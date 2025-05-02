香港私房景點推薦！ 「香港故宮、M+、大澳」這3處 很多香港旅遊老手也還沒去過

香港是台灣旅人最喜歡的旅遊地點之一，早期人們從港劇、港星認識香港，特殊歷史文化背景使它總是有一股難以複製的氣質，閃閃發亮。欣傳媒專訪香港旅遊發展局台灣處長徐維妮Winnie Shyu，介紹她心中最推薦的3個香港旅遊必遊景點。

香港旅遊為什麼吸引旅人不斷造訪

徐處長在香港旅遊發展局台北分公司已服務逾25年，長期推廣香港旅遊給台灣業者與旅客，因此除了到香港出差，徐維妮也時常利用私人假期與家人朋友到香港遊玩，造訪香港次數超過百次。

對她而言，繁華絢爛的國際之都「香港」擁有東西文化交融與多元面貌不斷更新的特色，加上口味眾多又道地的美食、飛行時間短（約90分鐘）、班次多，對於台灣旅客來說，是安排短程旅行的首選。

另外，由於語言能溝通，香港旅遊規劃非常容易，適合作為獨旅地點，也推薦帶著爸媽、長輩一起遊香港。如果擔心地鐵轉乘耗費體力，或是父母無法適應香港的路上上下下，可以考慮包車自由行，現在也已發展得很方便。

台灣到香港的飛行時間短、班次多。圖片來源｜香港旅遊發展局

徐處長說，「我推薦三個景點，而且我猜這些地方很多熟悉香港的旅客可能都還沒去過。其實疫情期間香港旅遊並沒有停擺，仍然推出一些大型規劃及建設，而『西九龍』就是香港全新填海造地的旅遊區域，範圍非常廣大，它面對維多利亞港，是欣賞維多利亞港風景的最佳地點。此外，西九龍區域以藝術文化為主軸，有兩個地方我建議旅客有機會一定要去體驗。」

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮Winnie Shyu，是位精通香港的達人。圖片來源｜香港旅遊發展局

港旅局處長推薦景點1：香港故宮文化博物館 比想像有趣的沉浸式體驗

處長第一個推薦的西九龍景點是籌備五年，於2022年正式開幕的「香港故宮文化博物館」，建築主體由知名香港建築師嚴迅奇操刀，融合中國傳統建築文化特色與現代美學理念，內部更有北京紫禁城的設計布局。

「老實講台灣也有故宮，我剛開始的時候在想，為什麼要去香港看故宮？去過之後我才發現，香港故宮光是外觀就打造成北京紫禁城的概念，所以到處都是打卡地點；另外還有一點，因為香港故宮是近年新蓋的，它多了很多沉浸式的體驗，進去之後即便對文物不熟悉，也會覺得它很有趣。」

香港故宮文化博物館2022年開幕。圖片來源｜香港旅遊發展局

香港故宮文化博物館建築主體由知名香港建築師嚴迅奇操刀設計。圖片來源｜香港旅遊發展局

香港故宮採北京紫禁城的設計布局。圖片來源｜香港旅遊發展局

近年新蓋的香港故宮，設計了許多沉浸式的體驗。圖片來源｜香港旅遊發展局

處長特別提到香港故宮的「紫禁一日遊」全年常設展廳，每個現代人只要踏入空間，便能回到過去，一窺神祕大清宮廷的一日生活。舉例來說，你可以和愛寫王羲之書法的乾隆皇帝一樣大筆一揮，用書法寫出屬於自己的書體，還能數位化上傳給自己。

此外，還能一睹乾隆皇帝每天早上醒來後，專人為他梳洗所使用的器皿和道具，展覽的內容非常生活化，因此更顯得有趣且生動易懂。處長笑著說：「這是我們覺得故宮一定要去體驗的，而且門票也不貴，才90港幣！（約新台幣377元）」

香港故宮「紫禁一日遊」全年常設展廳，可以了解乾隆皇帝神祕的一日生活。圖片來源｜香港旅遊發展局

香港故宮文化博物館

地址：九龍西九文化區博物館道8號

官網：https://www.hkpm.org.hk/tc/home

港旅局處長推薦景點2：M+ 全世界最大視覺藝術博物館之一

徐處長第二個推薦的西九龍景點則是「M+」（唸法為M plus），它位於香港故宮附近，適合一起順遊，不僅是亞洲首間全球當代視覺文化博物館，也是全世界最大的視覺藝術博物館之一，收藏20、21世紀視覺藝術，設計和建築、流動影像以及香港視覺文化，足足有33個展覽館，空間非常廣闊。

西九龍景點「M+」。圖片來源｜香港旅遊發展局

她說：「現在展出的是畢卡索的作品，記得多年前我去美國紐約MoMA現代藝術博物館參觀的時候，裡面只有『一幅』畢卡索的畫，前面擠滿了人，根本就看不到。可是現在到M+，你可以看到超過100件畢卡索的作品！所以我覺得非常值得去看看，而且120港幣（約新台幣503元）的門票也不貴。」

