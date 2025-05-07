酷遊海南 從海口揮桿到三亞衝浪 海南度假玩飯店 親子奢華任選

從海口的奢華度假，到三亞的休閒旅遊，「酷遊海南」玩樂多樣。遊客可享受揮桿樂趣，品嚐海南美食、遊逛騎樓老街，或到免稅城縱情購物享受折扣，還可以到飯店水療中心徹底放鬆，享受SAP療癒。親子最適合走進海洋歡樂世界，探索極地動物、刺激的滑水道或空中隨著角度晃動的摩天輪等。海南省的多元魅力也在融入地方特色的酒店中呈現，等待旅人細心品味。

海口麗思卡爾頓酒店 高球度假 MICE首選 圖／廖苡安 攝影

富麗豪華的海口麗思卡爾頓酒店位於觀瀾湖旅遊度假園區，毗鄰深圳免稅海口觀瀾湖免稅城，旁邊就是占地350英畝的黑石球場，鄰近觀瀾湖高爾夫球會，並設有水療中心，非常適合打球度假、購物與SAP療癒，為海口頂級飯店首選。酒店共設有190間客房，提供占地3,500平方米的大型宴會場地及多個小型會議室，可滿足會展、婚禮到各類MICE活動需求。

地址 海南海口龍華區羊山大道39號 網站 👉連結

海南富力海洋歡樂世界度假區凱悅酒店 圖／廖苡安 攝影

2022年8月開幕，位於海南省陵水，是一家結合豪華住宿與家庭度假的度假酒店，離三亞鳳凰國際機場約1小時車程，酒店毗鄰富力海洋歡樂世界主題樂園，非常適合旅客探索主題公園和海洋相關的活動，酒店也與園區合作，專案活動期間可不限次數入園，樂園的遊園專車也在酒店設置專門停靠站。酒店現在開放970間客房，其中有29間連接雙床臥室的套房，適合親子同行，除了多項針對家庭和兒童設計的娛樂設施，還提供預約制免費的旅拍服務，為旅客留下歡樂印象。晚上在池畔提供燒烤及現場演場，還可欣賞樂園施放的煙火。

地址 海南省陵水黎族自治縣海風大道8號 網站 連結

海口朗廷酒店 英式風格 貴族氣派 圖／廖苡安 攝影

海口朗廷酒店是備受推崇的高端飯店，位於海口市中心中環國際廣場，交通便利。走進大廳，就能感受皇室英倫風，精緻的迎賓椰子水更帶來透心涼意。

【左圖】海口朗廷酒店總經理王華 圖／廖苡安 攝影

海口朗廷酒店總經理王華表示，朗廷傳承源自倫敦的英式風格，裝飾典雅而高貴，吸引許多穿著華麗的Cosplay愛好者來此打卡。酒店也規劃多樣化活動，如搭配哪吒熱潮，設計創意點心讓a旅客慕名而至。朗廷酒店坐擁絕佳海景，步行幾分鐘即可到達臨海的萬綠園，旁邊是購物、休閒與娛樂於一身的萬象城購物中心，離知名打卡點雲洞圖書館、海口灣演藝中心等地都很近。客房配置朗廷酒店招牌Blissful Bed靜夜睡床，讓旅客舒眠入夢。

地址 海南省海口市濱海大道77號。 網站 👉連結

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