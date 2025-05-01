大陸「五一」長假第一天…上海現人潮 預估出入境客流增3成

今天是中國「五一」長假第一天，上海市區出現人潮，預估5天假期中，上海口岸出入境客流量較去年成長3成。各區也透過購物節活動，想方設法在假期促進消費。

在上海市區，今天街上人潮明顯增加。除了傳統購物的南京路以及外灘充斥遊客之外，網紅景點武康大樓周邊的路口也站滿人群，多名警察維持秩序。

新民晚報報導，1日到5日的長假期間，上海口岸出入境客流總量預計將達59.4萬人次，日均11.9萬人次，較2024年「五一」假期成長約30.7%。其中，浦東國際機場出入境旅客數量預計50.7萬人次，日均10.1萬人次；虹橋國際機場出入境旅客數量預計5.0萬人次，日均1.0萬人次。

從出境方向來看，上海機場邊檢站人員表示，目前來看，中國大陸居民出行目的地主要集中在日本、韓國及東南亞等國家地區，占出境旅客總量的5成左右。

今年中國政府發展經濟的重點是擴大內需、提振消費，長假也是促消費的時機。上海「五五購物節」從4月底持續到6月底，結合文旅和商場的活動，由官方給予補貼。