M+是亞洲首間全球當代視覺文化博物館，也是全世界最大的視覺藝術博物館之一。圖片來源｜香港旅遊發展局

香港新景點M+。圖片來源｜香港旅遊發展局

M+門票為120港幣（約新台幣503元）。圖片來源｜香港旅遊發展局

M+

地址：西九文化區博物館道38號M+大樓

官網：https://www.mplus.org.hk/tc/

港旅局處長推薦景點3：大澳 香港少見的純樸漁村水上人家風景

許多旅客對於香港景點瞭若指掌，但處長說，很多台灣旅客不見得去過一個地方－那就是大嶼山西部的「大澳」。

「其實現在許多遊客會去大嶼山搭昂坪360水晶纜車，我建議大家如果安排去昂坪360，不妨花一整天的時間從昂坪360玩到大澳，因為大澳那邊還保有許多水上人家，可以搭著小船出海，有機會的話還可以看到中華白海豚，體驗到很不一樣的大澳漁村，把大家對香港很匆忙的印象完全改觀。香港人也形容大澳是東方威尼斯，去那邊的感受很不一樣。」她補充說道。

大嶼山西部的「大澳」。圖片來源｜香港旅遊發展局

大澳仍然保有許多水上人家，旅客可以搭著小船出海。圖片來源｜香港旅遊發展局

大澳漁村吃新鮮海味。圖片來源｜香港旅遊發展局

除了在大澳看見香港難得一見的純樸漁村風貌，處長也很喜愛附近的歷史古蹟「大澳文物酒店」，整棟純白建築到處都是可以拍照打卡的地點，散發著濃厚浪漫的歐洲氛圍。

大澳漁村周邊的歷史古蹟「大澳文物酒店」。圖片來源｜香港旅遊發展局

香港近年旅遊趨勢：吃遍米其林餐廳的頂級美食之旅

根據香港旅遊發展局提供的數據，2024年台灣訪港旅客達124萬人次，較2023年成長近54%；而2025年1到2月，台灣訪港人次累計就高達25.8萬人次，較去年同期成長33%，顯示香港向來是台灣人的旅遊首要地點之一。

徐處長觀察到台灣旅客特別喜歡吃美食，因此去年港旅局特別與旅行社業者推出高檔美食行程，即便三天兩夜要價台幣近6萬元，一推出就秒殺完售。她說「台灣的旅客對香港美食都非常有研究。畢竟亞洲每個國家、地區都有米其林美食，但是香港米其林星級餐廳特別多，也有在『世界50最佳餐廳』、『亞洲50最佳餐廳』上榜；台灣旅客知道頂級餐廳不好訂位，卻又嚮往去體驗，因應這樣的趨勢，我們去年也開始跟雄獅旅遊推出米其林三星美食的行程，包含很知名的中式、西式餐廳。去香港大家都會想著要吃有推車的傳統飲茶餐廳，但其實我滿鼓勵消費者嘗試世界各國的料理。舉例來說，在台灣比較不容易吃到很正統的法餐，不過香港的法餐一定是非常地道，而且價位上是划算的，像四季酒店的Caprice法國餐就很出名，也是我私心滿推薦的。」

徐處長更分享，今年港旅局也會持續與業者推出頂級星級美食行程，讓台灣旅客搶先體驗香港一些很難訂的餐廳，獲得舌尖上的奢華享受。

香港四季酒店的Caprice餐廳。圖片來源｜©四季酒店集團

徐處長很推薦Caprice的道地法國料理。圖片來源｜©四季酒店集團

處長最喜歡的香港餐廳 每次去唐閣都會吃到驚喜

當問起自己最愛的香港美食，處長表情為難地表示「好多間耶……」沉思片刻之後才說：「我覺得去香港一定要吃的就是燒鵝，像已經開業30年的『唐閣』從2016年就拿到米其林三星，他們的師傅特別強調粵菜講究兩件事情，第一個是火候，鑊氣要掌握得很精準，而且食材要新鮮；第二件事情是不時不食，也就是時辰不對、時間不對、時令不對就不能吃，所以他們每個月都會配合時令去搭配菜餚，我每次去都會吃到驚喜。」

唐閣是徐處長私心最喜愛的香港餐廳之一，尤其不能錯過燒鵝。圖片來源｜香港旅遊發展局

除了不能錯過的美食饗宴，徐處長透露，2025年香港從5月開始到暑假，將會有一連串國際性的大型節慶盛事，歡迎還沒有造訪過香港的旅客親自走走，也希望對於香港已經很熟悉的人，能夠從香港近年推出的新景點感受到不一樣的新鮮感。

香港旅遊發展局

官網：https://www.discoverhongkong.com/tc/index.html

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欣傳媒 By 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/303280