遊走進美麗中華涼都 6大「避暑勝地」推薦

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，尋找一處清涼避暑的勝地，讓身心徜徉在自然的懷抱中，中國大陸擁有眾多個風景優美的避暑天堂，從高山草原到濱海聽濤，皆蘊藏獨特魅力。「仁者樂山、智者樂水」，不管是仁者或智者

香港私房景點推薦！ 「香港故宮、M+、大澳」這3處 很多香港旅遊老手也還沒去過

香港是台灣旅人最喜歡的旅遊地點之一，早期人們從港劇、港星認識香港，特殊歷史文化背景使它總是有一股難以複製的氣質，閃閃發亮。欣傳媒專訪香港旅遊發展局台灣處長徐維妮Winnie Shyu，介紹她心中最推薦

香港孝親之旅全攻略！優惠方案助攻 3天機加酒8888元起

想帶父母出國玩，又擔心跟團急匆匆、自由行眉角多，此刻，有點近又不太近的香港，是最佳選擇。為迎接母親節感恩月的到來，香港旅...

「香港迪士尼20週年」必玩推薦攻略！3大限定設施、80款主題美食，入園就送米奇派對帽

香港迪士尼樂園度假區迎來20周年慶，日前盛大舉辦「20周年奇妙紅地毯派對」，率先曝光一連串慶祝活動亮點。超過500位來自台灣、香港、亞洲各地及美國的媒體與創作者齊聚一堂，搶先體驗全新主題娛樂、限定商品、特色美食與酒店活動。米奇與好友們首次換上20周年全新派對服裝，於美國小鎮大街閃耀登場，並由歌手現場演唱主題曲《The Most Magical Party of All》，將歡樂氣氛推至高點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。